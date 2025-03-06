Дональд Трамп, вопреки своим демонстративным установкам, фактически продолжает проводить в жизнь методику организованного (планируемого, управляемого) хаоса, активно внедрявшуюся командой Байдена. Так что от перемены лиц в Овальном кабинете, похоже, ничего не меняется. Разве что эпатажа в нынешнем случае побольше.0 комментариев
Евгений Миронов опроверг слухи о госпитализации
Народный артист России Евгений Миронов назвал небылицей сообщения о своей госпитализации
Народный артист России Евгений Миронов опроверг слухи о своей госпитализации, назвав их «бесчестной попыткой нагнать трафик».
Миронов опроверг слухи о своей госпитализации, он назвал эту новость «бесчестной попыткой нагнать трафик» и выразил удивление по поводу распространившейся информации, так как недавно проходил полное медицинское обследование, передает ТАСС.
«Вы знаете, мне очень смешно. Потому что я вчера играл в спектакле в Театре наций. Я очень удивлен сообщениям о моих проблемах со здоровьем», – поделился артист.
Миронов добавил, что его медицинские показатели в норме, и подчеркнул, что недавно прошел ежегодный чек-ап, по результатам которого его биологический возраст соответствует сорока годам. Актер сообщил, что в настоящее время занят подготовкой к репетициям и изучает текст для новой постановки с Валерием Фокиным. Накануне он успешно выступил в спектакле «Кто боится Вирджинии Вулф?».
Ранее в телеграм-канале Shot появилась информация о том, что Миронов был якобы госпитализирован из-за проблем с сердцем.
Ранее жена Эммануила Виторгана опровергла сообщения о его госпитализации из-за проблем с сердцем, заявив, что он продолжает работать.
До этого российский телеведущий Юрий Николаев опроверг сообщения в СМИ о проблемах с памятью, заверив, что не замечал изменений в своем состоянии.