За время своего существования Мюнхенская конференция прошла путь от настоящей консолидации Запада на интеллектуальном уровне до площадки для интриг внутри сообщества, пока еще претендующего на то, чтобы управлять остальным миром.2 комментария
Цены на нефть снизились на фоне ослабления геополитических рисков
Мировые цены на нефть снизились на 1% на фоне ослабления геополитических рисков
Мировые цены на нефть в четверг снизились на 1% после телефонного разговора лидеров России и США, который был призван ослабить геополитическую напряженность.
Цена апрельских фьючерсов на марку Brent по состоянию на 7.43 снижалась на 1%, до 74,43 доллара за баррель, а мартовских фьючерсов на нефть марки WTI – на 1,05%, до 70,62 доллара, передает РИА «Новости».
Напомним, днем ранее нефть потеряла более 2% стоимости. Но накануне президенты России и США провели продолжительный телефонный разговор, договорившись о начале переговоров по урегулированию конфликта на Украине.
«У меня много скептицизма в отношении того, что переговоры состоятся скорее раньше, чем позже. Пока слишком рано закладывать это в цены», – цитирует Bloomberg регионального директора по инвестициям UBS Group AG в Сингапуре Уэйна Гордона.
Трейдеры также оценивают статистику о запасах нефти в США. В среду минэнерго
В четверг рынки также ждут публикации ежемесячного доклада Международного энергетического агентства (МЭА), где будут обновлены прогнозы по нефтяному рынку.