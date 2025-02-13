Доллар ослаб после разговора президентов России и США

Курс доллара снизился на фоне разговора президентов России и США об окончании войны на Украине

Tекст: Вера Басилая

Доллар США ослаб по отношению ко всем валютам группы G10 после сообщений о том, что президенты России и США договорились начать переговоры о прекращении войны на Украине, что вызвало снижение спроса на безопасные активы, передает Bloomberg.

Индекс Bloomberg Dollar Spot снизился на 0,3%. Лидерами роста против доллара стали скандинавские и европейские валюты, в частности, евро укрепился на 0,5% до 1,0435 доллара. Европейские фондовые фьючерсы также выросли. Венгерский форинт укрепился на 0,8%, достигнув самого высокого уровня с конца ноября, а польский злотый увеличился на 0,6%.

«Надежды на перемирие между Россией и Украиной поддерживают позитивные настроения после разговора президентов России и США», – заявил старший стратег по иностранным валютам Национального банка Австралии Родриго Катрил.

Азиатские валюты также выросли, при этом офшорный юань поднялся на 0,4% к доллару, достигая недельного максимума. Это произошло на фоне позитивного настроя инвесторов, что привело к широкому росту азиатских валют. По словам руководителя стратегии по азиатским валютам в RBC Capital Markets Элвина Тана, движение доллара было вызвано покупкой евро и срабатыванием стопов по другим длинным позициям в долларах.

Мировые цены на нефть снизились на 1% после телефонного разговора лидеров России и США, который был призван ослабить геополитическую напряженность.

Российский рынок акций начал утро с резкого роста на фоне переговоров президентов России и США, при этом индекс Мосбиржи значительно превысил отметку 3200 пунктов.

Накануне президенты России и США провели продолжительный телефонный разговор, договорившись о начале переговоров по урегулированию конфликта на Украине.