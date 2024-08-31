  • Новость часаСК возбудил дело по факту атаки ВФУ на город Белгород и Белгородский район
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    В Британии испугались мести России за Крым
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    В результате украинского обстрела Белгородской области пострадали 46 человек
    Пушков назвал последствие потери Украиной F-16
    Авария привела к отключению Армянской АЭС от энергосистемы страны
    Опубликовано видео попадания снаряда ВСУ в гражданскую машину в Белгороде
    США отказались направлять подрядчиков на Украину для обслуживания F-16
    Мнения
    Глеб Простаков Глеб Простаков ОПЕК ждут новые бунты

    Геополитическая премия в цене на нефть может как мгновенно расти, так и быстро падать. Сейчас эта премия во многом обеспечена ситуацией на Ближнем Востоке, но завтра может удесятериться в результате действий администрации США или еще каких-то событий. Или упасть.

    2 комментария
    Андрей Медведев Андрей Медведев Когда это все закончится? Каждый, кто остался в России, опасен для Запада

    Не важно, кто где работает. Кто что делает. На фронте или в тылу. Сапер или айтишник, бизнесмен, учитель, пилот, бариста, политик. Кто угодно. Тот, кто вместе с Родиной проходит темные времена, ломает планы по уничтожению России.

    15 комментариев
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Доверять западным СМИ не только глупо, но и опасно

    Даже если нам кажется, что информация работает в пользу России – это не более чем иллюзия. Информация всегда работает в пользу хозяев медиа, включая самые злонамеренные цели типа введения в заблуждение российского общества и провоцирование его на опасные для страны действия.

    3 комментария
    31 августа 2024, 09:34 • Новости дня

    Пленный ВСУ рассказал, что украинцев гонят в Курскую область на убой

    Tекст: Константин Сергеев

    Пленный военнослужащий ВСУ Арсен Стегарь заявил, что украинских военных гонят силой в Курскую область

    Как сообщил захваченный в плен военнослужащий 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ Арсен Стегарь, его подразделению была поставлена задача закрепиться на краю населенного пункта. По словам бывшего десантника, его с другими военнослужащими ВСУ «гнали на убой».

    Десант боевиков киевского режима должен был спешиться с боевой машины на окраине русского села, занять круговую оборону и «продержаться четверо суток», следует из видео, распространенного Минобороны.

    В первые же минуты российские солдаты встретили противника огнем из БТР. Спустя всего пару часов в подразделении было уже двое убитых и семеро раненых. Боевую машину, которую украинские националисты должны были спрятать, россияне уничтожили огнем гранотометов.

    Подытоживая итоги вторжения, Стегарь говорит о большом количестве погибших сослуживцев. Как считает военнослужащий ВСУ, на Украине надо нейтрализовать военкоматы и поднимать народный бунт. Военным ВСУ он советует возвращаться домой.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД ранее в субботу, российские военные нанесли удар по пункту дислокации ВСУ в Сумской области.

    30 августа 2024, 11:10 • Новости дня
    ФСБ задержала воевавших за ВСУ колумбийских наемников
    ФСБ задержала воевавших за ВСУ колумбийских наемников
    @ кадр из видео

    Tекст: Александра Юдина

    Федеральная служба безопасности России задержала двух граждан Колумбии, которые принимали участие в боевых действиях на стороне ВСУ в качестве наемников.

    По данным Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ, задержаны два гражданина Колумбии Медина Аранда Хосе Арона и Анте Александр, в ходе обысков у задержанных были обнаружены вещественные доказательства их участия в конфликте, передает ТАСС.

    Среди них военная форма украинского образца со знаками различия батальона «Карпатская Сечь», а также документы, подтверждающие их нахождение на территории Украины.


    Следственное управление ФСБ возбудило уголовные дела в отношении задержанных по статье об участии наемника в вооруженном конфликте. Максимальное наказание по данной статье предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет.

