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Украинские диверсанты признали вину по делу о попытке подрыва на российских АЭС
Украинские диверсанты признали вину в попытке подрыва 30 опор ЛЭП на российских АЭС
Украинские диверсанты Александр Майструк и Эдуард Усатенко, обвиняемые в попытке подорвать более 30 опор ЛЭП Ленинградской и Калининской АЭС накануне Дня Победы, признали вину на заседании Первого Западного окружного военного суда, сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева.
Обвинение сообщает, что Майструк и Усатенко, входя в диверсионно-террористическую группу Службы внешней разведки Украины, пытались подорвать более 30 опор высоковольтных линий электропередачи Ленинградской и Калининской АЭС в канун Дня Победы. По словам обвинения, целью была дестабилизация энергетической инфраструктуры России, передает РИА «Новости».
Заседание суда по этому делу началось сегодня, и обвиняемые подтвердили свою вину в совершении планируемого теракта. В материалах дела указывается, что ими руководила Служба внешней разведки Украины, которая пыталась провести этот подрыв с целью создания паники и нарушения работы электростанций.
Как писала газета ВЗГЛЯД, сотрудники ФСБ в 2023 году предотвратили покушение на диверсию, которая была направлена против атомных электростанций России, а также заявили, что целью атаки были более 30 опор высоковольтных линий электропередач.