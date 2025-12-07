Макрон призвал изменить подход ЕЦБ к денежной политике

Tекст: Ольга Иванова

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал Европейский центральный банк пересмотреть свой подход к денежно-кредитной политике, чтобы поддержать общий рынок ЕС и защитить его от возможных финансовых кризисов, передает Bloomberg. В интервью изданию Les Echos он заявил, что текущая политика должна быть скорректирована с учетом уникальных преимуществ Европы, таких как внутренний рынок и высокий уровень сбережений.

Макрон отметил, что подход к монетарной политике должен меняться, поскольку американский доллар и китайский юань уже используются в качестве экономического оружия, а европейский экономический рост замедляется. «Мне кажется, что сегодня монетарная политика Евросоюза может быть существенно скорректирована», – заявил президент Франции. По его словам, Европе нельзя ограничиваться только борьбой с инфляцией, необходимо также ориентироваться на рост экономики и занятость.

Президент подчеркнул, что продолжение продажи суверенных облигаций со стороны ЕЦБ может привести к росту долгосрочных ставок, охлаждению деловой активности и укреплению евро, пишет Les Echos.

В интервью Макрон также высказал опасения по поводу финансовых рисков, исходящих от США, в связи с дерегулированием рынка криптовалют и стейблкоинов. Он подчеркнул, что европейская финансовая система должна оставаться стабильной, а финансовые участники – защищены. По мнению президента, создание европейского долга необходимо для появления ликвидных, надежных активов, которые укрепят статус евро на мировом рынке резервных валют.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Financial Times отметила, что возможная конфискация российских замороженных активов в Евросоюзе может сказаться на роли евро как мировой резервной валюты.

Европейский центральный банк не поддержал выплату Украине кредита на сумму 140 млрд евро за счет замороженных российских активов.