    Газета ВЗГЛЯД писала о наемниках из мексиканских картелей в рядах ВСУ.

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    30 августа 2024, 13:52 • Новости дня
    Эксперт объяснил, почему ЗРК Patriot мог уничтожить украинский F-16

    Генерал авиации Попов: ВСУ потеряли истребитель F-16 из-за человеческого фактора

    Эксперт объяснил, почему ЗРК Patriot мог уничтожить украинский F-16
    @ REUTERS/Valentyn Ogirenko

    Tекст: Анастасия Куликова

    В момент отражения российской атаки у ВСУ одномоментно работали не совсем совместимые системы – авиация и ПВО разных уровней обеспечения безопасности полетов. Эти нюансы могли сработать против Киева, сказал газете ВЗГЛЯД генерал авиации Владимир Попов. Ранее генштаб ВСУ официально признал потерю F-16 с пилотом. Согласно одной из версий, причиной стал «дружественный огонь».

    «Существует несколько версий того, как Украина потеряла истребитель F-16. Согласно одной из них, самолет был поражен ударом ВС России. В понедельник целями нашей атаки среди прочего были военные объекты в Ивано-Франковской области. Возможна ситуация, при которой летчик в воздухе пытался уйти от нашей ракеты, но его маневр в силу определенных ошибок привел к падению», – отметил генерал-майор Владимир Попов, заслуженный военный летчик России.

    «Другая версия – наиболее вероятная – предполагает, что F-16 был сбит комплексом Patriot», – продолжил он. По мнению собеседника, летчик истребителя, который был поднят в воздух для отражения российской атаки, мог в «азарте боя» войти в зону поражения ПВО – и это закончилось «дружественным огнем».

    Однако не исключено, что вина за инцидент лежит исключительно на украинском расчете ПВО. «Военные, которые не в полной мере знакомы с нюансами работы ЗРК, могли попросту довериться автоматике. В этом случае события, вероятно, развивались следующим образом: программа обнаружила цель, включила автосопровождение, система вовремя не получила сигнал от человека или же из-за сбоя истолковала его иначе, а потому отработала по истребителю», – рассуждает Попов.

    То, что не сработала система «свой – чужой» вполне объяснимо. «ЗРК Patriot – тот, который стоит на вооружении у США, и тот, который Вашингтон продает или поставляет третьим странам – отличается комплектацией. Кроме того, F-16 передали Киеву не из Штатов, а из резерва Нидерландов, то есть машина, судя по всему, была подготовлена в Европе», – пояснил эксперт. Он напомнил, что на «дружественный огонь» жаловались в Израиле и Ираке, на вооружении которых также стояли ЗРК Patriot.

    «Кроме того, в момент отражения атаки у ВСУ одномоментно работали не совсем совместимые системы – авиация и ПВО разных уровней обеспечения безопасности полетов. Все действия, как правило, отрабатываются в ходе учений и тренировок, таковых на Украине не проводили. Поэтому нюансы технологии эксплуатации могли сработать против Киева. Таким образом, ВСУ потеряли F-16 из-за человеческого фактора, незнания техники и отсутствия навыков», – акцентировал спикер.

    По мнению генерала авиации, США не станут подтверждать информацию о том, что F-16 был сбит из Patriot, потому что это стало бы антирекламой для ЗРК. «Если они признают этот факт на официальном уровне, то покупатели этих комплексов задумаются, зачем нужна ПВО, которая будет бить по своим», – отметил он.

    Собеседник допускает, что потеря F-16 может притормозить поставки Киеву следующей партии истребителей. «Западные страны передали ВСУ совсем небольшое число машин. Если «самолетопад» продолжится, то это тоже станет антирекламой еще и F-16, в чем абсолютно не заинтересованы США», – заключил Попов.

    Ранее генштаб ВСУ признал потерю переданного Украине истребителя F-16. ЧП произошло в понедельник во время отражения массированного ракетного удара со стороны ВС России. «Во время захода на цель с одним из F-16 была потеряна связь. Как выяснилось позже, самолет потерпел крушение, летчик погиб», – говорится в сообщении ведомства. Специальная комиссия Минобороны Украины работает в районе падения машины для выяснения причин аварии, добавили там.

