  • Новость часаПутин и Шараа обсудили укрепление сотрудничества России и Сирии
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    Как обмен Фогеля связан с урегулированием на Украине
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    Российские войска отбросили противника западнее Времевки
    Военкор обратился к Зеленскому после расправы ВСУ над жителями Николаево-Дарьино
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    «Русский дом» в Баку начал вывозить имущество из помещения в центре города
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв В Мюнхене не осталось места для умственной жизни

    За время своего существования Мюнхенская конференция прошла путь от настоящей консолидации Запада на интеллектуальном уровне до площадки для интриг внутри сообщества, пока еще претендующего на то, чтобы управлять остальным миром.

    0 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Великая Америка всегда тебя кинет

    Они всю свою жизнь положили на ненависть и ложь. Выстроили карьеру, перегрызая глотки таким же, как они. И вот оказалось, что все преступления против морали, совести и против собственной страны, да еще и во время военного конфликта – все зря. Бывшие русские никому не нужны.

    9 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Как реорганизовать русскую литературу

    Литература в России еще пригодится для строительства нашего будущего, но надо определить, ради какого результата ее следует поддерживать. Мы не можем ожидать чего-то от писательского сообщества, если не придумаем, как отличать хорошее от плохого.

    10 комментариев
    12 февраля 2025, 16:22 • Новости дня

    Депутат Рады заявила о критическом дефиците ПВО в ВСУ

    Депутат Рады Безуглая заявила о критическом дефиците ПВО в ВСУ

    Tекст: Ольга Иванова

    Вооруженные силы Украины испытывают критическую нехватку средств противовоздушной обороны, что вызывает беспокойство среди депутатов Верховной рады, сообщила депутат Марьяна Безуглая.

    Она обвинила командование в лжи об эффективности этих систем и в искажении реальной ситуации, сообщает ТАСС.

    Безуглая заявила в своем телеграм-канале: «Когда воздушные силы в очередной раз врут об «обломках» и идут на поводу у [Александра] Сырского, сокращая ПВО. <…> Этой ложью они еще искажают и без того критическую ситуацию с нехваткой средств ПВО. Зачем нам новые системы от США, например? Мы же все «сбиваем».

    По словам депутата, ситуация с нехваткой ПВО усугубляется ложью о сбитых целях и стремлением командования скрыть истинное положение дел. Украинское военное руководство уже неоднократно говорило о сложной оперативно-стратегической обстановке в зоне боевых действий. ВСУ сталкиваются с дефицитом техники, вооружений и личного состава. Чтобы восполнить потери, командование отправляет в пехоту специалистов из других подразделений, включая ПВО.

    Кризис усугубляется дезертирством, которое становится массовым явлением. Киев, в свою очередь, пытается переложить вину за провалы ВСУ на западных партнеров, обвиняя их в недостаточной и несвоевременной поставке вооружений, что ухудшает положение украинской армии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Франция решила передать Украине шесть истребителей Mirage. Сообщалось, что французские самолеты Mirage 2000 с пилотами ВСУ прибыли на Украину. Также стало известно о планах Франции поставить истребители Украине в 2025 году.

    12 февраля 2025, 12:54 • Новости дня
    Военкор Коц обратился к Зеленскому после расправы ВСУ над жителями Курской области

    Tекст: Вера Басилая

    Военный корреспондент Александр Коц обратился к Владимиру Зеленскому, обвинив бойцов ВСУ в убийстве мирных жителей села Николаево-Дарьино в Курской области.

    Коц в своем Telegram-канале рассказал, что бойцы ВСУ устроили расправу над жителями села Николаево-Дарьино в Курской области. По его словам, более шести месяцев местные жители находились в заложниках у украинских военных, которые использовали их в качестве живого щита.

    Коц выразил упрек и задал вопрос о том, что именно президент Украины намерен сделать предметом торга в частично оккупированной ВСУ Курской области.

    «Чего ты там менять собрался (...)? Территории? Или вот этих несчастных людей, которых держишь в заложниках?» – спросил главу киевского режима Коц.

    Ранее в Николаево-Дарьино украинские военные держали жителей в заложниках и убили почти всех мужчин, оставив в живых только одного человека.

    Также сообщалось, что Владимир Зеленский в интервью The Guardian заявил о планах предложить России обмен территориями, отказавшись от земель, которые Киев удерживает в Курской области.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что бойцов ВСУ, вторгшихся в Курскую область, уже ждет земля «площадью примерно метр на два и глубиной метра полтора».

