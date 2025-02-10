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    Перед Россией и другими ответственными мировыми игроками будет стоять задача дедеколонизации. Не в плане возврата к колониализму, а в плане исправления ошибок деколонизации. США уже исправляют такие геополитические «нелепости», как Гренландия, Панама и Мексиканский залив. Не менее важная программа должна быть разработана и в рамках БРИКС.

    2 комментария
    Сергей Миркин Сергей Миркин Как разрешить «казус Зеленского»

    Для решения «казуса Зеленского» нужна политическая воля – и не столько просроченного президента и его серого кардинала, сколько Белого дома. Только давление США заставит Зеленского либо отречься от власти, либо согласиться на другие юридические способы отмены указа.

    5 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский Как канадцы Вашингтон сожгли

    Дело было в 1812–1815 годах, как раз в то самое время, когда в Европе разбирались с Бонапартом. Канадцы или англичане – как их там ни называй – сожгли Белый дом и Капитолий.

    17 комментариев
    10 февраля 2025, 12:45 • Новости дня

    Песков: Готовятся визиты Путина в Пекин и Си Цзиньпина в Москву

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Проходит подготовка взаимных визитов президента России Владимира Путина в китайскую столицу и председателя КНР Си Цзиньпина в Москву, визиты приурочены к 80-летию Победы в Великой Отечественной, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Песков пояснил, что речь идет о праздновании 9 мая в Москве и праздновании в Пекине в сентябре юбилея окончания Второй мировой, передает ТАСС.

    «Мы придаем взаимно огромное значение символизму этих дат и для памяти тех важных событий, вклада наших стран в борьбу с нацистскими проявлениями, и для наших двусторонних отношений. Поэтому такие контакты сейчас активно готовятся», – указал представитель Кремля.

    Напомним, председатель КНР Си Цзиньпин подтвердил свое участие в праздновании 9 мая в Москве 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

    9 февраля 2025, 11:56 • Новости дня
    В Кремле отреагировали на слова Трампа о состоявшемся разговоре с Путиным

    Песков не подтвердил и не опроверг публикации о разговоре Путина и Трампа

    В Кремле отреагировали на слова Трампа о состоявшемся разговоре с Путиным
    @ Гавриил Григоров/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не может подтвердить или опровергнуть контакты президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа по ситуации на Украине, отметив, что в Вашингтоне активно разворачивается работа новой администрации.

    Песков сообщил, что не может подтвердить или опровергнуть публикации о подобного рода контактах, так как существует множество различных каналов связи, и он может быть не в курсе всех деталей, передает ТАСС.

    Он отметил, что с началом работы новой администрации в Вашингтоне количество коммуникаций между странами значительно увеличилось. Песков добавил, что из-за множества возникающих контактов какие-то из деталей могут оставаться неизвестными даже ему лично.

    Представитель Кремля дал комментарий в ответ на вопрос о том, был ли после инаугурации Трампа телефонный разговор между ним и Путиным.

    Ранее The New York Post писала, что Трамп заявил, что провел телефонные переговоры с Путиным, обсуждая возможное прекращение войны на Украине, и выразил уверенность в желании российского лидера прекратить кровопролитие.

    В пятницу Песков сообщил, что «стартовые контакты» для обсуждения возможной встречи президента России и главы американского государства пока не проводились.

    Напомним, глава Белого дома в январе выразил желание вскоре обсудить с президентом России возможное урегулирование украинского кризиса. Кремль заявлял о готовности к разговору.

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    9 февраля 2025, 11:09 • Новости дня
    Трамп сообщил о состоявшемся разговоре с Путиным

    NYP: Трамп обсудил с Путиным завершение конфликта на Украине

    Трамп сообщил о состоявшемся разговоре с Путиным
    @ ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Американский лидер Дональд Трамп заявил, что провел телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным, обсуждая возможное прекращение войны на Украине, и выразил уверенность в желании российского лидера прекратить кровопролитие.

    Как стало известно изданию The New York Post, Трамп сообщил, что разговаривал с Путиным о прекращении войны на Украине. Трамп отметил, что Путин «хочет, чтобы люди перестали умирать» и выразил сожаление о гибели «молодых, красивых людей». Трамп уверяет, что если бы он был президентом в 2022 году, война бы не началась.