    По информации источников газеты The Wall Street Journal, самолет не был сбит. «По всей видимости, крушение произошло из-за ошибки пилота», – пишет издание. За штурвалом истребителя был летчик 204-й бригады тактической авиации ВСУ, подполковник Алексей Месь. Он – один из первых украинских военных, прошедших подготовку на F-16. В США его назвали «лучшим летчиком».

    Версия об ошибке пилота указана и в докладах украинских военных, сообщает депутат Рады Марьяна Безуглая. Однако она со ссылкой на собственные источники заявила, что F-16 был сбит комплексом Patriot «из-за дискоординации между подразделениями».

    Пентагон не смог подтвердить данные Безуглой. «У меня недостаточно достоверной информации, поэтому говорить о том, был ли этот пилот сбит дружественным огнем (чего я сообщить не могу), должны сами украинцы», – сказала заместитель пресс-секретаря Минобороны США Сабрина Сингх. Она также отказалась сообщить, сколько F-16 находится на Украине, отправив журналистов за ответами к киевским властям.

    Напомним, украинская армия получила первые истребители F-16 в июле. Журнал Economist писал, что ВСУ передали первые десять из 79 самолетов. Издание также указывало, что до конца 2024 года у армии Украины будет на вооружении 20 истребителей. Владимир Зеленский за помощь с получением истребителей благодарил Данию, Нидерланды, США и других партнеров.

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    30 августа 2024, 19:16 • Видео
    Сербия предпочла французское русскому

    В рамках визита президента Франции Эммануэля Макрона в Сербию была подтверждена сделка о покупке сербами 12 истребителей Rafale, хотя ранее в Белграде планировали купить российские МиГ-29. Президент Сербии Александр Вучич уже ответил обиженным на то, что сделка не была заключена с россиянами или китайцами. Но кто должен обижаться на самом деле?

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    31 августа 2024, 00:18 • Новости дня
    Реактивный снаряд попал в автомобиль на трассе в Белгороде (ВИДЕО)

    Опубликовано видео удара ВСУ по гражданским машинам на оживленной трассе в Белгороде

    Реактивный снаряд попал в автомобиль на трассе в Белгороде (ВИДЕО)
    @ кадр из видео

    Tекст: Антон Антонов

    В Сети опубликована видеозапись того, как в ходе украинского обстрела Белгорода один из снарядов ВСУ попал прямо по движущейся гражданской машине.

    Автомобиль сразу сгорел. После этого справа от дороги произошел еще один взрыв. Видео опубликовал Telegram-канал «Два майора».

    Напомним, Белгород и Белгородский район подверглись украинскому обстрелу из РСЗО «Вампир». Губернатор области Вячеслав Гладков подтвердил, что после попадания снаряда в легковой автомобиль, погиб человек. Всего в результате обстрела погибли пять граждан. Пострадали 37 мирных жителей, в том числе дети, некоторые находятся в тяжелом состоянии.

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    31 августа 2024, 03:30 • Новости дня
    США отказались направлять подрядчиков на Украину для обслуживания F-16

    Wall Street Journal сообщила об отказе Белого дома направлять подрядчиков из США на Украину для обслуживания F-16

    США отказались направлять подрядчиков на Украину для обслуживания F-16
    @ Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Американская администрация отклонила предложение военных направить на Украину подрядчиков из США, чтобы те обслуживали военную технику, в том числе истребители F-16, сообщили чиновники.

    Разведка решила, что такой шаг окажется слишком рискованным. США надеются, что Европа «возьмет на себя большую часть» работы по обслуживанию F-16. Однако в Белом доме допускают, что в будущем американских подрядчиков направят на Украину, передает ТАСС со ссылкой на Wall Street Journal.

