Путин: Число погибших в ДТП в России за 20 лет снизилось более чем вдвое

Tекст: Дарья Григоренко

«Серьезного внимания требует безопасность на дорогах. Здесь есть позитивная динамика, это правда, хочу поблагодарить всех коллег, кто занимается этой работой. За 20 лет число погибших в ДТП снизилось более чем в два раза, но в ДТП по-прежнему гибнут и получают ранения много наших граждан, в том числе, к огромному сожалению, и детей. Поэтому надо продумать дополнительные решения и по технической модернизации дорог, организации дорожного движения и предупреждению аварий», – сказал Путин в ходе выступления на коллегии МВД, передает ТАСС.

«К 2030 году смертность в ДТП должна быть снижена еще как минимум в полтора раза. Такой ориентир поставлен и нужно последовательно к нему идти», – уточнил российский лидер, пишет РИА «Новости».

В среду Путин заявил, что количество преступлений, совершаемых на улицах в стране, уменьшается.

Ранее сообщалось, что в Петербурге рассматривается инициатива ограничения скорости движения каршеринговых автомобилей до 80 км/ч для снижения аварийности.