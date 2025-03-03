В Иркутской области один человек погиб и девять пострадали в ДТП с микроавтобусом

Tекст: Дмитрий Зубарев

В Иркутской области произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого девять человек получили травмы, а один погиб, сообщает ТАСС. Авария случилась на федеральной автодороге А-331 «Вилюй» возле поселка Буслайка в Тулунском районе. Причины происшествия устанавливаются сотрудниками Госавтоинспекции межмуниципального отдела МВД России «Тулунский».

По предварительной информации, водитель автомобиля Nissan AD, направлявшийся из Тулуна в сторону Братска, выехал на встречную полосу и столкнулся с микроавтобусом Honda Stepwgn. В результате аварии водитель Nissan погиб на месте, а его пассажир был госпитализирован. Также в больницу с различными травмами доставлены водитель микроавтобуса и семь его пассажиров.

Как сообщили в МВД, микроавтобус не был маршрутным транспортным средством. В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку, после которой будет принято правовое решение по данному инциденту.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате столкновения грузовика и микроавтобуса в Ленобласти погиб человек, в аварии с микроавтобусом в Бурятии пострадали семь человек, а в ДТП с маршруткой в Люберцах пострадали три человека.