    Напомним, на Украине крушение F-16 и гибель подполковника Алексея Меся, который проходил обучение в США, вызвали скандал. Стало известно, что F-16 мог быть сбит полученным Украиной комплексом Patriot. Инцидент произошел в понедельник во время отражения массированного удара со стороны Вооруженных сил России.

    СМИ сообщали, что первые 10 из обещанных 79 истребителей доставили на Украину 31 июля. При этом до конца года у ВСУ должно появиться порядка 20 самолетов данной модели.

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    31 августа 2024, 06:42 • Новости дня
    В результате украинского обстрела Белгородской области пострадали 46 человек
    В результате украинского обстрела Белгородской области пострадали 46 человек
    @ Официальный телеграм-канал Губернатора Белгородской области

    Tекст: Антон Антонов

    Число пострадавших в результате украинского обстрела Белгорода и Белгородского района возросло до 46 человек, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

    Гладков в видеообращении, опубликованном в Telegram, сообщил, что госпитализированы 37 человек, в том числе семеро детей, при этом «один ребенок находится в тяжелом состоянии, ему сделана операция». Кроме того, Гладков рассказал, что двое взрослых будут доставлены в Москву, передает ТАСС.

    В пресс-службе сказали, что в тяжелом состоянии находятся десять человек, в том числе двое детей; четверо подключены к аппарату ИВЛ, включая одного ребенка. Всего за сутки в регионе пострадали 52 человека.

    Напомним, Белгород и Белгородский район подверглись украинскому обстрелу из РСЗО «Вампир». В результате обстрела погибли пять мирных жителей. В Сети опубликована видеозапись того, как один из снарядов ВСУ попал прямо по движущейся гражданской машине.

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    30 августа 2024, 14:22 • Новости дня
    ВСУ на Курском направлении за сутки потеряли более 380 военных и 22 единицы бронетехники
    ВСУ на Курском направлении за сутки потеряли более 380 военных и 22 единицы бронетехники
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/AP/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские военные на Курском направлении в последние сутки потеряли порядка 380 человек и танк, сообщило Министерство обороны.

    ВСУ за этот период потеряли свыше 380 человек, 22 единицы бронетехники, включая танк и 21 боевую бронированную машину, артиллерийское орудие, два миномета, станцию РЭБ и восемь автомобилей, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Группировка «Север» отразила пять атак украинских штурмовиков в направлении Кремяного, Пушкарского и Черкасского Поречного. Также она сорвала попытки атак в сторону Малой Локни, Пушкарного, Русской Конопельки. В зоне ее ответственности ВСУ потеряли до 40 человек, три бронемашины и два автомобиля.

    Авиация, артиллерия и войска поразили скопления живой силы и техники 22-й, 41-й, 61-й и 115-й механизированных, 82-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 1004-й бригады охраны и обеспечения у Апанасовки, Борок, Богдановки, Вишневки, Гапоново, Косицы, Любимовки, Михайловки, Новой Сорочины, Обуховки, Орловки, Плехово, Русского Поречного, Свердликово, Снагостя и 10-го Октября.

    Авиация ударила по районам сосредоточения личного состава и военной техники резервов 41-й и 54-й механизированных, 80-й, 82-й, 95-й десантно-штурмовых бригад ВСУ и 1-й бригады нацгвардии, а также 101-й, 103-й, 107-й и 129-й бригад теробороны в Сумской области у населенных пунктов Белополье, Бачевск, Глухов, Катериновка, Мартыновка, Первомайское, Пустогород, Покровка, Павловка, Сумы и Фотовиж.

    За все время боевых действий на Курском направлении ВСУ потеряли свыше 7,8 тыс. человек, 75 танков, 36 БМП, 64 БТР, 507 боевых бронированных машины, 235 автомобилей, 53 артиллерийских орудия, 15 установок РСЗО, пять установок ЗРК, 11 станций радиоэлектронной борьбы, одну РЛС контрбатарейной борьбы, РЛС ПВО, пять единиц инженерной техники.

