В Калининграде задержали мужчину после ограбления офиса с пистолетом

Tекст: Дарья Григоренко

Как рассказала Волк, мужчина был задержан спустя несколько часов после преступления с силовой поддержкой СОБР Росгвардии. У него изъяли 780 тыс. рублей, часть похищенного, передает РИА «Новости».

Преступление совершил 39-летний экс-сотрудник предприятия. По данным полиции, он проник на территорию склада, надел маску и, угрожая женщине пистолетом, заставил ее отвести его в офис. Там он применил перцовый баллончик против нее и коллег, а затем потребовал передать деньги.

«Опасаясь за свою жизнь и здоровье, сотрудницы отдали злоумышленнику свыше 1 млн 800 тыс. рублей, принадлежащих компании, после чего он скрылся», – заявила Волк. Личность подозреваемого удалось быстро установить, задержание прошло без пострадавших. Задержанный признался, что пневматический пистолет выбросил на улице.

Сейчас полиция ищет оставшуюся сумму похищенных денег и сам пистолет. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ (разбой). Он находится в изоляторе временного содержания, решается вопрос о мере пресечения.

