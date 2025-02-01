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Умер актер из сериала «Убойная сила» Виктор Семеновский
Ветеран Александринского театра Виктор Семеновский, посвятивший сцене более 55 лет и сыгравший более 70 разноплановых ролей, скончался на 82-м году жизни.
Виктор Семеновский умер в возрасте 81 года, сообщает ТАСС.
«1 февраля на 82-м году жизни скончался артист Александринского театра Виктор Борисович Семеновский, отдавший служению александринской сцене более 55 лет», – сообщили в пресс-службе театра.
Семеновский был принят в труппу театра в 1969 году и создал более 70 разноплановых ролей. Среди его известных работ были роли Поэта в спектакле «Справедливость – мое ремесло», Кузьмы Балясникова в «Сказках старого Арбата», а также одна из последних его ролей – Анаксагор в спектакле «Демагог».
Кроме театральных ролей, Семеновский участвовал в более 40 кинопроектах, включая сериал «Убойная сила» и такие фильмы, как «Время Синдбада», «Семейная история», «Эра стрельца», «Панцирь», «Духов день», «Жизнь Клима Самгина», «Двенадцать месяцев» и «Пятеро с неба».
За свои достижения он получил благодарности от Минкультуры и Комитета по культуре Санкт-Петербурга, отмечает Ura.RuUra.Ru.
На этой неделе на 74-м году жизни ушел из жизни Игорь Янковский, представитель известной династии, внесший значительный вклад в кино и театр благодаря ролям в таких проектах, как «Мегрэ и старая дама» и «Золотая мина», в тот же день на 60-м году жизни скончался советский и российский актер Игорь Ромащенко, известный по ролям в сериалах «След» и «Склифосовский».