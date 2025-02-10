Перед Россией и другими ответственными мировыми игроками будет стоять задача дедеколонизации. Не в плане возврата к колониализму, а в плане исправления ошибок деколонизации. США уже исправляют такие геополитические «нелепости», как Гренландия, Панама и Мексиканский залив. Не менее важная программа должна быть разработана и в рамках БРИКС.2 комментария
Песков анонсировал назначение врио главы Новгородской области
Песков сообщил о скором назначении врио губернатора Новгородской области
Назначение временно исполняющего обязанности губернатора Новгородской области произойдет в самое ближайшее время, однако точная дата пока неизвестна, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Он отметил, что в данный момент окончательное решение еще не принято, но процесс уже близок к завершению, передает ТАСС.
«Безусловно, [назначение врио губернатора Новгородской области] стоит ожидать в ближайшее время», – отметил Песков в беседе с журналистами. Он подчеркнул, что информация о конкретной кандидатуре и дате назначения будет объявлена по мере принятия решения.
Президент России Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Новгородской области Андрея Никитина, выборы нового губернатора Новгородской области состоятся в единый день голосования в сентябре этого года.
Бывший губернатор Андрей Никитин назначен на пост заместителя главы Министерства транспорта России, а первый заместитель губернатора Новгородской области Александр Дронов назначен исполняющим обязанности главы региона согласно распределению полномочий.