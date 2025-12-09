Сегодняшние унижения со стороны США станут для поколения европейских политиков, с которым Россия будет иметь дело в будущем, такой же важной школой жизни, какой Вторая мировая война была для тех, кто мог налаживать диалог с СССР во второй половине XX века.4 комментария
Герой России поблагодарил Путина за возможность летчикам выполнять полеты каждый день
Командир летного отряда, летчик-испытатель филиала «Региональные самолеты компании «Яковлев», Герой России Леонид Чикунов поблагодарил президента Владимира Путина за возможность летчикам выполнять полеты ежедневно.
Он напомнил о тяжелых условиях для летчиков-испытателей в 1990-е годы, когда они были вынуждены работать ночами и брать подработки, чтобы выжить, передает ТАСС.
«Сейчас мы летаем практически каждый день. Иногда и по субботам, и по праздникам. И за это я хочу, дорогой Владимир Владимирович, сказать вам огромнейшее спасибо и низкий земной поклон за вас», – отметил Чикунов в своем выступлении перед главой государства.
Леонид Чикунов родился в 1960 году в Ленинграде, его отец был фронтовиком-блокадником и инвалидом Великой Отечественной войны. За свою летную карьеру Чикунов освоил более 30 типов самолетов и их модификаций, общий налет составляет 11 008 часов, из которых 2 865 часов – на летные испытания.
Во время службы в ВВС СССР и России он получил квалификацию «Военный летчик 1-го класса», переучился на боевой комплекс Су-27, участвовал в его испытаниях и внес личный вклад в переобучение летного состава авиакомпаний на авиалайнер RRJ-95 (Sukhoi Superjet 100), подготовил более 70 гражданских пилотов.
В декабре 2023 года при выполнении испытательного полета на самолете RRJ-95 NEW-100 Чикунов проявил мужество и мастерство, сумев привести воздушное судно к безопасной посадке после сбоя системы управления. За подвиг и заслуги при испытаниях 9 декабря 2025 года он был удостоен звания Героя Российской Федерации.
Во вторник Путин вручил золотые медали Героев России летчикам-испытателям Виктору Минашкину, Леониду Чикунову и Андрею Шишову.