  • Новость часаЕвропейские «Зеленые» призвали ужесточить штрафы для американских IT-гигантов
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Латвию стократ наказали за украденный «Дом Москвы»
    Ушаков сообщил о готовности США к «железобетонному соглашению» с Россией
    Макрон пригрозил Китаю введением пошлин
    Эксперт предложил наказать бойца ММА Исмаилова по примеру Долиной
    Российские войска освободили харьковскую Кучеровку и Ровное в ДНР
    Кремль дал оценку исчезновению «российской угрозы» из стратегии США
    Замглавы Госдепа США обвинил ЕС в подрыве НАТО из-за штрафа соцсети Х
    Соцсеть X отключила рекламу Еврокомиссии после штрафа на 120 млн евро
    На прямую линию с Путиным поступило более 314 тыс. обращений
    Мнения
    Наталья Потемкина Наталья Потемкина Ключ от туалета как культурный феномен русской эмиграции

    Широко известная дама-иноагент с болью пишет о том, что на культурных мероприятиях для покинувших Россию все плохо: звук в микрофоне некачественный, реверберация в помещении плохая, да и артист однажды опоздал на выступление потому, что 40 минут искал, у кого ключ от туалета.

    9 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Расчеты на «договорнячок» провалились

    Гипотетический «договорнячок» по Украине не выглядит ни обсуждаемым, ни даже сколько-нибудь возможным. Путин доведет до конца украинскую историю – и именно так, как изначально планировал. Дипломатическим путем – если получится. Военным – если придется.

    16 комментариев
    Ван Вэнь Ван Вэнь Зачем Евразии новая архитектура безопасности

    Построение архитектуры евразийской безопасности в условиях многополярного ландшафта – это сложный проект, который требует скоординированного продвижения в трех измерениях: идеологии, институтах и действиях.

    2 комментария
    7 декабря 2025, 17:39 • Новости дня

    Норрис впервые стал чемпионом «Формулы-1»

    Tекст: Дарья Григоренко

    Ландо Норрис, пилот команды McLaren, впервые в карьере стал чемпионом мира в гонках класса «Формула-1», заняв третье место на заключительном, 24-м этапе сезона – Гран-при Абу-Даби.

    Победителем гонки стал голландец Макс Ферстаппен из Red Bull, который до этого четыре раза подряд становился чемпионом мира. Второе место занял австралийский гонщик Оскар Пиастри, выступающий за одну команду с Норрисом, передает РИА «Новости».

    Норрису 26 лет, и этот чемпионский титул стал для него первым в «Формуле-1». До него последнему гонщику McLaren удавалось выиграть мировой чемпионат в 2008 году: тогда триумфатором стал Льюис Хэмилтон.

    Ранее сообщалось, что в финале Гран-при Катара сезона 2025 года пилот команды Red Bull Макс Ферстаппен финишировал первым, опередив ближайших соперников из McLaren и Williams.

    Напомним, в ноябре британский гонщик Ландо Норрис принес команде «Макларен» первую победу на этапе чемпионата «Формулы-1» сезона 2025 года в Бразилии.

    7 декабря 2025, 00:51 • Новости дня
    Эксперт предложил наказать бойца ММА Исмаилова по примеру Долиной

    Эксперт предложил наказать бойца ММА за спарринг с памятником по примеру Долиной

    Эксперт предложил наказать бойца ММА Исмаилова по примеру Долиной
    @ Артур Лебедев/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Общественность должна отреагировать на спарринг бойца ММА Магомеда Исмаилова с памятником ветеранам МЧС по аналогии с «отменой» Ларисы Долиной после скандала с квартирой. К этому призвал участник спецоперации член Общественной палаты и директор Фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев.

    Григорьев выступил с резкой критикой в адрес бойца ММА Магомеда Исмаилова после его спарринга с памятником ветеранам МЧС. Он подчеркнул, что негативную реакцию общества вызывают не только сами действия спортсмена, но и его первоначальный отказ признать ошибку.

    Григорьев считает, что «общество и государство должны отреагировать достаточно жестко», чтобы подобное поведение будущем не становилось нормой. Эксперт напомнил о прецеденте с певицей Ларисой Долиной, когда после скандала вокруг продажи квартиры звезды публика перестала посещать ее концерты. Эксперт назвал финансовые потери действенным инструментом воздействия в схожих ситуациях.

    «После истории c Ларисой Долиной люди перестают ходить на ее концерты. Рубль оказался самым эффективным инструментом воздействия на нее. То же самое должно происходить в контексте неподобающего поведения бойцов ММА», – рассуждает он.

