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Диверсантов осудили на 23 года за попытку подрыва ЛЭП у АЭС в Ленобласти и Твери
Вынесен приговор по делу о попытке подрыва опор линий электропередач у Ленинградской и Калининской атомных электростанций в канун Дня Победы 2023 года.
Диверсанты Александр Майструк и Эдуард Усатенко входили в диверсионно-террористическую группу Службы внешней разведки Украины, установил суд, передает РИА «Новости».
В канун Дня Победы 2023 года они попытались подорвать более 30 опор высоковольтных линий электропередачи Ленинградской и Калининской АЭС.
Майструк и Усатенко получили по 23 года лишения свободы каждый. Также каждому из них назначили штраф в 900 тыс. рублей.
Отмечается, что фигуранты намеревались своими действиями остановить ядерные реакторы и нарушить штатный режим работы АЭС, так они планировали нанести серьезный экономический и репутационный ущерб России.
Им удалось подорвать одну опору ЛЭП Ленинградской АЭС, ущерб от их действий превысил 10 млн рублей. Суд постановил взыскать ущерб с осужденных.
Напомним, в прошлом году Майструк и Усатенко признали вину на заседании Первого Западного окружного военного суда.