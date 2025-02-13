Российский рынок акций резко вырос из-за фоне переговоров президентов РФ и США

Tекст: Мария Иванова

Российский рынок акций значительно вырос на утренней сессии в четверг, что обусловлено геополитическими ожиданиями, передает РИА «Новости».

Индекс Мосбиржи поднялся на 8,34%, достигнув отметки 3277,85 пункта. Такой рост объясняется результатами телефонного разговора между президентом России Владимиром Путиным и америкаснким лидером, в ходе которого обсуждались международные вопросы.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, в ходе почти полуторачасовой беседы лидеры обсудили обмен граждан между Россией и США, а также урегулирование ситуации на Украине. Также были затронуты темы ближневосточного урегулирования, иранская ядерная программа и двусторонние российско-американские отношения в экономической сфере.

«Президенты договорились о продолжении личных контактов, включая организацию личной встречи», – отметил Песков.

Согласно данным Московской биржи, с 27 января возобновились утренние торги на рынке акций. Они проходят с 6.50 до 9.50 утра по московскому времени. Основная торговая сессия проходит с 9.50 до 18.50, в это время определяется официальное значение индекса Мосбиржи. Тем не менее, индекс с кодом iMOEX2 рассчитывается на протяжении всего дня и в основную сессию совпадает с iMOEX.

Как писала газета ВЗГЛЯД, мировые цены на нефть в четверг снизились на 1% после телефонного разговора лидеров России и США, который должен был ослабить геополитическую напряженность.

Главы России и США обсудили урегулирование конфликта на Украине, ситуацию на Ближнем Востоке и перспективы экономических отношений Москвы и Вашингтона.

Между тем телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и американским лидером вызвал беспокойство среди украинских и европейских чиновников из-за возможного изменения политики США.