Дональд Трамп, вопреки своим демонстративным установкам, фактически продолжает проводить в жизнь методику организованного (планируемого, управляемого) хаоса, активно внедрявшуюся командой Байдена. Так что от перемены лиц в Овальном кабинете, похоже, ничего не меняется. Разве что эпатажа в нынешнем случае побольше.0 комментариев
В ДТП с микроавтобусом и «КамАЗом» в Волгоградской области погиб человек
В Волгоградской области произошло смертельное ДТП с микроавтобусом, в результате которого один пассажир погиб, еще шесть обратились за медицинской помощью.
Микроавтобус Mercedes Sprinter столкнулся с грузовиком «КамАЗ» на трассе Сызрань – Саратов – Волгоград в Дубовском районе Волгоградской области, передает ТАСС. В результате аварии на месте погиб один пассажир, шесть других пострадавших были вынуждены обратиться за медицинской помощью.
Пресс-служба УМВД по региону сообщает, что ДТП произошло из-за того, что 49-летний водитель микроавтобуса, осуществлявший частные перевозки, не справился с управлением транспортным средством. Грузовик «КамАЗ» находился в неисправном состоянии и стоял на обочине с выставленными опознавательными знаками.
Следственно-оперативная группа полиции и экипажи Госавтоинспекции работают на месте происшествия. Несмотря на аварию, движение на трассе осуществляется в штатном режиме, что обеспечивает непрерывность транспортного потока в этом направлении.
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Президент Владимир Путин заявил о снижении числа погибших в ДТП в России за последние 20 лет более чем вдвое, но подчеркнул необходимость дальнейших мер по модернизации дорожной инфраструктуры для уменьшения смертности.