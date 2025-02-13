За время своего существования Мюнхенская конференция прошла путь от настоящей консолидации Запада на интеллектуальном уровне до площадки для интриг внутри сообщества, пока еще претендующего на то, чтобы управлять остальным миром.2 комментария
ФСБ задержала диверсанта с взрывными устройствами в Донецке
Сотрудники ФСБ задержали диверсанта с компонентами взрывных устройств в Донецке
В Донецке сотрудники ФСБ задержали диверсанта, собиравшего компоненты для взрывных устройств по заданию ГУР Минобороны Украины.
В Донецке задержан диверсант, выполнявший задание Главного управления разведки минобороны Украины, передает РИА «Новости». Сотрудники контрразведки поймали его с поличным, когда он забирал из тайника компоненты для самодельного взрывного устройства.
В пресс-службе ведомства отметили, что целью изъятия материалов была их последующая эксплуатация в террористических целях. Задержанный, являющийся жителем Донецка, действовал по заранее полученным инструкциям от украинских спецслужб.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Следственным подразделением УФСБ России по ДНР инкриминируется нарушителю незаконное приобретение, хранение и перевозка взрывчатых веществ.
Ранее диверсантов осудили на 23 года за попытку подрыва ЛЭП у АЭС в Ленобласти и Твери.