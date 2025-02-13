Курс доллара на межбанковском рынке упал ниже 91 рубля, евро снизился до 95 рублей

Tекст: Мария Иванова

Курс доллара на российском межбанковском рынке впервые с сентября 2024 года опустился ниже 91 рубля, а курс евро – ниже 95 рублей, свидетельствуют данные площадки «Финам», передает ТАСС.

К 10.18 по московскому времени курс доллара уменьшился на 3,2%, достигнув отметки 90,98 рубля. Спустя 15 минут, к 10.33, доллар продолжал падение, достигнув уровня 90,88 рубля, что соответствует снижению на 3,3%. Это является самым низким показателем с сентября 2024 года.

Одновременно с этим евро также демонстрировал снижение. К 10.28 по московскому времени его курс уменьшился на 2,95%, опустившись до 94,787 рубля. К 10.33 курс евро немного стабилизировался, находясь на уровне 94,79 рубля, что соответствует снижению на 2,94%. В последний раз такие показатели наблюдались в августе прошлого года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, курс доллара снизился по отношению ко всем валютам G10 после телефонных переговоров президента России Владимира Путина и американского лидера о возможном окончании войны на Украине, сообщает Bloomberg.

Также сообщалось, что мировые цены на нефть в четверг снизились на 1% после телефонного разговора лидеров России и США, который был призван ослабить геополитическую напряженность.

Российский рынок акций начал утро с резкого роста, индекс Мосбиржи значительно превысил отметку 3200 пунктов.