Молдавского блогера не пустили в Польшу после визита в Белоруссию

Молдавскому блогеру Кэлину отказали во въезде в Польшу после визита в Белоруссию

Tекст: Елизавета Шишкова

Как передает РИА «Новости», Кэлин столкнулся с отказом польских пограничников во въезде в Польшу после посещения Белоруссии. Ранее он принимал участие в пресс-конференции президента Александра Лукашенко, где обсуждал курс молдавских властей на сотрудничество с Западом.

Кэлин рассказал, что не получил от польской стороны объяснений отказа. Он также пытался запросить дополнительные разъяснения, но это не дало результатов. В своем блоге он написал: «Поляки не позволили мне въехать в страну, не предоставив объяснений. Я запросил дополнительные разъяснения, но их мне так и не дали».

Польские пограничники рекомендовали блогеру вернуться в Молдавию самолетом, однако прямого авиасообщения между Минском и Кишиневом нет.

Кэлин выразил недоумение по поводу ситуации и отметил, что ЕС и либерализованный режим должны пересмотреть отношение к гражданам Молдавии: «Насколько я понимаю, министерство иностранных дел не признает выборы в Беларуси. Хорошо. Но, пожалуй, им стоит заняться признанием молдавских паспортов поляками. Сегодня мне без всякой причины не разрешили въезд в Польшу. ЕС, либерализованный режим, отношение к молдаванам».