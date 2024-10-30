Украинские диверсанты признали вину по делу о попытке подрыва на российских АЭС

Украинские диверсанты признали вину в попытке подрыва 30 опор ЛЭП на российских АЭС

Tекст: Ольга Иванова

Обвинение сообщает, что Майструк и Усатенко, входя в диверсионно-террористическую группу Службы внешней разведки Украины, пытались подорвать более 30 опор высоковольтных линий электропередачи Ленинградской и Калининской АЭС в канун Дня Победы. По словам обвинения, целью была дестабилизация энергетической инфраструктуры России, передает РИА «Новости».

Заседание суда по этому делу началось сегодня, и обвиняемые подтвердили свою вину в совершении планируемого теракта. В материалах дела указывается, что ими руководила Служба внешней разведки Украины, которая пыталась провести этот подрыв с целью создания паники и нарушения работы электростанций.

Как писала газета ВЗГЛЯД, сотрудники ФСБ в 2023 году предотвратили покушение на диверсию, которая была направлена против атомных электростанций России, а также заявили, что целью атаки были более 30 опор высоковольтных линий электропередач.