ОДК решила представить на Aero India новейшие двигатели для самолетов и вертолетов

Tекст: Дмитрий Зубарев

Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК) государственной корпорации «Ростех» впервые представит на авиасалоне Aero India в Бангалоре новый двигатель пятого поколения 177С для самолетов оперативно-тактической авиации и двигатель ВК-650В для легких вертолетов, сообщает ТАСС.

ОДК планирует продемонстрировать полноразмерный макет двигателя 177С, который отличается повышенной тягой и меньшим расходом топлива. Этот двигатель может использоваться как на самолетах с установками предыдущего поколения, так и на новых моделях.

Двигатель 177С, имеющий ресурс в 6 тыс. часов, был разработан для эксплуатации в составе самолетов Су-30МКИ, которые локализованы в Индии на мощностях корпорации HAL. В отличие от базового АЛ-31ФП, новый двигатель отличается улучшенными характеристиками при тех же габаритах. Это позволяет снизить эксплуатационные расходы за счет меньшего расхода топлива на всех режимах работы.

На выставке будет представлен и турбовальный двигатель ВК-650В, уже получивший в России сертификат типа и готовый к серийному производству. Этот двигатель предназначен для российских вертолетов «Ансат» и Ка-226Т, но его конструкция позволяет использовать его и на других вертолетах. Заместитель гендиректора ОДК Михаил Ремизов отметил, что двигатель ВК-650В подходит для применения как на российских, так и на зарубежных легких вертолетах.

Кроме того, ОДК покажет двигатель АЛ-55Э, предназначенный для учебно-тренировочных самолетов. Он специально разработан для индийского самолета HJT-36. Модульная конструкция АЛ-55Э обеспечивает высокую технологичность и снижает эксплуатационные расходы, что делает его эффективным решением для учебных целей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Объединенная двигателестроительная корпорация сертифицировала первый отечественный двигатель ВК-650В для легких вертолетов, который послужит для создания и других российских самолетов и вертолетов, а также Ростех анонсировал испытания гибридного двигателя на базе ВК-650В.