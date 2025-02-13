Украина может стать не просто линией разграничения и буфером для России и США, но и местом, которое связывает противостоящие стороны взаимными коммерческими интересами – своеобразными предохранителями от дальнейшей эскалации противостояния. По крайней мере, в этой части мира.0 комментариев
Курс доллара на межбанковском рынке упал ниже 91 рубля
Курс доллара на межбанковском рынке упал ниже 91 рубля, евро снизился до 95 рублей
Курс доллара на межбанковском рынке России упал до 90,88 рубля, а евро снизился до 94,79 рубля.
Курс доллара на российском межбанковском рынке впервые с сентября 2024 года опустился ниже 91 рубля, а курс евро – ниже 95 рублей, свидетельствуют данные площадки «Финам», передает ТАСС.
К 10.18 по московскому времени курс доллара уменьшился на 3,2%, достигнув отметки 90,98 рубля. Спустя 15 минут, к 10.33, доллар продолжал падение, достигнув уровня 90,88 рубля, что соответствует снижению на 3,3%. Это является самым низким показателем с сентября 2024 года.
Одновременно с этим евро также демонстрировал снижение. К 10.28 по московскому времени его курс уменьшился на 2,95%, опустившись до 94,787 рубля. К 10.33 курс евро немного стабилизировался, находясь на уровне 94,79 рубля, что соответствует снижению на 2,94%. В последний раз такие показатели наблюдались в августе прошлого года.
Как писала газета ВЗГЛЯД, курс доллара снизился по отношению ко всем валютам G10 после телефонных переговоров президента России Владимира Путина и американского лидера о возможном окончании войны на Украине, сообщает Bloomberg.
Также сообщалось, что мировые цены на нефть в четверг снизились на 1% после телефонного разговора лидеров России и США, который был призван ослабить геополитическую напряженность.
Российский рынок акций начал утро с резкого роста, индекс Мосбиржи значительно превысил отметку 3200 пунктов.