    Трамп также отметил, что у него хорошие отношения с Путиным, в отличие от предыдущего президента Джо Байдена, которого он назвал «позором американской нации». Трамп заявил, что у него есть конкретный план по завершению конфликта и выразил желание, чтобы это произошло быстро.

    На следующей неделе вице-президент США Вэнс встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским на Мюнхенской конференции по безопасности. Трамп также предложил сделку на 500 млн долларов с Зеленским для доступа к редкоземельным минералам и газу в обмен на гарантии безопасности в потенциальном мирном урегулировании.

    Говоря об Иране, Трамп выразил желание заключить ядерную сделку, предпочитая переговоры военным действиям. «Я бы предпочел, чтобы мы совершили сделку, чем бомбили их», – сказал он, добавив, что сделка могла бы предотвратить обстрелы со стороны Израиля.

    В пятницу пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что «стартовые контакты» для обсуждения возможной встречи президента России Владимира Путина и главы американского государства Дональда Трампа пока не проводились.

    Напомним, глава Белого дома в январе выразил желание вскоре обсудить с президентом России возможное урегулирование украинского кризиса и заключение сделки. Кремль заявил о готовности Путина к разговору с Трампом, Москва ожидает сигнала от США для начала диалога.

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    9 февраля 2025, 13:04 • Видео
    Зеленский в ужасе из-за завтрака

    Владимир Зеленский возмутился тем, что «половина» депутатов Верховной рады уехали из страны на так называемый Молитвенный завтрак в Вашингтон. Это истерика не случайна и прямо связана с положением того, кто называет себя президентом Украины. Прямо говоря, Зеленскому страшно.

    Коментарии (5)
    7 февраля 2025, 14:49 • Новости дня
    Путин призвал Мишустина менять структуру экономического роста России
    Путин призвал Мишустина менять структуру экономического роста России
    @ Гавриил Григоров/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин подчеркнул важность изменения структуры роста российской экономики с акцентом на создание новых предприятий и рабочих мест.

    На встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным Путин заявил о необходимости изменения структуры экономического роста страны, передает ТАСС. Президент отметил, что для успешного развития экономики необходимо создавать новые предприятия и рабочие места.

    Путин подчеркнул, что одним из ключевых направлений является развитие экономики предложения. «Одним из важнейших направлений является развитие экономики предложения. Нам нужно менять структуру этого роста. Уже говорил о том, что важно повсеместно – во всех регионах нашей страны – создавать новые предприятия, новые рабочие места», – сказал он. Рабочие места на этих предприятиях, по его словам, должны базироваться на современных принципах управления и новой технологической базе.

    В пятницу в Кремле состоялась встреча президента России Владимира Путина с премьер-министром Михаилом Мишустиным, которая прошла впервые после длительного перерыва. В ходе встречи Мишустин заявил об успешном преодолении Россией санкционного давления, а Путин заявил о высоких темпах экономического роста России.

    Коментарии (26)
    10 февраля 2025, 00:51 • Новости дня
    Букмекеры оценили прекращение огня на Украине в 2025 году

    Букмекеры оценили прекращение огня на Украине в 2025 году с вероятностью 66%

    Tекст: Максим Попов

    По оценкам онлайн-платформы Polymarket, вероятность прекращения огня на Украине в 2025 году составляет 66%, тогда как шанс завершения конфликта президентом США Дональдом Трампом за 90 дней оценивается в 26%.

    По данным сервиса, вероятность прекращения огня в текущем году составляет 66%. 1 января этот показатель достиг своего максимума – 71%, как сообщает РИА «Новости».

    Кроме того, букмекеры оценивают вероятность завершения украинского конфликта за 90 дней президентом США Дональдом Трампом в 26%. В ноябре этот показатель превышал 50%.

    Ранее президент США Дональд Трамп обсудил с российским лидером Владимиром Путиным возможность завершения конфликта на Украине.

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    8 февраля 2025, 15:09 • Новости дня
    РВИО: На Западе нет достойных собеседников для Путина
    РВИО: На Западе нет достойных собеседников для Путина
    @ Сергей Савостьянов/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    У президента России Владимира Путина нет равных собеседников среди западных лидеров, как это было у Иосифа Сталина с Франклином Рузвельтом и Уинстоном Черчиллем, заявил научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков.

