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    В результате украинского обстрела Белгородской области пострадали 46 человек
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    Глеб Простаков Глеб Простаков ОПЕК ждут новые бунты

    Геополитическая премия в цене на нефть может как мгновенно расти, так и быстро падать. Сейчас эта премия во многом обеспечена ситуацией на Ближнем Востоке, но завтра может удесятериться в результате действий администрации США или еще каких-то событий. Или упасть.

    2 комментария
    Андрей Медведев Андрей Медведев Когда это все закончится? Каждый, кто остался в России, опасен для Запада

    Не важно, кто где работает. Кто что делает. На фронте или в тылу. Сапер или айтишник, бизнесмен, учитель, пилот, бариста, политик. Кто угодно. Тот, кто вместе с Родиной проходит темные времена, ломает планы по уничтожению России.

    15 комментариев
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Доверять западным СМИ не только глупо, но и опасно

    Даже если нам кажется, что информация работает в пользу России – это не более чем иллюзия. Информация всегда работает в пользу хозяев медиа, включая самые злонамеренные цели типа введения в заблуждение российского общества и провоцирование его на опасные для страны действия.

    3 комментария
    31 августа 2024, 08:17 • Новости дня

    Российские военные нанесли удар по пункту дислокации ВСУ в Сумской области

    Минобороны: Российские военные нанесли удар по пункту дислокации ВСУ в Сумской области

    Tекст: Александра Юдина

    Российские военные уничтожили пункт временной дислокации десантно-штурмового батальона ВСУ в районе населенного пункта Чернетчина Сумской области, сообщает Минобороны.

    Пункт дислокации был обнаружен в ходе разведывательных мероприятий в 30 км юго-восточнее города Сумы. После подтверждения цели было принято решение нанести высокоточный ракетный удар, передает РИА «Новости».

    По данным Минобороны, в результате удара были уничтожены два грузовых автомобиля, две машины повышенной проходимости, автобус для перевозки личного состава и до 35 украинских военнослужащих.

    За неделю ВС России нанесли один массированный и 14 групповых ударов по объектам ВСУ.

    30 августа 2024, 10:33 • Новости дня
    После крушения F-16 на Украине разгорелся скандал

    «Страна.ua»: После крушения F-16 на Украине разгорелся скандал

    После крушения F-16 на Украине разгорелся скандал
    @ Ukrainian Presidency/Reuters

    Tекст: Александра Юдина

    На Украине разгорелся политический скандал после того, как депутат Рады Марьяна Безуглая сообщила о крушении переданного ВСУ истребителя F-16, сбитого дружественным огнем, пишет «Страна.ua».

    Так, экс-спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат призвал правоохранительные органы возбудить уголовное дело в отношении депутата «за разглашение заведомо ложной информации», передает РИА «Новости».

    Игнат добавил, что подобные заявления наносят серьезный ущерб моральному духу украинских военнослужащих.

    Ранее Безуглая сообщила, что F-16 сбили по ошибке украинцы американской системой ПВО Patriot .

    В МИД России уничтожение на Украине самолета F-16, якобы случайно произошедшее с использованием системы Patriot, назвали достойным началом для американского «чудо-оружия» в руках «бедуинов».

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    30 августа 2024, 15:15 • Новости дня
    Заявившей об уничтожении F-16 комплексом Patriot депутату Рады грозят наказанием за дискредитацию США
    Заявившей об уничтожении F-16 комплексом Patriot депутату Рады грозят наказанием за дискредитацию США
    @ Кадр из видео

    Tекст: Денис Тельманов

    Командующий ВВС Украины Николай Олещук выступил с угрозой в адрес депутата Рады Марьяны Безуглой, раскрывшей подробности крушения F-16 ВСУ. Генерал назвал Безуглую «инструментом для дискредитации высшего военного руководства».

    «Я обращаюсь к народной депутатке, давно продавшей свое имя, для достижения этих мерзких целей. Марьяна, придет время, будете извиняться перед всем войском за то, что натворили, надеюсь, в суде!» – пригрозил Олещук, передает «Российская газета».

