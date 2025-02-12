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Coca-Cola задумалась о переходе на пластик из-за тарифов на алюминий
Guardian: Coca-Cola рассматривает увеличение производства напитков в пластике из-за тарифов на алюминий
Компания Coca-Cola рассматривает возможность увеличения выпуска пластиковых бутылок в ответ на удорожание алюминия, вызванное тарифами США на импорт из Канады, сообщили СМИ.
Как пишет The Guardian, Coca-Cola может увеличить выпуск напитков в пластиковых бутылках в случае роста цен на алюминий.
Гендиректор компании Джеймс Куинси сообщил, что Coca-Cola импортирует алюминий из Канады и вынуждена искать решения для минимизации затрат, связанных с новыми тарифами, вводимыми президентом США . «Если алюминиевые банки станут дороже, мы сможем больше внимания уделять бутылкам из пластика», – заявил Куинси акционерам, передает ТАСС.
По данным аналитиков и экологических организаций, ранее Coca-Cola была признана одним из самых загрязняющих брендов по уровню пластиковых отходов. В последние годы компания увеличивала объемы продаж в алюминиевых банках, что соответствовало ее планам по устойчивому развитию. Однако, согласно последнему отчету компании по охране окружающей среды, в 2023 году лишь 26% напитков было продано в алюминиевой и стальной таре, что показывает незначительный рост по сравнению с предыдущими двумя годами.
Ранее в США ввели в отношении всех поставок стали и алюминия в страну пошлины в размере 25%, что может привести к неприятным последствиям для самих Штатов. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС сожалеет о введении США пошлин на экспорт стали и алюминия из Европы и ответит жесткими мерами.
Накануне премьер-министр Канады Джастин Трюдо сообщил, что Канада готова дать жесткий и однозначный ответ на введенные США пошлины на сталь и алюминий для защиты канадских рабочих.