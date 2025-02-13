Цены на нефть снизились на фоне ослабления геополитических рисков

Мировые цены на нефть снизились на 1% на фоне ослабления геополитических рисков

Tекст: Мария Иванова

Цена апрельских фьючерсов на марку Brent по состоянию на 7.43 снижалась на 1%, до 74,43 доллара за баррель, а мартовских фьючерсов на нефть марки WTI – на 1,05%, до 70,62 доллара, передает РИА «Новости».

Напомним, днем ранее нефть потеряла более 2% стоимости. Но накануне президенты России и США провели продолжительный телефонный разговор, договорившись о начале переговоров по урегулированию конфликта на Украине.

«У меня много скептицизма в отношении того, что переговоры состоятся скорее раньше, чем позже. Пока слишком рано закладывать это в цены», – цитирует Bloomberg регионального директора по инвестициям UBS Group AG в Сингапуре Уэйна Гордона.

Трейдеры также оценивают статистику о запасах нефти в США. В среду минэнерго

В четверг рынки также ждут публикации ежемесячного доклада Международного энергетического агентства (МЭА), где будут обновлены прогнозы по нефтяному рынку.