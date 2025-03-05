Военный обозреватель Подоляка: Российские войска сжимают кольцо вокруг ВСУ в районе Суджи

Tекст: Елизавета Шишкова

В своем Telegram-канале Подоляка сообщил о значительных успехах российских войск в районе Суджи. Части завершили выход на линию реки Малая Локня, где ведутся активные бои в одноименном селе. Наступление осуществляется с севера и юго-запада, что создает серьезное давление на украинские войска.

Также российские силы добились успехов в северо-восточных посадках от Малой Локни и постепенно очищают Черкасское Поречное. Важное событие произошло, когда украинские войска подорвали третий стратегический мост в районе Суджи, разделив таким образом свои силы на две части. Это значительно осложнило маневрирование и логистику противника.

Западнее Куриловки российские войска также достигли успехов, угрожая перекрыть путь снабжения ВСУ в Судже. Подоляка отмечает, что обстановка для украинских войск становится все более катастрофической, а фронт начинает рассыпаться под натиском российской армии.

Накануне Минобороны сообщало, что в Курской области за сутки отражены пять контратак ВСУ.