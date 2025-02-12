Зеленский признался, что c сентября был готов сдавать США данные по ископаемым

Tекст: Валерия Городецкая

Зеленский в интервью изданию Guardian признался, что готов был предоставить США данные о полезных ископаемых на Украине в обмен на помощь, передает РИА «Новости». Эта инициатива обсуждалась еще в сентябре прошлого года, когда Зеленский находился в Нью-Йорке.

Он подчеркнул, что необходимо разработать стратегию ответственного использования минеральных ресурсов.

Ранее Зеленский заявлял, что Украина готова вести совместную с США разработку месторождений полезных ископаемых, но хочет получить гарантии безопасности.

Агентство Bloomberg сообщало, что министр финансов США Скотт Бессент на этой неделе посетит Украину, чтобы начать переговоры по обеспечению доступа к важнейшим полезным ископаемым.