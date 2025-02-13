Эксперты спрогнозировали курс рубля после переговоров президентов России и США

Разговор президентов России и США вызвал кратковременный рост индекса Мосбиржи и укрепление рубля

Tекст: Елизавета Шишкова

Эксперты, опрошенные РБК отметили влияние телефонного разговора между президентами России и США на валютные рынки. Курс доллара к рублю упал ниже 90 рублей, что отразило оптимизм инвесторов. Однако экономисты предупреждают, что такое снижение может быть краткосрочным.

Софья Донец из «Т-Инвестиций» пояснила: «При смягчении санкционного режима, несмотря на импортозамещение, рост импорта может негативно сказаться на курсе рубля в долгосрочной перспективе». Аналитики подчеркивают, что снижение геополитической напряженности может привести к уменьшению дисконта на российские акции.

Александр Потавин из «Финам» считает, что пока на фоне эйфории курс доллара может снизиться, но в долгосрочной перспективе цены на нефть и макроэкономические факторы будут определять устойчивость рубля. Базовый сценарий УК «Ингосстрах-Инвестиции» предполагает, что курс доллара может подняться до 110 рублей к концу года.

Как передает ТАСС, российский фондовый рынок показал значительный рост после телефонного разговора между президентами. Индекс Мосбиржи вырос на 0,25% до 3025,63 пункта к окончанию основной торговой сессии 12 февраля и достиг нового максимума в 3289,64 пункта на утренних торгах 13 февраля.

По мнению экспертов, такой рост обусловлен оптимистичными ожиданиями инвесторов относительно возможной деэскалации геополитических напряженностей и ослабления санкционного давления на Россию. Аналитик Ованес Оганисян отметил, что инвесторы надеются на исчезновение геополитических дисконтов из оценки активов. Антон Кравченко добавил, что ожидания частичного снятия санкций способствовали увеличению котировок акций.

Вместе с тем, курс доллара на межбанковском рынке России упал ниже 91 рубля, а курс евро – ниже 95 рублей. Владимир Чернов из Freedom Finance Global выразил надежду, что позитивные сигналы могут привести к экономическим изменениям, укрепляющим рынок.

Однако аналитики предупреждают о возможной волатильности и неопределенности. Станислав Клещев из ВТБ отметил, что российский рынок акций может не выглядеть дешево на текущих уровнях из-за высоких процентных ставок, и дальнейший рост может быть сдержан без новых стимулов.

Курс доллара на межбанковском рынке России упал до 90,88 рубля, а евро снизился до 94,79 рубля.

Также сообщалось, что мировые цены на нефть снизились на 1% после телефонного разговора лидеров России и США, который был призван ослабить геополитическую напряженность.