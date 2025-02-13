Пункты обмена валюты закрылись из-за обвала доллара в России

Некоторые обменники в России приостановили работу после обвала доллара

Tекст: Елизавета Шишкова

Операционисты объяснили это решением взять «тайм-аут», чтобы не продавать валюту по резко снизившимся ценам и дождаться стабилизации рынка, сообщает РИА «Новости».

Telegram-канал SHOT выяснил, что те обменники, которые продолжают работать, установили широкий диапазон между курсами покупки и продажи, чтобы избежать убытков.

Между тем, ажиотажа с обменом валют на фоне укрепления рубля не наблюдается, отмечает Газпромбанк.

Вице-президент Газпромбанка Артем Зотов сообщил, что на фоне повышенной волатильности активация клиентов увеличивается, но ажиотаж отсутствует. В Газпромбанке валюту можно обменять как в мобильном приложении, так и в офисе. Подобная ситуация наблюдается и в ВТБ, где объем валютообменных операций остается в пределах средних значений, передает ТАСС.

Как писала газета ВЗГЛЯД, разговор президентов России и США вызвал оптимизм среди инвесторов, что привело к снижению курса доллара к рублю на рынке Форекс ниже 90 рублей. Курс доллара снизился по отношению ко всем валютам G10 после телефонных переговоров президента России Владимира Путина и американского лидера о возможном окончании конфликта на Украине.