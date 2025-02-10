Перед Россией и другими ответственными мировыми игроками будет стоять задача дедеколонизации. Не в плане возврата к колониализму, а в плане исправления ошибок деколонизации. США уже исправляют такие геополитические «нелепости», как Гренландия, Панама и Мексиканский залив. Не менее важная программа должна быть разработана и в рамках БРИКС.2 комментария
Песков: Готовятся визиты Путина в Пекин и Си Цзиньпина в Москву
Проходит подготовка взаимных визитов президента России Владимира Путина в китайскую столицу и председателя КНР Си Цзиньпина в Москву, визиты приурочены к 80-летию Победы в Великой Отечественной, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Песков пояснил, что речь идет о праздновании 9 мая в Москве и праздновании в Пекине в сентябре юбилея окончания Второй мировой, передает ТАСС.
«Мы придаем взаимно огромное значение символизму этих дат и для памяти тех важных событий, вклада наших стран в борьбу с нацистскими проявлениями, и для наших двусторонних отношений. Поэтому такие контакты сейчас активно готовятся», – указал представитель Кремля.
Напомним, председатель КНР Си Цзиньпин подтвердил свое участие в праздновании 9 мая в Москве 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.