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    12 февраля 2025, 06:40 • Новости дня
    После взрывов в Киеве начались пожары
    После взрывов в Киеве начались пожары
    @ кадр из видео

    Tекст: Антон Антонов

    В нескольких районах Киева после серий взрывов начались пожары, сообщила военная администрация города.

    Киевская городская военная администрация сообщает о пожарах в Голосеевском, Подольском, Святошинском и Соломенском районах. В городе продолжает действовать воздушная тревога, передает ТАСС.

    Также сирены работают в Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Киевской, Кировоградской, Сумской и Черкасской областях Украины.

    Напомним, взрывы произошли в пригороде Киева и в Киевской области. Позднее украинские СМИ сообщили о нескольких сериях взрывов в самом Киеве.

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    12 февраля 2025, 08:26 • Видео
    Трамп против Ирана: чья возьмет?

    Новый президент США Дональд Трампу выдвинул ультиматум Ирану – или заключай сделку, или разбомблю. Ранее вообще не предполагалось такого, что Трамп захочет заключать с Ираном сделку по ядерной программе, но хозяин Белого дома опять удивил. Чего теперь ждать от Ирана??

    Коментарии (2)
    11 февраля 2025, 20:35 • Новости дня
    Глава Пентагона озвучил планы по численности контингента США в Европе

    Глава Пентагона Хегсет: США не намерены сокращать свои войска в Европе

    Глава Пентагона озвучил планы по численности контингента США в Европе
    @ Po1 Alexander Kubitza/Dod/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Соединенные Штаты пока не собираются уменьшать свое военное присутствие в Европе, заявил американский министр обороны Пит Хегсет.

    «В настоящее время нет никаких планов по сокращению», – цитирует Хегсета ТАСС.

    Он добавил, что Вашингтон может изучить возможность изменения численности американских солдат в Европе после урегулирования на Украине.

    Ранее Пентагон сообщал, что Хегсет в ходе рабочей поездки в Европу призовет союзников увеличить расходы на оборону в рамках НАТО и на военную помощь Украине.

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    12 февраля 2025, 10:36 • Новости дня
    Шольц для прекращения конфликта на Украине призвал остановить наращивание вооружений
    Шольц для прекращения конфликта на Украине призвал остановить наращивание вооружений
    @ Vesa Moilanen/IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Канцлер Германии Олаф Шольц в ходе обсуждения украинского конфликта призвал прекратить гонки вооружений для его скорейшего урегулирования.

    Один из участников обсуждения выразил мнение о том, что поставки оружия на Украину не спасают жизни, заметив, что «те, кто кричат о необходимости большего числа оружия, никогда не испытывали войну», передает газета Der Tagesspiegel.

    Шольц в ответ на это заявил, что «Россия начала конфликт», и сказал, что Германия «обязана защищать Украину от агрессии». Однако он признал, что необходимо прекратить «вечное наращивание вооружений», и подчеркнул важность контроля за вооружениями. Его слова вызвали поддержку части аудитории.

    Обсуждение продолжалось около 15 минут, в течение которых Шольц также отметил, что не собирается поставлять на Украину ракеты Taurus. В завершение мероприятия он в шутливой форме заявил, что хочет снова стать канцлером, что вызвало смех в аудитории.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Германия при Шольце разрешила экспортировать на Украину военную продукцию на сумму 14,8 млрд евро, что сделало Киев крупнейшим импортером немецкого вооружения.

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    11 февраля 2025, 21:38 • Новости дня
    Захарова: Вторгшихся в Курскую область неонацистов ВСУ ждет земля размером метр на два
    Захарова: Вторгшихся в Курскую область неонацистов ВСУ ждет земля размером метр на два
    @ Антон Новодережкин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на слова Владимира Зеленского о планах предложить Москве прямой обмен территориями.

    Захарова в своем Telegram-канале прокомментировала недавние заявления главы Украины Владимира Зеленского о возможности прямого обмена территориями с Россией. Она отметила, что «в Курской области орудующих там неонацистов ждет земля без всякого обмена площадью примерно метр на два и глубиной метра полтора».

    «Подобные заявления Зеленский делает, чтобы скрыть истинные масштабы катастрофы для ВСУ на этом направлении», – написала Захарова.

    Ранее Владимир Зеленский в интервью изданию The Guardian заявил о планах предложить России обмен территориями, отказавшись от земель, которые Киев удерживает в Курской области. Однако он уточнил, что пока не определился, какую именно часть территории он хотел бы получить от России в обмен.

