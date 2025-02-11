ВСУ убили сослуживца, привязав его к дереву в Курской области

Tекст: Дмитрий Зубарев

Военнослужащие 21-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины, находясь в Курской области, убили своего сослуживца, привязав его к дереву, сообщает РИА «Новости». Это произошло вблизи населенного пункта Николаево-Дарьино. Тело украинского военного было найдено бойцами российской группировки «Север» на отбитых у ВСУ позициях.

Окоченевшее тело солдата нашли непосредственно над окопами на передовой. Видеозапись, предоставленная агентству, демонстрирует мертвого военного, привязанного к дереву, а также трех его погибших сослуживцев. Они были убиты во время штурма.

Представитель российских силовых структур уточнил, что во время этого штурма были ликвидированы как минимум трое военнослужащих из 21-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

Как писала газета ВЗГЛЯД, комбаты ВСУ убивали солдат за отказ отдать надбавку, пленные бойцы заявляли о добивании сослуживцев дронами-камикадзе, а также рассказывали, что украинцев гонят на убой в Курскую область.