    По мнению члена ОП, сегодня спортсмены, особенно бойцы ММА, избалованы популярностью и крупными гонорарами, что провоцирует ощущение безнаказанности и приводит к «преступлениям и хулиганским выходкам». Григорьев отметил, что подобных ситуаций становится все больше, и общество должно реагировать, не допуская участия таких спортсменов в соревнованиях и рекламных кампаниях.

    Григорьев также обратил внимание на роль соцсетей – в погоне за контентом и «крутым» образом многие пользователи, в том числе и известные личности, теряют критическое восприятие собственных поступков и забывают об ответственности перед обществом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава СК Александр Бастрыкин взял под личный контроль расследование уголовного дела об осквернении памятника ветеранам МЧС в Москве.  Исмаилов сначала заявлял, что подобные тренировки проводит на протяжении шести лет, памятник называл «просто удобным», а его «неправильно поняли». После задержания боец ММА полностью признал вину и выразил раскаяние в содеянном.

    Комментарии (24)
    6 декабря 2025, 21:21 • Новости дня
    Проевропейские министры и оппозиция Сербии потребовали отнять NIS у России

    Tекст: Вера Басилая

    В правительстве и оппозиции Сербии нарастают призывы к отъему российско-сербской нефтяной компании NIS из-за санкций США, заявил основатель партии «Движение социалистов» и бывший вице-премьер Сербии Александр Вулин.

    По словам Вулина, проевропейские министры и представители оппозиции Сербии требуют от властей национализировать подконтрольную российскому капиталу компанию NIS на фоне санкций США, передает РИА «Новости».

    Вулин напомнил, что россияне «десятилетиями обеспечивали надежное снабжение по самым низким ценам…». По словам Вулина, решение этой ситуации возможно только по договоренности с Россией, иначе подобный шаг станет позором и приведет к аналогичной ситуации в отношении китайских инвестиций.

    Скупщина Сербии в начале декабря утвердила проект бюджета на 2026 год с зарезервированными 164 млрд динаров на случай вынужденного перехода контроля над NIS к государству. Президент страны Александр Вучич объявил, что финальное решение по судьбе компании будет принято 15 января, если до этой даты контрольный пакет не будет продан третьей стороне.

    Единственный в Сербии нефтеперерабатывающий завод, принадлежащий NIS, начал поэтапную остановку из-за отсутствия сырья, вызванного американскими санкциями. По информации источника в нефтегазовой сфере, полная остановка оборудования потребует несколько дней.

    Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что работа нефтегазовой компании NIS в стране оказалась под угрозой из-за санкционного давления.

    Власти Сербии выразили разочарование по поводу того, что соглашение о поставках российского газа продлится только до конца 2025 года.

    Российские акционеры приняли решение реализовать контрольный пакет акций NIS без раскрытия данных о будущем покупателе.

    Между тем, венгерская компания MOL рассматривает возможность увеличения своей доли и заинтересована содействовать сделке по изменению контроля над NIS.

    Комментарии (13)
    7 декабря 2025, 17:30 • Видео
    США изменили стратегию ради России

    Администрация президента США опубликовала новую стратегию национальной безопасности. В том, что касается отношений с Россией, она значительно отличается от предыдущей.

    Комментарии (0)
    6 декабря 2025, 17:56 • Новости дня
    Медведев поддержал предложение Маска о ликвидации Евросоюза
    Медведев поддержал предложение Маска о ликвидации Евросоюза
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев поддержал предложение Илона Маска о необходимости ликвидации Евросоюза.

    Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев поддержал позицию американского предпринимателя Илона Маска относительно ликвидации Евросоюза, передает ТАСС. По мнению Маска, ЕС необходимо упразднить, чтобы входящие в его состав страны вновь обрели полный суверенитет.

    Медведев выразил одобрение этому заявлению, коротко прокомментировав публикацию словом: «Именно». Этот комментарий появился под соответствующим постом Маска в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в России).

    Ранее Еврокомиссия оштрафовала соцсеть X на 120 млн евро за нарушение цифровых правил ЕС.

    Маск заявил, что Евросоюз должен быть упразднен и суверенитет должен быть возвращен отдельным странам.

    Комментарии (8)
    6 декабря 2025, 18:41 • Новости дня
    Россияне столкнулись с «синим экраном смерти» после обновления Windows 11
    Россияне столкнулись с «синим экраном смерти» после обновления Windows 11
    @ Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Пользователи Windows 11 из России сообщили о появлении «синего экрана смерти» и проблемах с SSD после последнего обновления, сообщили СМИ.

