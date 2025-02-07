Экс-главу Новгородской области назначили замминистра транспорта

ФНС начала ликвидацию холдинга «Инвест стандарт», владеющего частью супермаркетов «Светофор»
ФНС начала ликвидацию АО «Инвест стандарт», которому принадлежат супермаркеты «Светофор» в Центральном и Северо-Западном округах, сообщает «СПАРК-Интерфакс». Причиной стали недостоверные сведения об адресе компании в Ярославле. «Регистрирующим органом принято решение о предстоящем исключении юридического лица из ЕГРЮЛ», – говорится в карточке компании, передает «Интерфакс».
Учредители компании в октябре 2024 года уже пытались сменить адрес в документах, подав заявление в ФНС. Однако налоговые инспекторы не смогли найти компанию по прежнему адресу. Ситуация осложнилась обращением депутатов Госдумы и ФАС в прокуратуру с просьбой проверить сеть «Светофор» по жалобам на методы работы с поставщиками и санитарные нарушения.
Претензии к «Светофору» есть и у другого ведомства – Россельхознадзор выявил в ряде регионов России в магазинах «Светофор» грубые нарушения при реализации продуктов. Основные нарушения связаны с отсутствием товаросопроводительной документации, нечитабельной маркировкой, истекшими сроками годности, нарушением температурного режима и повреждением упаковки, передает ТАСС.
В частности, в Ростовской области в 60 торговых точках зафиксировано 91 нарушение, включая отсутствие ветеринарных документов на продукцию животного происхождения. Похожие нарушения найдены в Московской, Новгородской и Вологодской областях. Россельхознадзор выдал предостережения о недопустимости нарушений и направил материалы в прокуратуру для проведения внеплановых проверок.
«В январе 2025 года территориальные управления Россельхознадзора в рамках федерального контроля выявили многочисленные грубые нарушения требований техрегламентов ЕАЭС», – говорится в сообщении. Ведомство также направило информацию в Роспотребнадзор для дальнейших мер.
Первая торговая точка сети «Светофор» открылась в Красноярске в 2009 году. Основателем сети является миллиардер Сергей Шнайдер. В столице и области на данный момент функционируют 22 магазина. В минувшую среду в Москве по искам Роспотребнадзора начали временно закрывать магазины «Светофор» из-за нарушений санитарных норм, что может затронуть почти половину торговых точек.
Ранее врио губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил, что его повергли в шок магазины сети «Светофор» из-за «залежей сгнивших огурцов, заплесневелых лимонов, разваливающихся мандаринов, покрытых плесенью ананасов».