    Напомним, за все время боевых действий на Курском направлении украинская сторона потеряла более 59 550 военнослужащих. Российский военкор Евгений Поддубный отмечал, что потери Вооруженных сил Украины в Курской области «должны уже не впечатлять, а ошеломлять».

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    12 февраля 2025, 08:37 • Новости дня
    В нескольких районах Киева после взрывов отключилось электроснабжение
    В нескольких районах Киева после взрывов отключилось электроснабжение
    @ Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    В столице Украины после серии взрывов, сопровождавшихся пожарами, отключилось электричество в нескольких районах, включая Голосеевский, где произошел масштабный пожар на складах, сообщает украинское издание «Общественное. Новости».

    В нескольких районах Киева прекратилось электроснабжение после серии взрывов, передает ТАСС.

    Городская инфраструктура оказалась под ударом, что привело к отключениям электричества.

    Госслужба Украины по ЧС уточнила, что особенно серьезный пожар произошел в Голосеевском районе, где загорелись склады. На данный момент пожарные работают на месте, пытаясь взять ситуацию под контроль и минимизировать ущерб от возгорания.

    Между тем в Полтавской области Украины ситуация с газоснабжением начала улучшаться после серии взрывов, которые повредили объекты газовой инфраструктуры. Областная администрация сообщила, что газоснабжение было восстановлено в девяти населенных пунктах Миргородского района. До этого сообщалось о повреждении Яблунивского газопромысла и объектов компании «Нафтогаз Украины».

    Компания «ДТЭК» также подтвердила повреждение своих объектов в результате взрывов. По мере восстановления газоснабжения, компании продолжают работать над устранением последствий происшествий.

    Напомним, взрывы произошли в пригороде Киева и в Киевской области. Позднее украинские СМИ сообщили о нескольких сериях взрывов в самом Киеве. В нескольких районах Киева после серий взрывов начались пожары.

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    12 февраля 2025, 06:25 • Новости дня
    Патриарх Кирилл призвал бороться с неоязычеством в зоне СВО
    Патриарх Кирилл призвал бороться с неоязычеством в зоне СВО
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Священникам, посещающим зону боевых действий, нужно обратить внимание на опасность распространения неоязыческих настроений среди военных, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

    В докладе на собрании духовенства Московской митрополии, текст которого опубликован на сайте РПЦ, патриарх выразил беспокойство по поводу появления неоязыческих настроений среди некоторых военнослужащих в зоне специальной военной операции. Он отметил, что многие священники уже предприняли успешные попытки убедить людей отказаться от псевдорелигиозных заблуждений.

    По словам патриарха, в последнее время «церковными учеными написано немало исследований о неоязычестве и пособий по противостоянию этому злу». Патриарх предложил проводить семинары или краткосрочные курсы для священников, отправляющихся в зону СВО, чтобы они могли эффективнее бороться с неоязыческими влияниями.

    «Вот неожиданная напасть! Кто бы мог думать, что в XXI веке на пространстве Святой Руси появятся «чудики», которые будут возрождать язычество? Ну нелепость же, ведь уже давно все развенчано! – заявил он. – И вдруг на нашей земле возникает эта нелепая религиозная практика!».

    Патриарх призвал священнослужителей проявлять особую инициативу, чтобы предотвратить влияние неоязычества на сознание военнослужащих.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, патриарх Кирилл уже обращал внимание на опасность неоязычества. Главный военный священник в зоне проведения СВО протоиерей Димитрий Василенков заявил о воспитании на Украине с помощью неоязыческой идеологии «воинов-зверей», которые, по его словам, «убивают на уровне рефлекса».

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    12 февраля 2025, 13:40 • Новости дня
    В Кремле заявили об отказе обсуждать обмен территорий с Украиной
    В Кремле заявили об отказе обсуждать обмен территорий с Украиной
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что Россия никогда не обсуждала и не будет обсуждать обмен своих территорий, но остается открытой для мирных переговоров по Украине.

    Представитель Кремля отметил, что Россия никогда не обсуждала и не будет обсуждать обмен своих территорий, передает ТАСС.

    Между тем, Песков подчеркнул, что президент России Владимир Путин остается открытым для мирных переговоров по урегулированию ситуации на Украине.

    Таким образом, Москва подтверждает свою давнюю позицию по территориальным вопросам и стремление к мирному разрешению конфликта на Украине, что было не раз озвучено на международной арене.

