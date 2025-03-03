Рогов сообщил о продвижении российских сил у населенных пунктов ДНР и Запорожья

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, российские войска продолжают наступление в районе границ ДНР, Запорожской и Днепропетровской областей, передает ТАСС. Рогов добавил, что в настоящее время ведутся интенсивные бои за населенные пункты Вольное поле и Днепроэнергия, а также продолжается продвижение к селу Веселое.

Рогов отметил, что в районе Вольного поля идут активные боевые действия, в ходе которых российские войска наступают на запад от Привольного. По его словам, украинские силы стараются усилить свою группировку на этом направлении.

Кроме того, Рогов отметил, что севернее Скудного российские подразделения подошли к населенному пункту Днепроэнергия и начали бои за его освобождение. Также он добавил, что от села Бурлацкое российские войска продвинулись на север к контролируемому украинскими силами селу Веселое, продвигаясь по трем направлениям на данном участке.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска нанесли удар по пунктам Вооруженных сил Украины у Орехова, а также подошли к селу Срибное в ДНР. Кроме того, российская армия вышла на границу Запорожской области и ДНР.