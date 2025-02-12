За время своего существования Мюнхенская конференция прошла путь от настоящей консолидации Запада на интеллектуальном уровне до площадки для интриг внутри сообщества, пока еще претендующего на то, чтобы управлять остальным миром.0 комментариев
Зеленский признался, что c сентября был готов сдавать США данные по ископаемым
Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что уже с сентября прошлого года был готов обмениваться данными о полезных ископаемых на Украине с США в обмен на помощь.
Зеленский в интервью изданию Guardian признался, что готов был предоставить США данные о полезных ископаемых на Украине в обмен на помощь, передает РИА «Новости». Эта инициатива обсуждалась еще в сентябре прошлого года, когда Зеленский находился в Нью-Йорке.
Он подчеркнул, что необходимо разработать стратегию ответственного использования минеральных ресурсов.
Ранее Зеленский заявлял, что Украина готова вести совместную с США разработку месторождений полезных ископаемых, но хочет получить гарантии безопасности.
Агентство Bloomberg сообщало, что министр финансов США Скотт Бессент на этой неделе посетит Украину, чтобы начать переговоры по обеспечению доступа к важнейшим полезным ископаемым.