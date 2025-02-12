Депутат Рады Безуглая заявила о критическом дефиците ПВО в ВСУ

Tекст: Ольга Иванова

Она обвинила командование в лжи об эффективности этих систем и в искажении реальной ситуации, сообщает ТАСС.

Безуглая заявила в своем телеграм-канале: «Когда воздушные силы в очередной раз врут об «обломках» и идут на поводу у [Александра] Сырского, сокращая ПВО. <…> Этой ложью они еще искажают и без того критическую ситуацию с нехваткой средств ПВО. Зачем нам новые системы от США, например? Мы же все «сбиваем».

По словам депутата, ситуация с нехваткой ПВО усугубляется ложью о сбитых целях и стремлением командования скрыть истинное положение дел. Украинское военное руководство уже неоднократно говорило о сложной оперативно-стратегической обстановке в зоне боевых действий. ВСУ сталкиваются с дефицитом техники, вооружений и личного состава. Чтобы восполнить потери, командование отправляет в пехоту специалистов из других подразделений, включая ПВО.

Кризис усугубляется дезертирством, которое становится массовым явлением. Киев, в свою очередь, пытается переложить вину за провалы ВСУ на западных партнеров, обвиняя их в недостаточной и несвоевременной поставке вооружений, что ухудшает положение украинской армии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Франция решила передать Украине шесть истребителей Mirage. Сообщалось, что французские самолеты Mirage 2000 с пилотами ВСУ прибыли на Украину. Также стало известно о планах Франции поставить истребители Украине в 2025 году.