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    30 августа 2024, 22:34 • Новости дня
    Жертвами украинского обстрела Белгородской области стали пять человек

    В результате украинского обстрела Белгородской области погибли пять и пострадали почти 40 человек

    Tекст: Антон Антонов

    Белгород и Белгородский район подверглись украинскому обстрелу кассетными боеприпасами из РСЗО «Вампир», погибли пять человек, пострадали 37 мирных жителей, в том числе шесть детей, сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков.

    Женщина и четверо мужчин скончались на месте до приезда скорой помощи. Семеро взрослых и трое детей находятся в тяжелом состоянии, сообщил Гладков в Telegram.

    В Белгороде повреждены многоквартирные дома, социальные и коммерческие объекты, а также девять автомобилей. Обстрел вызвал возгорание сухой травы на окраине, пожар потушен.

    В поселке Дубовое повреждения получили более десяти автомобилей, многоквартирные и частные дома. Два дома загорелись в результате прямых попаданий, очаги возгорания оперативно потушены.

    РИА «Новости» уточняет, что в поселке Дубовое загорелись таунхаусы.

    Напомним, Вооруженные силы Украины обстреляли Белгородскую область. Житель Белгорода Андрей Слизняков рассказал, как попал под обстрел украинских военных в пятницу вечером, когда ехал на машине с женой.

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    31 августа 2024, 00:59 • Новости дня
    Венесуэла выдала России воевавших за Украину колумбийских наемников

    Politico сообщила об экстрадиции Венесуэлой воевавших за Украину колумбийских наемников в Россию

    Tекст: Антон Антонов

    Двое колумбийских наемников, задержанных Россией за участие в боевых действиях на стороне Украины, были выданы Москве Венесуэлой, сообщила Politico.

    Как сообщает Politico со ссылкой на испаноязычные СМИ, наемников задержали в середине июля, когда те возвращались домой через Каракас. Затем их экстрадировали в Россию. Указывается, что колумбийцы присоединились к так называемому иностранному легиону ВСУ летом 2023 года.

    Напомним, ФСБ сообщала, что задержаны два гражданина Колумбии Медина Аранда Хосе Арона и Анте Александр. Открыты уголовные дела по статье об участии наемника в вооруженном конфликте. Максимальное наказание по данной статье предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет.

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    30 августа 2024, 18:33 • Новости дня
    Эксперт: Экспортные ограничения Китая станут чувствительным ударом для ВСУ

    Эксперт Ивашов оценил влияние экспортных ограничений Китая на производство беспилотников на Украине

    Эксперт: Экспортные ограничения Китая станут чувствительным ударом для ВСУ
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Алёна Задорожная

    Украина больше зависима от китайских комплектующих, чем Россия. Однако в результате экспортных ограничений Китая ни одна из стран не окажется отрезана от необходимых товаров, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в области БПЛА Николай Ивашов. Ранее на Украине пожаловались на то, что новые экспортные ограничения Китая на компоненты к БПЛА будут введены после 1 сентября, что приведет удорожанию дронов.

    «Украина в большей степени, чем Россия, зависима от китайских комплектующих для БПЛА. Поэтому новые экспортные ограничения, введенные Поднебесной, затронут ее сильнее», – сказал Николай Ивашов, официальный представитель компании «Флай Дрон».

    По его словам, «для украинской стороны это достаточно чувствительный удар». «У нас же уровень возможностей промышленности больше, а уровень импортозамещения и локализации производства выше», – добавил он. Аналитик также указал на «новые правила игры, способные дополнительно простимулировать рост всех этих показателей».

    «При этом надо понимать, что на сегодня в мире практически нет таких ограничений, которые нельзя бы было так или иначе обойти. Иными словами, ни мы, ни они от необходимых комплектующих отрезаны не будем. Но вот только цена вопроса возрастет», – признает собеседник. Резюмируя, Ивашов напомнил, что «в глобальном беспилотье почти все может иметь двойное назначение».