    Он пожаловался, что парламентарий не только «вылила грязь» на украинское командование, но и «дискредитировала производителей американского оружия» и сами США – основного союзника Украины.

    Напомним, Генштаб ВСУ признал потерю переданного Украине F-16 и гибель пилота, подполковника Алексея Меся.

    При этом Безуглая заявила, что истребитель был сбит украинской системой ПВО Patriot из-за дискоординации между подразделениями.

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    30 августа 2024, 19:16 • Видео
    Сербия предпочла французское русскому

    В рамках визита президента Франции Эммануэля Макрона в Сербию была подтверждена сделка о покупке сербами 12 истребителей Rafale, хотя ранее в Белграде планировали купить российские МиГ-29. Президент Сербии Александр Вучич уже ответил обиженным на то, что сделка не была заключена с россиянами или китайцами. Но кто должен обижаться на самом деле?

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    30 августа 2024, 11:10 • Новости дня
    ФСБ задержала воевавших за ВСУ колумбийских наемников
    ФСБ задержала воевавших за ВСУ колумбийских наемников
    @ кадр из видео

    Tекст: Александра Юдина

    Федеральная служба безопасности России задержала двух граждан Колумбии, которые принимали участие в боевых действиях на стороне ВСУ в качестве наемников.

    По данным Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ, задержаны два гражданина Колумбии Медина Аранда Хосе Арона и Анте Александр, в ходе обысков у задержанных были обнаружены вещественные доказательства их участия в конфликте, передает ТАСС.

    Среди них военная форма украинского образца со знаками различия батальона «Карпатская Сечь», а также документы, подтверждающие их нахождение на территории Украины.


    Следственное управление ФСБ возбудило уголовные дела в отношении задержанных по статье об участии наемника в вооруженном конфликте. Максимальное наказание по данной статье предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет.

    Газета ВЗГЛЯД писала о наемниках из мексиканских картелей в рядах ВСУ.

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    30 августа 2024, 20:10 • Новости дня
    Зеленский уволил командующего ВВС Украины после потери F-16
    Зеленский уволил командующего ВВС Украины после потери F-16
    @ Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Командующий украинскими воздушными силами Николай Олещук уволен после крушения F-16, такой приказ подписал президент Украины Владимир Зеленский в пятницу.

    В указе сообщается об увольнении Николая Олещука с должности командующего воздушными силами ВСУ, передает ТАСС.

    Напомним, на Украине начался политический скандал после того, как депутат Рады Марьяна Безуглая заявила, что F-16 сбили по ошибке украинцы американской системой ПВО Patriot.

    Олещук после этого пригрозил Безуглой судебным разбирательством.

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    30 августа 2024, 15:08 • Новости дня
    Польша поставила условие вступления Украины в ЕС

    Польша связала вступление Украины в ЕС с эксгумацией жертв Волынской резни

    Польша поставила условие вступления Украины в ЕС
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинской стороне для вступления в Европейский союз придется провести эксгумацию жертв Волынской резни, заявил глава польского минобороны и вице-премьер Владислав Косиняк-Камыш.

    Без эксгумации жертв Волынской резни «не может быть и речи о хорошем будущем», заявил Косиняк-Камыш изданию Do rzeczy, передает РИА «Новости».

    По его словам, это «не дело истории, это дело о заживлении раны, которая есть сегодня».

    Глава ведомства подчеркнул, что без согласия на поминовение польских жертв резни Варшава не поддержит вступление Украины в Евросоюз. Косиняк-Камыш добавил, что он выступает не как вице-премьер и министр, а как депутат сейма.

    Ранее украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил о необходимости «увековечить память украинцев», намекая на снос памятника Украинской повстанческой армии (УПА, признана экстремистской и запрещена в России).

    После этого глава польского МИД Януш Ковальский призвал объявить Кулебу персоной нон грата в Польше.

