Основываясь на ложных националистических доктринах и личных интересах, украинские президенты отказывались признать реальность, что столь разные земли и люди с диаметрально противоположными взглядами на историю и нравственные ценности не могут сосуществовать в рамках жестко унитарного государства. Во многом из-за этого Украина оказалась в том состоянии, в котором она сейчас находится.3 комментария
Путин: Число погибших в ДТП в России за 20 лет снизилось более чем вдвое
Президент Владимир Путин заявил о снижении числа погибших в ДТП в России за последние 20 лет более чем вдвое, но подчеркнул необходимость дальнейших мер по модернизации дорожной инфраструктуры для уменьшения смертности.
«Серьезного внимания требует безопасность на дорогах. Здесь есть позитивная динамика, это правда, хочу поблагодарить всех коллег, кто занимается этой работой. За 20 лет число погибших в ДТП снизилось более чем в два раза, но в ДТП по-прежнему гибнут и получают ранения много наших граждан, в том числе, к огромному сожалению, и детей. Поэтому надо продумать дополнительные решения и по технической модернизации дорог, организации дорожного движения и предупреждению аварий», – сказал Путин в ходе выступления на коллегии МВД, передает ТАСС.
«К 2030 году смертность в ДТП должна быть снижена еще как минимум в полтора раза. Такой ориентир поставлен и нужно последовательно к нему идти», – уточнил российский лидер, пишет РИА «Новости».
В среду Путин заявил, что количество преступлений, совершаемых на улицах в стране, уменьшается.
Ранее сообщалось, что в Петербурге рассматривается инициатива ограничения скорости движения каршеринговых автомобилей до 80 км/ч для снижения аварийности.