    Обновление Windows 11 с индексом KB5063878 вызвало многочисленные сбои у российских пользователей, передает Ura.ru со ссылкой на Telegram-канал Shot.

    После установки пакета на устройствах стал появляться «синий экран смерти», а SSD-диски переставали корректно работать, особенно совпадения наблюдались при заполненности носителя выше 60%.

    Проблема носит массовый характер, так как аналогичные обращения фиксировались в Европе и Японии еще в августе. Пользователи оставляли жалобы на различных площадках, отмечая, что стандартные способы устранения неисправности не давали результата.

    Корпорация Microsoft пока не давала официальных комментариев относительно связи между появившимися сбоями и установкой обновления KB5063878. В настоящее время единственным способом восстановить работоспособность системы остается откат до предыдущей версии автоматически или вручную.

    Ранее Microsoft приняла решение заменить синий «экран смерти» в Windows 11 на зеленый.

    Комментарии (18)
    6 декабря 2025, 18:59 • Новости дня
    В Белоруссии заявили о национализации крупных предприятий

    Компартия поддержала будущую национализацию крупных предприятий Белоруссии

    Tекст: Вера Басилая

    В Белоруссии планируют национализировать несколько крупных предприятий, среди которых производитель обуви «Белвест» и строительная компания «Минскпромстрой», заявил секретарь ЦК КПБ Петр Петровский.

    Ряд крупных предприятий Белоруссии, включая производителя обуви «Белвест» и строительную компанию «Минскпромстрой», в ближайшее время будет передан в собственность государства. Об этом заявил секретарь ЦК Коммунистической партии Белоруссии по идеологической работе Петр Петровский на пленуме партии, передает РИА «Новости».

    Петровский подчеркнул, что национализация затронет бизнес, деятельность которого, по мнению властей, противоречит интересам общества и государства. «Собственники, чья деятельность идет вразрез с интересами общества и государства, просто перестают владеть ею», – заявил он.

    Он привел в пример возвращение в собственность государства фабрики «Коммунарка», а также отметил, что после 2020 года национализированы такие предприятия, как Амкодор, «Трансрэйл-БЧ», Славкалий, БНБК и Нативита. В ближайших планах – национализация «Белвеста», «Минскпромстроя» и других компаний.

    Петровский отметил, что Компартия считает данную практику оправданной и поддерживает государственный контроль над стратегически важными активами. По мнению секретаря ЦК, частный сектор в стране должен быть ограничен только малым и средним бизнесом в нестратегических сферах.

    Также он подчеркнул, что власти страны имеют все основания для изъятия и экспроприации частной собственности в случае деструктивных действий владельцев. Он отметил, что государство должно ставить частную собственность на службу обществу, а собственники, пытающиеся «пролоббировать шоковую терапию» и влиять на внутреннюю политику с помощью внешних технологий, по его словам, должны устраняться на ранней стадии.

    Комментарии (10)
    6 декабря 2025, 18:24 • Новости дня
    Сын убил отца ради квартиры в центре Москвы
    Сын убил отца ради квартиры в центре Москвы
    @ t.me/moscowproc

    Tекст: Вера Басилая

    В центре Москвы сын убил своего отца ради наследства, намереваясь продать квартиру и отдать часть средств соучастнику, сообщила прокуратура Москвы.

    Прокуратура Москвы сообщила в своем Telegram-канале, что суд заключил под стражу фигурантов уголовного дела о нападении на супружескую пару в центре Москвы.

    Один из обвиняемых заявил следствию, что его подельник, являющийся сыном погибшего, рассчитывал получить квартиру отца по наследству, а затем продать ее. Часть вырученных денег планировалось передать второму обвиняемому за помощь в совершении убийства.

    В ведомстве отметили, что обвиняемые не возражали против избрания меры пресечения в виде заключения под стражу на судебном заседании. Обоим мужчинам 2001 и 1995 года рождения предъявлено обвинение в убийстве и покушении на убийство, совершенных группой лиц по предварительному сговору из корыстных побуждений.

    Прокуратура также информировала, что злоумышленники ворвались в квартиру в центре города, где напали на супружескую пару и закололи мужчину. Сообщается, что один из задержанных – сын убитого, а его соучастник признал вину в преступлении.

    Ранее суд отправил мужчину на принудительное лечение после того, как он убил супругу и малолетнего сына.