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    30 августа 2024, 13:52 • Новости дня
    Эксперт объяснил, почему ЗРК Patriot мог уничтожить украинский F-16

    Генерал авиации Попов: ВСУ потеряли истребитель F-16 из-за человеческого фактора

    Эксперт объяснил, почему ЗРК Patriot мог уничтожить украинский F-16
    @ REUTERS/Valentyn Ogirenko

    Tекст: Анастасия Куликова

    В момент отражения российской атаки у ВСУ одномоментно работали не совсем совместимые системы – авиация и ПВО разных уровней обеспечения безопасности полетов. Эти нюансы могли сработать против Киева, сказал газете ВЗГЛЯД генерал авиации Владимир Попов. Ранее генштаб ВСУ официально признал потерю F-16 с пилотом. Согласно одной из версий, причиной стал «дружественный огонь».

    «Существует несколько версий того, как Украина потеряла истребитель F-16. Согласно одной из них, самолет был поражен ударом ВС России. В понедельник целями нашей атаки среди прочего были военные объекты в Ивано-Франковской области. Возможна ситуация, при которой летчик в воздухе пытался уйти от нашей ракеты, но его маневр в силу определенных ошибок привел к падению», – отметил генерал-майор Владимир Попов, заслуженный военный летчик России.

    «Другая версия – наиболее вероятная – предполагает, что F-16 был сбит комплексом Patriot», – продолжил он. По мнению собеседника, летчик истребителя, который был поднят в воздух для отражения российской атаки, мог в «азарте боя» войти в зону поражения ПВО – и это закончилось «дружественным огнем».

    Однако не исключено, что вина за инцидент лежит исключительно на украинском расчете ПВО. «Военные, которые не в полной мере знакомы с нюансами работы ЗРК, могли попросту довериться автоматике. В этом случае события, вероятно, развивались следующим образом: программа обнаружила цель, включила автосопровождение, система вовремя не получила сигнал от человека или же из-за сбоя истолковала его иначе, а потому отработала по истребителю», – рассуждает Попов.

    То, что не сработала система «свой – чужой» вполне объяснимо. «ЗРК Patriot – тот, который стоит на вооружении у США, и тот, который Вашингтон продает или поставляет третьим странам – отличается комплектацией. Кроме того, F-16 передали Киеву не из Штатов, а из резерва Нидерландов, то есть машина, судя по всему, была подготовлена в Европе», – пояснил эксперт. Он напомнил, что на «дружественный огонь» жаловались в Израиле и Ираке, на вооружении которых также стояли ЗРК Patriot.

    «Кроме того, в момент отражения атаки у ВСУ одномоментно работали не совсем совместимые системы – авиация и ПВО разных уровней обеспечения безопасности полетов. Все действия, как правило, отрабатываются в ходе учений и тренировок, таковых на Украине не проводили. Поэтому нюансы технологии эксплуатации могли сработать против Киева. Таким образом, ВСУ потеряли F-16 из-за человеческого фактора, незнания техники и отсутствия навыков», – акцентировал спикер.

    По мнению генерала авиации, США не станут подтверждать информацию о том, что F-16 был сбит из Patriot, потому что это стало бы антирекламой для ЗРК. «Если они признают этот факт на официальном уровне, то покупатели этих комплексов задумаются, зачем нужна ПВО, которая будет бить по своим», – отметил он.

    Собеседник допускает, что потеря F-16 может притормозить поставки Киеву следующей партии истребителей. «Западные страны передали ВСУ совсем небольшое число машин. Если «самолетопад» продолжится, то это тоже станет антирекламой еще и F-16, в чем абсолютно не заинтересованы США», – заключил Попов.

    Ранее генштаб ВСУ признал потерю переданного Украине истребителя F-16. ЧП произошло в понедельник во время отражения массированного ракетного удара со стороны ВС России. «Во время захода на цель с одним из F-16 была потеряна связь. Как выяснилось позже, самолет потерпел крушение, летчик погиб», – говорится в сообщении ведомства. Специальная комиссия Минобороны Украины работает в районе падения машины для выяснения причин аварии, добавили там.