    О том, что в сентябре начнут дорожать дроны из-за новых экспортных ограничений Китая, пишет украинское издание «Страна» со ссылкой на командира тактической группы аэроразведки ВСУ Роберта Бровди (Мадяр). Речь идет о корпусах беспилотников, моторах, лопастях, навигационных и видеосистем, различных контроллерах и многих других узлах.

    Бровди отметил, что украинские дроны собираются только из китайских комплектующих, поэтому после введения запрета у Украины «будет все меньше и меньше». «Я думаю, что эти ограничения станут одной из составляющих «усадки» нас за стол переговоров. И совсем не на паритетных условиях», – считает Мадяр.

    После начала российской спецоперации Китай неоднократно вводил ограничения на поставку своей продукции, которая может использоваться в военных целях. Осенью прошлого года под запрет попали поставки за рубеж беспилотников дальнего радиуса действия и «продвинутые» компоненты БПЛА, в том числе тепловизоры.

    Военный эксперт Василий Кашин в разговоре с газетой ВЗГЛЯД также отмечал, что от китайских компонентов к беспилотникам зависят все. Однако, по его мнению, ввод на них экспортных ограничений заметнее скажется на Украине, потому что у России более мощная промышленная база.

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    30 августа 2024, 10:54 • Новости дня
    Стало известно о страхе иностранных наемников в Курской области идти в первых рядах

    Источник в силовых структурах: Наемники из Франции и Польши в Курской области идут в атаку во вторых и третьих линиях

    Tекст: Константин Сергеев

    Иностранные комбатанты, воюющие на стороне ВСУ в Курской области, продвигаются во вторых и третьих линиях наступающих частей. Источник в силовых структурах уверен, что они боятся атаковать, выдвигая перед собой украинцев как «пушечное мясо».

    Наемники «не лезут вперед, потому что боятся российских бойцов», сообщил собеседник агентства ТАСС.

    «Распиаренные и весьма хорошо экипированные американцы, французы, поляки двигаются вслед за украинскими боевиками – во вторых и третьих линиях», – отметил он.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД ранее в пятницу, в Курской области замечены иностранные наемники, которые разговаривали на английском языке, с грузинским акцентом, а также поляки.

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    31 августа 2024, 05:27 • Новости дня
    Ермак и Умеров рассказали Остину о ситуации на поле боя и потребностях ВСУ

    Главы офиса Зеленского и минобороны Украины Ермак и Умеров в США рассказали шефу Пентагона Остину о ситуации на поле боя

    Tекст: Антон Антонов

    В ходе визита украинской делегации в Вашингтон глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак и министр обороны Украины Рустем Умеров рассказали шефу Пентагона Ллойду Остину о ситуации на поле боя в зоне специальной военной операции России на Украине, сообщил офис украинского лидера.

    Делегацию возглавляет вице-премьер Юлия Свириденко. Офис украинского лидера сообщил, что Ермак и Умеров рассказали Остину о «потребностях» вооруженных сил Украины «в вооружении и технике». Киев заявил, что Украине требуется укрепление ПВО. Украинская сторона подчеркивает, что для нее очень важно поскорее получить вооружения «из уже объявленных оборонных пакетов».

    Украина и США на переговорах рассматривали вопрос совместного производства оружия. Также одной из тем встречи стало обучение украинских военных, передает РИА «Новости».

    Кроме того, советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан обсудил с Ермаком потребности Киева в оружии, укрепление энергетической сети Украины, американские инвестиции в украинский ВПК, сообщили в Белом доме. Во встрече участвовали дипломатический советник президента Франции Эммануэль Бонне, советник канцлера Германии по иностранным делам и политике безопасности Йенс Плетнер и британский советник по нацбезопасности Тим Барроу.