    Комментарии (0)
    7 декабря 2025, 12:38 • Новости дня
    ВС России нанесли групповой удар возмездия по Украине

    Tекст: Дарья Григоренко

    Вооруженные силы России нанесли групповой удар по территории Украины в ответ на атаки по гражданским объектам в России, сообщили в Минобороны РФ.

    Как указали в Telegram-канале ведомства, операция осуществлялась с применением высокоточного оружия наземного базирования, аэробаллистических гиперзвуковых ракет «Кинжал», а также беспилотников дальнего действия.

    Минобороны сообщило, что удар был направлен на объекты транспортной инфраструктуры, топливно-энергетического комплекса Украины, используемым в интересах Вооруженных сил Украины, и на предприятие, вовлеченное в производство ударных дронов. В сообщении отмечается: «Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены».

    Накануне подразделения группировки «Центр» улучшили положение по переднему краю, продолжив уничтожение группировки ВСУ, окруженной в Димитрове в ДНР. Кроме того, ВС России нанесли массированный удар по предприятиям ВПК Украины.

    Напомним, российские войска освободили Безымянное в ДНР. До этого они освободили Червоное в Запорожской области.

    Комментарии (0)
    7 декабря 2025, 04:55 • Новости дня
    Келлог назвал вопросы ЗАЭС и ДНР ключевыми для урегулирования на Украине
    Келлог назвал вопросы ЗАЭС и ДНР ключевыми для урегулирования на Украине
    @ Dominika Zarzycka/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Разрешение вопросов вокруг Запорожской АЭС и ДНР, по мнению спецпосланника президента США Кита Келлога, может стать ключом к урегулированию конфликта на Украине.

    Вопросы принадлежности Запорожской АЭС и Донецкой Народной Республики остаются ключевыми при урегулировании ситуации на Украине, заявил спецпосланник президента США Кит Келлог, передает РИА «Новости».

    По его мнению, если урегулировать эти два вопроса, остальные аспекты кризиса можно будет решить относительно просто.

    Келлог отметил, что Запорожская АЭС сейчас находится в состоянии холодного останова, но при этом является крупной атомной станцией. Он подчеркнул, что решение этих вопросов откроет путь к движению в переговорном процессе по урегулированию украинского кризиса.

    «Если мы уладим эти два вопроса, я думаю, что все остальное сложится достаточно хорошо», – сказал Келлог.

    Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что основным предметом разногласий на переговорах по урегулированию на Украине остаются 20% территории ДНР, находящихся под контролем Киева.

    Президент России Владимир Путин подчеркнул, что Россия в любом случае освободит Донбасс и Новороссию.

    Путин также рассказал о разногласиях по ряду пунктов американского плана урегулирования и заявил о необходимости консультаций.

    Комментарии (14)
    7 декабря 2025, 06:55 • Новости дня
    Кремль назвал позитивным исчезновение «угрозы России» из стратегии США

    Песков назвал позитивным исчезновение «угрозы России» из стратегии США

    Кремль назвал позитивным исчезновение «угрозы России» из стратегии США
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В новой стратегии национальной безопасности США более не говорится о России как о «прямой угрозе», в Кремле считают это позитивным шагом. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Изменение стратегии национальной безопасности США, в которой Россия более не указана как «прямая угроза» и содержится призыв к сотрудничеству по стратегической стабильности, Кремль считает позитивным шагом, передает ТАСС.

    Песков заявил: «Мы считаем это позитивным шагом».

    Он также подчеркнул, что Кремль намерен внимательно ознакомиться с документом и провести его анализ, чтобы понять все новые положения. Представитель Кремля добавил, что в обновленной стратегии содержится предложение наладить взаимодействие с Москвой в вопросах стратегической стабильности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон включил восстановление стратегической стабильности с Россией в число главных внешнеполитических задач в Европе.

    Белый дом обозначил приоритет, чтобы европейские страны взяли на себя ведущую роль в обеспечении собственной безопасности.

    Публикация новой стратегии нацбезопасности США вызвала недоумение в европейских столицах из-за жесткой критики и требований усилить самостоятельную оборону.

    Комментарии (9)
    7 декабря 2025, 11:44 • Новости дня
    Замглавы Госдепа США Ландау заявил о подрыве НАТО из-за штрафа соцсети X
    Замглавы Госдепа США Ландау заявил о подрыве НАТО из-за штрафа соцсети X
    @ Gent Shkullaku/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Попытки Евросоюза реализовать «зеленую повестку» и вводить технологические ограничения в отношении американских компаний подрывают трансатлантический альянс, заявил заместитель госсекретаря США Кристофер Ландау.