    По словам Мягкова, Владимир Путин находится на одном уровне с советским руководством, когда речь идет об отстаивании интересов страны. Однако, как отметил Мягков, у Путина нет сопоставимых по масштабу собеседников среди нынешних западных политиков, которые могли бы сравниться с историческими фигурами, такими как Франклин Рузвельт и Уинстон Черчилль, передает ТАСС,

    Мягков подчеркнул, что Иосиф Сталин имел моральные и интеллектуальные преимущества благодаря подвигу Красной армии и опыта, что позволяло ему вести переговоры на равных с лидерами союзных стран во время Второй мировой войны. Тем не менее, по мнению Мягкова, западные лидеры сегодня уступают в этом отношении, они все «какие-то мелкие пешки».

    Историк также отметил, что на мировой арене присутствуют другие выдающиеся лидеры, такие как председатель КНР Си Цзиньпин и премьер Индии Нарендра Моди, которые способны править судьбами мира. Однако, среди западных лидеров, по мнению Мягкова, таких личностей нет.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что у европейских лидеров прошлого, таких как Де Голль, Миттеран, Ширак, Вилли Брандт, Коль, Шредер, было мужество бороться за собственное мнение, и сегодня таких людей практически нет.

    80 лет назад прошла Ялтинская конференция лидеров СССР, Великобритании и США, на которой были заложены основы послевоенного миропорядка и оформлено разделение сфер влияния между западными государствами и СССР.


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    7 февраля 2025, 14:43 • Новости дня
    Путин заявил о высоких темпах экономического роста России
    Путин заявил о высоких темпах экономического роста России
    @ Гавриил Григоров/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в ходе встречи с премьер-министром Михаилом Мишустиным подчеркнул, что темпы экономического роста в стране превысили мировые показатели, включая США и другие развитые экономики.

    Путин заявил о высоких темпах экономического роста страны, которые, по его словам, превосходят как мировые показатели, так и темпы роста в США и других так называемых развитых экономиках, передает ТАСС.

    «Михаил Владимирович, у нас темпы экономического роста оказались не только выше наших собственных прогнозов, но и выше мировых, – обратился глава государства к Мишустину. – И выше, чем аналогичные показатели в так называемых развитых экономиках».

    Кроме того, президент отметил снижение темпов роста валового внутреннего продукта в странах Европы, назвав это «их проблемами». «Но это их проблемы, – сказал Путин. – Мы знаем, с чем они связаны. Сейчас не о них речь, а о нас».

    Напомним, в Кремле состоялась встреча президента России Владимира Путина с премьер-министром Михаилом Мишустиным, которая прошла впервые после длительного перерыва.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ранее сообщил, что Мишустин доложит Путину о развитии экономики России.

    В ходе встречи Мишустин заявил об успешном преодолении Россией санкционного давления.

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    7 февраля 2025, 15:25 • Новости дня
    Путин поручил вернуть меры поддержки экономики по отраслевому принципу

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин призвал правительство РФ вернуться к мерам поддержки экономики по отраслевому принципу, как это было сделано в период пандемии коронавируса.

    «В период борьбы с последствиями коронавирусной эпидемии правительство очень много и эффективно работало по отраслям. Мы уже говорили, в том числе и на встрече с бизнес-сообществом: коллеги просят об этом. Мы договаривались с правительством о том, что эта работа по отраслям будет восстановлена», – отметил российский лидер в беседе с премьер-министром Михаилом Мишустиным, передает ТАСС.

    Путин уточнил, что нужно понимать перспективы отдельных отраслей, выделять приоритеты. «И по нужным направлениям оказывать эффективную поддержку – так, как это удавалось сделать в период борьбы с коронавирусом. Соответствующие решения должны быть приняты, оценивая долгосрочные перспективы по важнейшим направлениям деятельности», – обозначил задачу глава государства.

    Ранее Путин подчеркнул важность изменения структуры роста российской экономики с акцентом на создание новых предприятий и рабочих мест.

    Напомним, в пятницу в Кремле состоялась встреча президента России Владимира Путина с премьер-министром Михаилом Мишустиным, которая прошла впервые после длительного перерыва.

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    7 февраля 2025, 15:54 • Новости дня
    Путин обсудил с Совбезом вопросы развития Калининградской области

    Путин обсудил с Совбезом создание условий для развития Калининградской области

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности, на котором главной темой стало развитие Калининградской области.

    «Мы рассмотрим сегодня вопросы, связанные с созданием условий для устойчивого, стабильного развития Калининградской области. Есть ряд аспектов, которые лежат в поле зрения интересов Совета безопасности. Поэтому пообсуждаем с учетом специфики самого региона все эти вопросы», – сказал глава государства, начиная мероприятие, передает ТАСС.