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала недавние заявления Зеленского о возможности прямого обмена территориями с Россией, отметив, что в Курской области орудующих там неонацистов ждет земля без всякого обмена площадью примерно метр на два и глубиной метра полтора.

    Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что удары российских военных по Киеву являются частью концепции «мира через силу», и назвал предложения украинцев о «обмене территориями» чушью.

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    12 февраля 2025, 04:30 • Новости дня
    Взрывы прогремели в пригороде Киева
    Взрывы прогремели в пригороде Киева
    @ Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В Киеве и Киевской области Украины, а также еще в нескольких регионах страны произошли взрывы, сообщают украинские СМИ.

    Взрывы были в районе города Обухов Киевской области. Сообщается о взрывах в районе Житомира (Житомирская область) и Сум (Сумская область), а также в районе города Лубны (Полтавская область), передает РИА «Новости».

    Напомним, ранее взрывы произошли в Днепре (Днепропетровске), Кривом Роге, Сумах, а также в Николаеве.

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    12 февраля 2025, 13:15 • Новости дня
    Кремль: ВСУ на территории России будут уничтожены
    Кремль: ВСУ на территории России будут уничтожены
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинская армия на российской территории будет уничтожена, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    «Разумеется, украинские соединения будут изгнаны с этой территории. Они будут уничтожены, будут изгнаны», – цитирует Пескова ТАСС.

    Ранее представитель Кремля отмечал, что значительная часть Украины стремится стать частью России и фактически уже вошла в ее состав.

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    11 февраля 2025, 18:23 • Новости дня
    Вооруженные люди на Украине освободили мобилизованных из автобуса

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В Черниговской области Украины вооруженные мужчины, представившись полицейскими, освободили двух мобилизованных из автобуса.

    Вооруженные люди остановили автобус, перевозивший мобилизованных, представились полицейскими и, угрожая огнестрельным оружием, вывели двух мобилизованных из транспортного средства, передает ТАСС.

    Нападавшие пригрозили открыть огонь по военным, которые пытались препятствовать их действиям, после чего скрылись с места происшествия.

    Подозреваемых нашли и задержали. По информации правоохранительных органов, за освобождение каждого из мобилизованных было обещано вознаграждение в размере 5 тыс. долларов.

    Ранее в городе Пирятин Полтавской области на Украине мужчина, скрывший лицо балаклавой, застрелил сотрудника военкомата, который сопровождал мобилизованных в учебный центр, и сбежал вместе с одним из военнообязанных. Также на Украине за последнее время произошло уже три взрыва возле военкоматов.

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    12 февраля 2025, 15:02 • Новости дня
    Зеленский назвал дату, когда решил отдать недра Украины американцам
    Зеленский назвал дату, когда решил отдать недра Украины американцам
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что уже с сентября прошлого года был готов обмениваться данными о полезных ископаемых на Украине с США в обмен на помощь.

    Зеленский в интервью изданию Guardian признался, что готов был предоставить США данные о полезных ископаемых на Украине в обмен на помощь, передает РИА «Новости». Эта инициатива обсуждалась еще в сентябре прошлого года, когда Зеленский находился в Нью-Йорке.

    Он подчеркнул, что необходимо разработать стратегию ответственного использования минеральных ресурсов.

    Ранее Зеленский заявлял, что Украина готова вести совместную с США разработку месторождений полезных ископаемых, но хочет получить гарантии безопасности.

    Агентство Bloomberg сообщало, что министр финансов США Скотт Бессент на этой неделе посетит Украину, чтобы начать переговоры по обеспечению доступа к важнейшим полезным ископаемым.

    Коментарии (5)
    12 февраля 2025, 01:55 • Новости дня
    Названы вероятные темы предстоящих переговоров главы Минфина США с Зеленским

    Fox News заявил о желании главы Минфина США Бессента узнать у Зеленского, «куда ушло финансирование США»

    Названы вероятные темы предстоящих переговоров главы Минфина США с Зеленским
    @ Mattie Neretin/CNP/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Министр финансов США Скотт Бессент в ходе визита на Украину собирается выяснить, на что Киев потратил выделенные Вашингтоном средства, сообщает Fox News.

    Основное внимание на переговорах будет уделено санкциям против России и вопросам, связанным с редкоземельными минералами. Также, по информации Fox News, министр намерен узнать, «куда ушло финансирование США», передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Бессент ранее поддержал необходимость усиления санкций против России, особенно касающихся ее нефтяного сектора, чтобы принудить ее к мирным переговорам по Украине. Он посетит Украину на этой неделе. Сообщалось, что визит запланирован с целью начать переговоры по обеспечению доступа к важнейшим полезным ископаемым.