    Как передает Politico, в своей публикации в социальной сети Х (бывший Twitter, заблокирован в России) Ландау отметил: «Страны Европы не могут рассчитывать на США в вопросах собственной безопасности, если при этом сами целенаправленно подрывают безопасность США через (неизбранный, недемократический и непредставительный) ЕС».

    По словам Ландау, европейские лидеры, выступая от имени НАТО, заявляют о важности трансантлантического сотрудничества, однако в рамках ЕС проводят курс, вредящий интересам США. Среди таких действий он назвал поддержку цензуры, климатических инициатив, открытых границ и продвижение многостороннего управления, а также экономическую и политическую поддержку Кубы.

    Дипломат подчеркнул, что такая «несогласованность не может больше продолжаться». Он заявил, что страны Европы либо действительно являются партнерами США по защите западной цивилизации, либо нет, и призвал не замалчивать этот конфликт интересов. Ранее на этой неделе Ландау также резко раскритиковал европейских союзников по НАТО за стремление исключить США из процесса наращивания оборонных мощностей альянса.

    Критика из Вашингтона последовала после того, как Еврокомиссия оштрафовала компанию X на 120 млн евро за несоблюдение требований транспарентности. Госсекретарь США Марко Рубио раскритиковал это решение, заявив о недопустимости давления на американские компании.

    После этого Илон Маск предложил упразднить Евросоюз и вернуть странам суверенитет. Дмитрий Медведев поддержал инициативу Илона Маска о ликвидации ЕС.

    Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что штраф в 120 млн евро, наложенный на X, является лишь началом.

    Комментарии (0)
    6 декабря 2025, 23:52 • Новости дня
    Axios: Зеленский обсудил с Уиткоффом и Кушнером территории и гарантии

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Украины Владимир Зеленский в ходе двухчасового телефонного разговора со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем президента Джаредом Кушнером обсудил территориальный вопрос и возможные гарантии безопасности со стороны США.

    Владимир Зеленский обсудил вопросы территорий и гарантий безопасности во время телефонного разговора с спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на материалы Axios. Разговор длился два часа, ключевыми темами стали территориальные вопросы и возможные гарантии США для Киева.

    По данным издания, обсуждение темы территорий было «сложным», при этом американская сторона пытается найти новые решения по этому вопросу. Одним из основных пунктов стали гарантии безопасности США. Источники Axios отметили, что стороны достигли существенного прогресса и приблизились к соглашению, однако еще требуется финализация деталей и выработка общего понимания проекта гарантий.

    Ожидается, что начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов и секретарь Совбеза Рустем Умеров вскоре прибудут из Майами, чтобы в Лондоне провести встречу с Зеленским и рассмотреть предложения, озвученные американской стороной. Переговоры планируется продолжить в ближайшее время.

    «Переговоры будут продолжены, и личные встречи имеют решающее значение», – заявила посол Украины в США Ольга Стефанишина.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский провел телефонный разговор со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

    Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что основным предметом разногласий на переговорах по урегулированию на Украине остаются 20% территории ДНР, находящихся под контролем Киева.

    Президент Владимир Путин подчеркнул, что Россия в любом случае освободит Донбасс и Новороссию.

    Комментарии (6)
    7 декабря 2025, 10:39 • Новости дня
    Адвокат: Долина не извинилась перед Лурье за полтора года
    Адвокат: Долина не извинилась перед Лурье за полтора года
    @ Александр Кряжев/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Певица Лариса Долина ни разу не извинилась перед Полиной Лурье за полтора года разбирательств после продажи квартиры, она сделала это в эфире Первого канала из-за общественно резонанса, заявила адвокат Лурье Светлана Свириденко.

    Свириденко заявила, что Лариса Долина за полтора года тяжбы ни разу не принесла Лурье личных извинений, а сделала это лишь в эфире Первого канала на фоне резонанса, передает РИА «Новости». По словам адвоката, «только видя общественный резонанс, она пришла с извинениями на телевидение! За прошедшие полтора года она не нашла возможности ни позвонить Полине, ни принести хотя бы простые извинения».

    Адвокат отметила, что ситуация сильно сказалась на Лурье, для которой вопрос был тяжелым и как для человека, и как для матери. Свириденко заявила, что простой звонок с извинениями мог бы снять напряжение, не нарушая тайну следствия.

