Умер актер и телеведущий Игорь Янковский

Tекст: Елизавета Шишкова

О смерти актера Игоря Янковского сообщает «Российская газета», ссылаясь на источник Sostav из рекламного рынка.

Янковский родился в 1951 году в Ленинабаде и окончил театральное училище им. Щукина в 1974 году. Его актерская карьера началась в Московском драматическом театре на Малой Бронной, где он служил до 1992 года.

Янковский активно снимался с 1973 года в кино и на телевидении. Среди его работ такие проекты, как «Это сильнее меня», «Мегрэ и старая дама», «Следствие ведут ЗнаТоКи», «Золотая мина», «Приключения принца Флоризеля», «Атланты и кариатиды», «Этот фантастический мир», «Ералаш» и «Исповедь содержанки».

Янковский являлся представителем известной актерской династии Янковских.

Ранее скончался советский и российский актер Игорь Ромащенко, известный по ролям в сериалах «След» и «Склифосовский».

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