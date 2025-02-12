Диверсантов осудили на 23 года за попытку подрыва ЛЭП у АЭС в Ленобласти и Твери

Tекст: Алексей Дегтярев

Диверсанты Александр Майструк и Эдуард Усатенко входили в диверсионно-террористическую группу Службы внешней разведки Украины, установил суд, передает РИА «Новости».

В канун Дня Победы 2023 года они попытались подорвать более 30 опор высоковольтных линий электропередачи Ленинградской и Калининской АЭС.

Майструк и Усатенко получили по 23 года лишения свободы каждый. Также каждому из них назначили штраф в 900 тыс. рублей.

Отмечается, что фигуранты намеревались своими действиями остановить ядерные реакторы и нарушить штатный режим работы АЭС, так они планировали нанести серьезный экономический и репутационный ущерб России.

Им удалось подорвать одну опору ЛЭП Ленинградской АЭС, ущерб от их действий превысил 10 млн рублей. Суд постановил взыскать ущерб с осужденных.

Напомним, в прошлом году Майструк и Усатенко признали вину на заседании Первого Западного окружного военного суда.