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    11 февраля 2025, 22:20 • Новости дня
    Раскрыты условия контрактов ВСУ для 18-летних украинцев

    Tекст: Антон Антонов

    Украинские СМИ опубликовали список условий, которые предусмотрены контрактами с вооруженными силами Украины для 18-летних украинцев.

    Украинцам 18–24 лет обещают, что сразу после подписания контракта они получат 200 тыс. гривен (около 4,8 тыс. долларов), еще 800 тыс. выплатят «двумя частями» за время действия контракта (около 19 тыс. долларов). Им также обещают «дополнительно до 120 тыс. грн/месяц» (2,8 тыс. долларов) и доплаты за боевые задания.

    Молодых украинцев заверили, что они сами смогут выбрать часть, специальность и место прохождения военно-врачебной комиссии. Также предлагается «компенсация жилья в течение службы». Подчеркивается, что подписавшие контракт в течение трех месяцев будут проходить «обязательную усиленную подготовку».

    Контракт включает «медицинское обеспечение», «стоматологию и зубопротезирование», «обучение в учебных заведениях в пределах квот на средства государства после окончания контракта».

    Кроме того, сказано, что подписавшие контракт смогут получить «ипотеку 0.0% годовых после окончания контракта», а также им предоставят «право на выезд за границу после года службы». Уточняется, что после окончания контракта отслуживший освобождается на год от призыва в ВСУ.

    Напомним, западные союзники требовали от Украины мобилизации молодежи. Украинский лидер Владимир Зеленский подтвердил, что Киев решил привлечь молодежь в возрастной категории от 18 до 24 лет в вооруженные силы Украины при помощи специальных контрактов. По украинским законам мужчины моложе 25 лет не попадают под мобилизацию. Зеленский заверил, что контракты не подразумевают мобилизацию молодежи.

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    11 февраля 2025, 23:56 • Новости дня
    Пушилин заявил о планах Украины по вторжению в Ростовскую область

    Пушилин сообщил о подготовленных Киевом до начала российской спецоперации планах по вторжению в Ростовскую область

    Tекст: Антон Антонов

    Киевский режим, помимо уничтожения ДНР и ЛНР, еще до начала российской спецоперации планировал вторжение в Ростовскую область, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

    Пушилин в эфире радио Sputnik заявил, что планы были подтверждены разведданными и детализированными картами, найденными в освобожденных районах ДНР, передает РИА «Новости».

    По словам Пушилина, основная цель Киева заключалась в том, чтобы «стереть Донбасс с лица земли». Он подчеркнул, что надежда у ДНР была только на Россию. Он выразил благодарность за принятое решение, позволившее сохранить Донбасс и его жителей, несмотря на угрозу масштабных боевых действий.

    «Альтернативой этому было множество городских боев. К этому все было готово. У нас была развединформация, были видны скопления техники и личного состава и прочее. Огромное количество», – заявил он.

    Он отметил, что полученные карты также содержали детализированные данные по Крыму и приграничной территории Белоруссии. «С большой долей вероятности, в планах противника, судя по тем данным, которые были, что заход на территорию Ростовской области тоже планировался», – добавил он.

    Пушилин также отметил, что западная «спутниковая группировка» активно поддерживала украинский режим в разработке этих планов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля 2022 года. Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивали, что спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.

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      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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      Президент США открыто заявил, что хочет «заключить сделку с Украиной, по которой они получат нашу поддержку за счет своих редкоземельных ископаемых и других ресурсов». Трамп имеет в виду прежде всего редкоземельные металлы, важные для производства электроники. Однако проблема в том, что большинство соответствующих месторождений находится уже на территории российского Донбасса, и единственный металл, который в большом количестве имеется в распоряжении Зеленского – металлолом, оставшийся от уничтоженной западной техники.

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      Западные СМИ сообщают, что недавний разговор Трампа с руководством Дании по поводу судьбы Гренландии (автономного датского региона) оказался для его собеседников «холодным душем». Манера американского лидера вести переговоры шокировала датчан. А вскоре после этой беседы Трамп выразил уверенность, что «мы решим вопрос с Гренландией. Я думаю, мы получим ее».

    • Новый старый Трамп вернулся

      Дональд Трамп принес присягу и официально стал 47-м президентом Соединенных Штатов Америки. Эксперты и политологи предрекают радикальные изменения как во внешней, так и во внутренней политике США, которые могут иметь последствия для всего мира.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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