    По информации источников газеты The Wall Street Journal, самолет не был сбит. «По всей видимости, крушение произошло из-за ошибки пилота», – пишет издание. За штурвалом истребителя был летчик 204-й бригады тактической авиации ВСУ, подполковник Алексей Месь. Он – один из первых украинских военных, прошедших подготовку на F-16. В США его назвали «лучшим летчиком».

    Версия об ошибке пилота указана и в докладах украинских военных, сообщает депутат Рады Марьяна Безуглая. Однако она со ссылкой на собственные источники заявила, что F-16 был сбит комплексом Patriot «из-за дискоординации между подразделениями».

    Пентагон не смог подтвердить данные Безуглой. «У меня недостаточно достоверной информации, поэтому говорить о том, был ли этот пилот сбит дружественным огнем (чего я сообщить не могу), должны сами украинцы», – сказала заместитель пресс-секретаря Минобороны США Сабрина Сингх. Она также отказалась сообщить, сколько F-16 находится на Украине, отправив журналистов за ответами к киевским властям.

    Напомним, украинская армия получила первые истребители F-16 в июле. Журнал Economist писал, что ВСУ передали первые десять из 79 самолетов. Издание также указывало, что до конца 2024 года у армии Украины будет на вооружении 20 истребителей. Владимир Зеленский за помощь с получением истребителей благодарил Данию, Нидерланды, США и других партнеров.

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    30 августа 2024, 14:12 • Новости дня
    ВСУ атаковали три населенных пункта Белгородской области

    Tекст: Кристина Коваленко

    Три населенных пункта в Белгородской области подверглись атаке беспилотников ВСУ, в результате чего два мирных жителя получили ранения, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

    В Волоконовском районе, в селе Новое, в результате сброса двух взрывных устройств с БПЛА пострадал мужчина, написал глава региона в своем Telegram-канале.

    По словам губернатора, во время повторной атаки вражеского беспилотника пострадал один из бойцов. Мужчина с осколочными ранениями спины самостоятельно обратился в Волоконовскую центральную районную больницу.

    «Оба пострадавших сейчас доставлены в Валуйскую ЦРБ, где им оказывается вся необходимая помощь», – добавил Гладков.

    Также атакам дронов подверглось село Байцуры в Борисовском районе, где повреждения получили два частных дома. Еще один FPV-дрон атаковал социальный объект в селе Вязовое Краснояружского района.

    Ранее группировка Брянской области получила дополнительные средства для защиты от БПЛА.

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    30 августа 2024, 16:32 • Новости дня
    Дания взялась распределять доходы от активов России на военную помощь Украине

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Датская сторона займется «распределением доходов» от замороженных российских активов в ЕС для военной помощи киевскому режиму, сообщило датское Минобороны.

    ЕС поставил Данию во главе «процесса по преобразованию частей доходов от замороженных российских активов» через Европейский фонд мира, сообщило ведомство, передает РИА «Новости».

    Доходы направят для военной помощи киевскому режиму.

    Дании предстоит преобразовать порядка 2,9 млрд крон (порядка 430 млн долларов) для поддержки Киева. На эти деньги планируется помощь украинской военной промышленности, закупить боеприпасы, артиллерийские установки и ПВО.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что передача Киеву доходов от российских активов – это воровство, такие действия будут иметь последствия для Евросоюза.

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    30 августа 2024, 18:11 • Новости дня
    В Киеве назвали сроки обеспечения транзита нефти по «Дружбе»

    Tекст: Кристина Цыцура

    Украина продолжит выполнять свои обязательства по поставкам нефти через трубопровод «Дружба», заявил советник главы офиса президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк.

    «Мы поддерживаем ЕК в ее стремлении диверсифицировать поставки нефти для ряда стран региона, чтобы уменьшить или полностью исключить российскую нефть», – заявил Подоляк, добавив, что все же Украина продолжит выполнять свои контрактные обязательства, передает РИА «Новости».

    Киев продолжит прокачку нефти в полном объеме, так как это затрагивает двусторонние отношения с Европой, отметил советник президента.

