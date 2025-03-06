Евгений Миронов опроверг слухи о госпитализации

Народный артист России Евгений Миронов назвал небылицей сообщения о своей госпитализации

Tекст: Вера Басилая

Миронов опроверг слухи о своей госпитализации, он назвал эту новость «бесчестной попыткой нагнать трафик» и выразил удивление по поводу распространившейся информации, так как недавно проходил полное медицинское обследование, передает ТАСС.

«Вы знаете, мне очень смешно. Потому что я вчера играл в спектакле в Театре наций. Я очень удивлен сообщениям о моих проблемах со здоровьем», – поделился артист.

Миронов добавил, что его медицинские показатели в норме, и подчеркнул, что недавно прошел ежегодный чек-ап, по результатам которого его биологический возраст соответствует сорока годам. Актер сообщил, что в настоящее время занят подготовкой к репетициям и изучает текст для новой постановки с Валерием Фокиным. Накануне он успешно выступил в спектакле «Кто боится Вирджинии Вулф?».

Ранее в телеграм-канале Shot появилась информация о том, что Миронов был якобы госпитализирован из-за проблем с сердцем.

Ранее жена Эммануила Виторгана опровергла сообщения о его госпитализации из-за проблем с сердцем, заявив, что он продолжает работать.

До этого российский телеведущий Юрий Николаев опроверг сообщения в СМИ о проблемах с памятью, заверив, что не замечал изменений в своем состоянии.