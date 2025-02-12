За время своего существования Мюнхенская конференция прошла путь от настоящей консолидации Запада на интеллектуальном уровне до площадки для интриг внутри сообщества, пока еще претендующего на то, чтобы управлять остальным миром.0 комментариев
Депутат Рады заявила о критическом дефиците ПВО в ВСУ
Депутат Рады Безуглая заявила о критическом дефиците ПВО в ВСУ
Вооруженные силы Украины испытывают критическую нехватку средств противовоздушной обороны, что вызывает беспокойство среди депутатов Верховной рады, сообщила депутат Марьяна Безуглая.
Она обвинила командование в лжи об эффективности этих систем и в искажении реальной ситуации, сообщает ТАСС.
Безуглая заявила в своем телеграм-канале: «Когда воздушные силы в очередной раз врут об «обломках» и идут на поводу у [Александра] Сырского, сокращая ПВО. <…> Этой ложью они еще искажают и без того критическую ситуацию с нехваткой средств ПВО. Зачем нам новые системы от США, например? Мы же все «сбиваем».
По словам депутата, ситуация с нехваткой ПВО усугубляется ложью о сбитых целях и стремлением командования скрыть истинное положение дел. Украинское военное руководство уже неоднократно говорило о сложной оперативно-стратегической обстановке в зоне боевых действий. ВСУ сталкиваются с дефицитом техники, вооружений и личного состава. Чтобы восполнить потери, командование отправляет в пехоту специалистов из других подразделений, включая ПВО.
Кризис усугубляется дезертирством, которое становится массовым явлением. Киев, в свою очередь, пытается переложить вину за провалы ВСУ на западных партнеров, обвиняя их в недостаточной и несвоевременной поставке вооружений, что ухудшает положение украинской армии.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Франция решила передать Украине шесть истребителей Mirage. Сообщалось, что французские самолеты Mirage 2000 с пилотами ВСУ прибыли на Украину. Также стало известно о планах Франции поставить истребители Украине в 2025 году.