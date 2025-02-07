Назначен исполняющий обязанности главы Новгородской области

ФСБ задержала четырех женщин – агентов Украины за подготовку терактов против офицеров Минобороны
ФСБ задержала в Севастополе, Воронеже и Ростове-на-Дону четырех женщин-агентов, завербованных спецслужбами Украины. Они подозреваются в подготовке диверсионно-террористических актов против высокопоставленных офицеров Минобороны и объектов топливно-энергетического комплекса.
Женщины прошли обучение на территории Украины.
«Задержанные ... прошли обучение обращению со стрелковым оружием, минно-взрывному делу, управлению БПЛА, а также методам выявления наружного наблюдения», – отмечает спецслужба.
В ходе обысков у них были обнаружены взрывчатые вещества, химические прекурсоры, электродетонаторы, инструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств и средства связи с украинскими кураторами.
ФСБ возбудила уголовные дела по признакам преступлений террористической направленности. Задержанные дали признательные показания, им грозит до 30 лет лишения свободы. Ведутся мероприятия по выявлению и привлечению к ответственности лиц, содействовавших задержанным.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на этой неделе Киевский райсуд Симферополя поместил под стражу трех членов ячейки организации «Хизб ут-Тахрир*», признанной в России террористической и запрещенной.
Ранее сотрудники ФСБ предотвратили попытку подрыва электрички Кисловодск – Минеральные Воды приезжим из Центральной Азии, связанным с международной террористической организацией. А в Московской области задержан мужчина, который по заданию украинской спецслужбы поджег военный тягач, релейный шкаф, вышку сотовой связи и склад военной продукции.