    После этого президент передал слово вице-премьеру Татьяне Голиковой для доклада.

    Ранее Путин оценил работу правительства в 2024 году как удовлетворительную и результативную.

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    7 февраля 2025, 15:39 • Новости дня
    Путин оценил работу правительства в 2024 году

    Путин назвал работу правительства в 2024 году удовлетворительной и результативной

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин оценил работу правительства в 2024 году как удовлетворительную и результативную.

    Об этом он сообщил после доклада главы правительства Михаила Мишустина, передает ТАСС. Президент подчеркнул, что достигнутые результаты в российской экономике стали возможными благодаря работе трудовых коллективов, бизнес-сообщества и правительства, а также финансовых властей. «Это результат удовлетворительный, хороший результат», – прокомментировал глава государства.

    Напомним, в Кремле состоялась встреча президента России Владимира Путина с премьер-министром Михаилом Мишустиным, которая прошла впервые после длительного перерыва.

    Путин на встрече с Мишустиным назвал результат экономического развития России хорошим. Он также оценил вклад трудовых коллективов в экономику России.

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    9 февраля 2025, 14:13 • Новости дня
    Путин наградил Владимира Шумейко орденом Почета

    Первый председатель Совета Федерации РФ Владимир Шумейко получил орден Почета

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении Владимира Шумейко орденом Почета в честь его многолетней добросовестной работы и трудовых успехов.

    Президент России Владимир Путин наградил Владимира Шумейко орденом Почета, передает ТАСС. Шумейко был первым в истории РФ председателем Совета Федерации. Указ о награждении опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

    В документе указано, что награда присуждена «за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу». Шумейко проживает в Москве и был известен как первый заместитель председателя правительства России с 1992 по 1994 год, а также как министр печати и информации в 1993 году.

    В 1994–1995 годах Владимир Шумейко занимал должность председателя Совета Федерации. В 1996 году он получил благодарность от президента РФ. 10 февраля 2025 года Шумейко исполняется 80 лет.

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    7 февраля 2025, 15:07 • Новости дня
    Путин назвал хорошим результат в экономике России

    Путин на встрече с Мишустиным назвал результат экономического развития России хорошим

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин во время встречи с премьер-министром Михаилом Мишустиным заявил о хорошем результате в российской экономике.

    Путин особо отметил положительный результат в экономике. «В целом результат хороший, еще раз повторяю», – заявил Путин, передает РИА «Новости».

    Президент России Владимир Путин поручил правительству снизить инфляцию в 2025 году, отметив, что темпы экономического роста России превысили мировые показатели, включая США и другие развитые экономики.

    Премьер-министр Михаил Мишустин назвал инфляцию главным вызовом года.

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    7 февраля 2025, 14:36 • Новости дня
    Путин встретился с Мишустиным в Кремле

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Кремле состоялась встреча президента России Владимира Путина с премьер-министром Михаилом Мишустиным, которая прошла впервые после длительного перерыва.

    В ходе встречи Путин отметил, что недавно вместе с коллегами из экономического блока занимался оценкой текущей экономической ситуации, передает ТАСС.

    «Недавно занимались вместе с коллегами из экономического блока оценкой экономической ситуации, текущей экономической ситуации. Но знаю, что у вас есть последние данные», – заявил Путин, обращаясь к Мишустину.

    Ежедневные контакты между Путиным и Мишустиным обычно проходят в рабочем и непубличном режиме. Последняя публичная встреча тет-а-тет между президентом и премьер-министром состоялась в мае прошлого года. Тогда обсуждалось переназначение Мишустина на пост председателя правительства перед голосованием в Государственной думе.

    Ранее в пятницу пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Мишустин доложит Путину о развитии экономики России.

    В ходе прошлой встречи с Мишустиным в мае прошлого года Путин призвал правительство максимально «собраться».

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    8 февраля 2025, 12:10 • Новости дня
    Путин поручил сохранить жилье за военными в зонах СВО и КТО

    Путин поручил сохранить служебное жилье военным и членам их семей в зонах СВО и КТО

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Владимир Путин поручил сохранить за военными в зонах СВО и КТО право пользования служебным жильем, закрепив это поручение в итоговом перечне Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

    Президент РФ Владимир Путин поручил правительству и Генпрокуратуре принять меры по сохранению за военными, находящимися в зонах специальной военной операции (СВО) и контртеррористической операции (КТО), права пользования служебным жильем. Как сообщает ТАСС, поручение было дано по итогам заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

    В перечне поручений отмечается, что меры должны быть приняты для военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов, военных пенсионеров, а также членов их семей. Поручение должно быть выполнено к 1 июля 2025 года.

