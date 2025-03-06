В ДТП с микроавтобусом и «КамАЗом» в Волгоградской области погиб человек

Tекст: Мария Иванова

Микроавтобус Mercedes Sprinter столкнулся с грузовиком «КамАЗ» на трассе Сызрань – Саратов – Волгоград в Дубовском районе Волгоградской области, передает ТАСС. В результате аварии на месте погиб один пассажир, шесть других пострадавших были вынуждены обратиться за медицинской помощью.

Пресс-служба УМВД по региону сообщает, что ДТП произошло из-за того, что 49-летний водитель микроавтобуса, осуществлявший частные перевозки, не справился с управлением транспортным средством. Грузовик «КамАЗ» находился в неисправном состоянии и стоял на обочине с выставленными опознавательными знаками.

Следственно-оперативная группа полиции и экипажи Госавтоинспекции работают на месте происшествия. Несмотря на аварию, движение на трассе осуществляется в штатном режиме, что обеспечивает непрерывность транспортного потока в этом направлении.

Ранее в Тулунском районе Иркутской области столкнулись Nissan и микроавтобус Honda, что привело к гибели водителя Nissan и госпитализации девяти человек, включая семь пассажиров микроавтобуса.

Накануне федеральной трассе М-5 «Урал» в районе поселка Холодные Ключи более 20 машин попали в аварию из-за сложившегося полуприцепа грузовика «КамАЗ».

Президент Владимир Путин заявил о снижении числа погибших в ДТП в России за последние 20 лет более чем вдвое, но подчеркнул необходимость дальнейших мер по модернизации дорожной инфраструктуры для уменьшения смертности.