    Напомним, СМИ сообщали, что Ермак и Умеров встретятся с представителями администрации президента США Джо Байдена, чтобы убедить Вашингтон разрешить наносить удары дальнобойным американским оружием вглубь российской территории.

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    30 августа 2024, 15:59 • Новости дня
    ВС России за неделю нанесли один массированный и 14 групповых ударов по объектам ВСУ

    Tекст: Кристина Цыцура

    В период с 24 по 30 августа российские силы нанесли один массированный и 14 групповых ударов высокоточным оружием большой дальности по энергообъектам Украины.

    Удар наносился ракетами «Кинжал», а также ударными БПЛА, в результате которых удалось поразить ряд важных объектов энергетики и аэродромной инфраструктуры Украины, сообщили в Минобороны России.

    Под удар также попали склады горючего, арсеналы западных авиационных средств поражения и артиллерийских боеприпасов.

    По данным ведомства, российские военные поразили украинские цеха по сбору беспилотников, места хранения безэкипажных катеров и места размещения наемников.

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    30 августа 2024, 11:12 • Новости дня
    Боррель: Отправка на Украину европейских инструкторов не стоит на повестке ЕС

    Глава дипломатической службы ЕС Боррель: Отправка европейских инструкторов на Украину не стоит на повестке дня Евросоюза

    Tекст: Константин Сергеев

    На повестке дня нет вопроса по направлению европейских инструкторов на Украину, сообщил глава дипслужбы ЕС Жозеп Боррель по прибытии на встречу министров иностранных дел ассоциации государств Европы.

    Вместе с тем, будет расширена подготовка украинских солдат европейскими специалистами, отметил он.

    «Мы обсуждаем создание координационного центра на Украине, но об отправке инструкторов речь не идет», – цитирует ТАСС Борреля.

    По словам еврокомиссара, если изначально планировалось подготовить 60 тыс. военных ВСУ, то теперь эта цифра будет повышена. До каких пределов, Боррель обещал доложить позднее.

    Как сообщалось в четверг, странам Евросоюза также не удалось добиться единодушия по вопросу применения западного оружия на территории России.

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    30 августа 2024, 10:29 • Новости дня
    Министр обороны Эстонии: В ЕС нет консенсуса по инструкторам для Украины

    Министр обороны Эстонии Певкур: В ЕС нет консенсуса по инструкторам для Украины

    Tекст: Константин Сергеев

    Единой позиции между странами Европейского Союза по поводу возможности отправки военных инструкторов на территории Украины не выработано, заявил министр обороны Эстонии Ханно Певкур, прибыв на встречу глав оборонных ведомств государств ЕС в Брюсселе.

    «У нас еще нет консенсуса, конечно, мы должны продолжать. Должны найти консенсус здесь, потому что это не миссия одной страны», – так описал сложившуюся ситуацию эстонский министр, слова которого приводит ТАСС.

    Как сообщал ВЗГЛЯД в четверг, между странами Евросоюза возникли серьезные разногласия по предложению отправить военных инструкторов на Украину, против высказались Венгрия, Германия, Австрия.

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    30 августа 2024, 10:41 • Новости дня
    В группировку в Брянской области поставили дополнительные средства борьбы с БПЛА

    Минобороны: В группировку в Брянской области поставили дополнительные средства для борьбы с БПЛА

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российская группировка в Брянской области получила дополнительные средства противодействия БПЛА, питающие электростанции, а также дополнительное инженерное имущество, сообщили в Минобороны.

    Как сообщили в Минобороны, решены все 11 вопросов, поступивших от оперативного штаба Брянской области, в группировку отправили дополнительные средства противодействия БПЛА, питающие электростанции, а также дополнительное инженерное имущество, передает ТАСС.

    В Минобороны уточнили, что от оперативного штаба Курской области поступили 39 запросов, 24 из них решены, новых запросов не поступало. От оперативного штаба Белгородской области поступили 19 запросов, восемь реализованы, новые поступившие в работе.

    Ранее оперштаб по приграничью решил больше половины поступивших запросов.

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