    Ответственными за выполнение поручения назначены премьер-министр Михаил Мишустин и генеральный прокурор Игорь Краснов. Документ опубликован на сайте Кремля, где указаны все детали и сроки исполнения задачи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Бурятии возбудили уголовное дело о халатности после информации о выселении семьи участника СВО из ведомственного жилья, о чем стало известно президенту Владимиру Путину. Участники спецоперации и члены их семей получают деятельную помощь от Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), что подтвердил президент России Владимир Путин на заседании СПЧ. Президент Путин поручил перепроверить систему поддержки семей пропавших без вести участников СВО.

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    7 февраля 2025, 14:56 • Новости дня
    Мишустин заявил о минимальном снижении в добывающем секторе России в 2024 году

    Мишустин: По итогам 2024 года снижение в добывающем секторе России составило 0,9%

    Tекст: Дарья Григоренко

    Председатель правительства РФ Михаил Мишустин сообщил, что России по итогам 2024 года удалось минимизировать снижение в добывающем секторе до 0,9%.

    Мишустин на встрече с президентом Владимиром Путиным отметил, что адаптационный период топливно-энергетического комплекса продолжается, компании активно ищут новых партнеров и осваивают перспективные рынки, передает РИА «Новости».

    Он также подчеркнул, что, несмотря на небольшое снижение в добывающем секторе, производство в сфере обеспечения электроэнергией, газом и паром выросло на 2%. «Это неплохие результаты», – добавил председатель правительства. Таким образом, несмотря на вызовы, Россия смогла добиться положительных изменений в энергетическом секторе.

    Ранее Путин подчеркнул, что темпы экономического роста в стране превысили мировые показатели, включая США и другие развитые экономики.

    Напомним, в Кремле состоялась встреча президента России Владимира Путина с премьер-министром Михаилом Мишустиным, которая прошла впервые после длительного перерыва.

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    7 февраля 2025, 15:12 • Новости дня
    Путин оценил вклад трудовых коллективов в экономику России

    Путин назвал показатели развития экономики России заслугой трудовых коллективов

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин заявил, что нынешние показатели развития российской экономики являются заслугой трудовых коллективов и бизнес-сообщества страны.

    «Думаю, что результат, о котором вы сейчас сказали, – это, конечно, прежде всего результат работы трудовых коллективов, бизнес-сообщества и, конечно, правительства, финансовых властей в широком смысле этого слова», – отметил российский лидер на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, который доложил президенту о ситуации в экономике страны, передает РИА «Новости».

    Ранее Путин подчеркнул, что темпы экономического роста в стране превысили мировые показатели, включая США и другие развитые экономики.

    Напомним, в Кремле состоялась встреча президента России Владимира Путина с премьер-министром Михаилом Мишустиным, которая прошла впервые после длительного перерыва.

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      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Трамп выставил Зеленскому счет за свою поддержку

      Президент США открыто заявил, что хочет «заключить сделку с Украиной, по которой они получат нашу поддержку за счет своих редкоземельных ископаемых и других ресурсов». Трамп имеет в виду прежде всего редкоземельные металлы, важные для производства электроники. Однако проблема в том, что большинство соответствующих месторождений находится уже на территории российского Донбасса, и единственный металл, который в большом количестве имеется в распоряжении Зеленского – металлолом, оставшийся от уничтоженной западной техники.

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      Западные СМИ сообщают, что недавний разговор Трампа с руководством Дании по поводу судьбы Гренландии (автономного датского региона) оказался для его собеседников «холодным душем». Манера американского лидера вести переговоры шокировала датчан. А вскоре после этой беседы Трамп выразил уверенность, что «мы решим вопрос с Гренландией. Я думаю, мы получим ее».

    • Новый старый Трамп вернулся

      Дональд Трамп принес присягу и официально стал 47-м президентом Соединенных Штатов Америки. Эксперты и политологи предрекают радикальные изменения как во внешней, так и во внутренней политике США, которые могут иметь последствия для всего мира.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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