    Ранее Подоляк сообщил, что Украина с 1 января 2025 года прекратит транзит российской нефти и газа в страны ЕС.


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    30 августа 2024, 15:29 • Новости дня
    Футболист Самедов: У Алиева что-то с головой
    Футболист Самедов: У Алиева что-то с головой
    @ Zuma/TASS

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Бывший футболист «Локомотива» Александр Алиев являлся перспективным игроком, он долго играл в российском футболе, но после у него случилось «что-то с головой», заявил полузащитник сборной России Александр Самедов.

    Самедов заявил, что не видел заявления Алиева с призывом к украинским боевикам убивать мирных жителей Курской области, передает телеканал 360.

    «Тут нечего комментировать. У человека что-то с головой», – сказал он.

    Напомним, уроженец Хабаровска, бывший игрок московского «Локомотива» и сборной Украины Александр Алиев записал видеообращение с призывом ВСУ уничтожать мирных жителей Курской области.

    СК России возбудил в отношении него уголовное дело.

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    30 августа 2024, 14:39 • Новости дня
    Глава Минфина сообщил о быстром росте экономики России

    Силуанов: Экономика России развивается более высокими темпами, чем ожидалось

    Глава Минфина сообщил о быстром росте экономики России
    @ Пресс-служба Госдумы РФ/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Исполнение бюджета России превышает заложенные параметры, экономика развивается повышенными темпами, в том числе благодаря бюджетным стимулам, сообщил на канале «Россия-24» глава Минфина Антон Силуанов.

    По его словам, за первое полугодие динамика экономического роста составила 4,7% ВВП, что является очень хорошим показателем, передает ТАСС.

    «Растут инвестиции – порядка 8%, растут реальные располагаемые доходы населения», – добавил Силуанов.

    Министр также отметил, что исполнение бюджета превышает заложенные в прогнозе параметры.

    «Доходы в этом году выросли почти на 5 трлн рублей, если точнее – на 4,7 трлн рублей, что является показателем выше, чем в соответствующий период прошлого года», – подчеркнул он, уточнив, что это связано с ростом нефтегазовых доходов и доходов от внутренней экономики.

    В понедельник президент Владимир Путин провел совещание по экономическим вопросам. Он отметил, что экономика России, как и в прошлом году, продолжает расти хорошими, высокими темпами.

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    31 августа 2024, 00:18 • Новости дня
    Реактивный снаряд попал в автомобиль на трассе в Белгороде (ВИДЕО)

    Опубликовано видео удара ВСУ по гражданским машинам на оживленной трассе в Белгороде

    Реактивный снаряд попал в автомобиль на трассе в Белгороде (ВИДЕО)
    @ кадр из видео

    Tекст: Антон Антонов

    В Сети опубликована видеозапись того, как в ходе украинского обстрела Белгорода один из снарядов ВСУ попал прямо по движущейся гражданской машине.

    Автомобиль сразу сгорел. После этого справа от дороги произошел еще один взрыв. Видео опубликовал Telegram-канал «Два майора».

    Напомним, Белгород и Белгородский район подверглись украинскому обстрелу из РСЗО «Вампир». Губернатор области Вячеслав Гладков подтвердил, что после попадания снаряда в легковой автомобиль, погиб человек. Всего в результате обстрела погибли пять граждан. Пострадали 37 мирных жителей, в том числе дети, некоторые находятся в тяжелом состоянии.

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    30 августа 2024, 19:20 • Новости дня
    Китай призвал США не усугублять конфронтацию на Украине

    Китай призвал США совместно работать над прекращением конфликта на Украине

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Вашингтону и Пекину совместно нужно работать над прекращением кризиса на Украине, а не усугублять конфронтацию, заявил заместитель постпреда КНР при ООН Гэн Шуан.

    Если США хотят положить конец боевым действиям на Украине, им следует приложить усилия с заинтересованными сторонами, включая Китай, сказал Гэн Шуан, передает РИА «Новости». Пока же американская сторона «уклоняется от своих обязанностей и создает конфронтационную ситуацию».

    Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявлял, что Пекин и Вашингтон не достигли прогресса в обсуждении украинского кризиса.

    Коментарии (5)
    30 августа 2024, 11:30 • Новости дня
    Захарова: США дали Украине карт-бланш на удары по России

    Спикер МИД Захарова: США дали Украине карт-бланш на удары по России

    Захарова: США дали Украине карт-бланш на удары по России
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Спикер МИД Мария Захарова заявила, что США предоставили Украине неограниченные полномочия на проведение военных операций на российской территории.

    Согласно ее официальному комментарию на сайте ведомства, Вашингтон фактически стал стороной конфликта и стремится к эскалации напряженности.

    Захарова подчеркнула, что администрация Байдена готова пойти на новые уступки киевскому режиму и предоставить ему доступ к еще более мощному вооружению.

    Также дипломат отметила, что подобные действия США свидетельствуют о том, что Вашингтон не заинтересован в мирном урегулировании конфликта и стремится нанести стратегическое поражение России.

    «Эскалационный курс США становится все более вызывающим», – указала она.

    Дипломат также обратила внимание на то, что США ведут закрытые переговоры с киевским режимом о расширении зоны военных действий.

    Захарова призвала международное сообщество осудить действия США и Украины, направленные на дестабилизацию ситуации в регионе.

    В заключение Захарова заверила, что Россия будет принимать все необходимые меры для защиты своей безопасности и интересов.

    Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель призвал снять с Киева ограничения на применение западного оружия. Однако страны ЕС не пришли к единому мнению по ударам ВСУ по территории России.

    Коментарии (17)
    31 августа 2024, 04:25 • Новости дня
    Бывший командующий ВВС Украины после увольнения процитировал Залужного

    Уволенный Зеленским с поста командующего ВВС Украины Олещук процитировал Залужного

    Бывший командующий ВВС Украины после увольнения процитировал Залужного
    @ Ukrainian Presidentia/Pool/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Николай Олещук, которого украинский лидер Владимир Зеленский уволил с поста командующего ВВС страны, процитировал в соцсетях Валерия Залужного, занимавшего прежде должность главкома вооруженных сил Украины, а сейчас – посла Украины в Великобритании.

    После того, как Олещук был уволен, он написал в соцсеятх: «Как бы тяжело нам ни было, но уж точно не будет стыдно – Валерий Залужный», – передает РИА «Новости».

    Напомним, Зеленский уволил командующего ВВС Украины после потери F-16. F-16 мог быть сбит полученным Украиной комплексом Patriot.

    Залужный был уволен с военной службы в мае. Он стал послом Украины в Британии. Судя по результатам социологических исследований, Залужный одержал бы над Зеленским победу, если бы на Украине провели президентские выборы и Залужный принял в них участие.


    Коментарии (5)
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    • Сербия предпочла французское русскому

      В рамках визита президента Франции Эммануэля Макрона в Сербию была подтверждена сделка о покупке сербами 12 истребителей Rafale, хотя ранее в Белграде планировали купить российские МиГ-29. Президент Сербии Александр Вучич уже ответил обиженным на то, что сделка не была заключена с россиянами или китайцами. Но кто должен обижаться на самом деле?

    • В Британии испугались российской мести

      Бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес написал статью, в которой призывает страну готовиться к «неизбежной» мести со стороны России, которая «повернет свою военную машину» против Британии. Чего и почему испугались в Британии?

    • Новый «план победы над Россией» от Зеленского

      Владимир Зеленский заявил о «плане победы» над Россией, который включает в себя четыре части и будет презентован американцам в самое ближайшее время. Примечательно, что одна из этих частей – наступление в Курской области. Какова стратегия Киева?

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    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

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    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

    • Байден достиг финиша избирательной гонки досрочно

      Через три с лишним недели после провальных дебатов с Дональдом Трампом, в разгар избирательной кампании действующий глава Белого дома Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов президента США. Теперь противники Байдена требуют от него даже большего: и вовсе подать в отставку.

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