    В марте Хамовнический суд Москвы вернул право собственности на квартиру Долиной, лишив Лурье как квартиры, так и средств. Мосгорсуд и Второй кассационный суд поддержали это решение, сейчас дело рассматривается в Верховном суде, заседание запланировано на 16 декабря.

    Недавно адвокат Долиной предложила Лурье мировое соглашение: деньги по сделке – 112 млн рублей – певица готова возвращать частями в течение трех лет. Свириденко убеждена, что эти условия не учитывают убытки ее клиентки и предложены Долиной «от безысходности, а не в результате осознания своей ошибки».

    Скандал начался летом прошлого года, когда Долина заявила, что стала жертвой мошенников. Артистку убедили продать квартиру и перевести деньги «для сохранности» на якобы безопасные счета. По этому делу осуждены четыре человека, им назначены сроки от четырех до семи лет и штрафы по 900 тыс. рублей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, главарь банды мошенников сбежал за границу. Лурье отказалась отзывать жалобу после заявлений Долиной о возврате денег. Долина пообещала в полном объеме вернуть деньги за спорную квартиру.


    Комментарии (13)
    7 декабря 2025, 14:46 • Новости дня
    Ушаков сообщил о готовности США к «железобетонному соглашению» с Россией
    Ушаков сообщил о готовности США к «железобетонному соглашению» с Россией
    @ Кристина Кормилицына/POOL/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    США обещают заключить с Россией «железобетонное соглашение» в случае достижения договоренностей, заявил помощник президента Юрий Ушаков.

    В интервью журналисту Павлу Зарубину он привел слова представителей администрации Дональда Трампа: «Эти американцы божатся, что если Трамп о чем-то договорится, то это будет железобетонно», передает РИА «Новости».

    Как пояснил Ушаков, переговорщики из США тесно связаны с Трампом и строго придерживаются его указаний. Белый дом, по его словам, подчеркивает отличие своей позиции от подхода прежней администрации, которую в Москве считают инициатором конфликта на Украине. Переговоры Москвы и Вашингтона касаются долгосрочного урегулирования ситуации – вопрос перемирия не стоит.

    Помощник президента отметил, что большой прогресс на фронте обеспечил России более выгодные условия для переговоров с американской делегацией, которая прибыла в Кремль. Стороны продолжают работу над спорными пунктами, затрагивающими судьбу возможного будущего договора.

    Ранее власти США и Украины рассмотрели будущее развитие и экономические инициативы страны в рамках подготовки к послевоенной реконструкции.

    В пятницу Ушаков сообщил, что зять президента США, бизнесмен Джаред Кушнер прилагает максимальные усилия для продвижения российско-украинских консультаций, проявляя большую активность и системный подход.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Москва заявила о готовности продолжать работу с американскими переговорщиками по вопросу урегулирования ситуации на Украине.

    Президент Владимир Путин назвал встречу с американскими эмиссарами Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером в Кремле необходимой и полезной.

    Комментарии (9)
    6 декабря 2025, 22:38 • Новости дня
    В ПМР заявили о подготовке Молдавии к полному разрыву с Россией

    Депутат ПМР Сафонов заявил о подготовке Молдавии к полному разрыву с Россией

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Депутат Верховного совета Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Андрей Сафонов заявил, что власти Молдавии продолжают подготовку к полному разрыву отношений с Россией

    Власти Молдавии продолжают готовиться к полному разрыву отношений с Россией, заявил Сафонов, передает РИА «Новости». Он сообщил, что молдавские власти уведомили Москву о расторжении соглашения о взаимной работе культурных центров, что приведет к закрытию Российского культурного центра в Молдавии.

    Сафонов отметил, что,  «кишиневский режим продолжает готовиться к разрыву с Россией и полному разгрому внутренней оппозиции», а управляют страной «евроглобалисты». Депутат считает, что с 2020 года власти Молдавии проводят ежедневную антироссийскую кампанию, используя для этого разнообразные методы.

    Он также подчеркнул, что в Молдавии идет фабрикация сообщений о якобы проникновениях российских дронов, которые, несмотря на большой вес, якобы «аккуратно приземляются» на крыши домов, не причиняя вреда, и на которых наносятся красные буквы «Z». По словам Сафонова, дроны могли быть намеренно установлены молдавскими властями для провокации конфликта с Москвой.

    Депутат заявил, что нынешние власти Молдавии являются несамостоятельными и зависят от внешнего управления, а их основными патронами он называет представителей западных стран. Сафонов добавил, что Кишинев связывает надежды с возможным возвращением Демократической партии к власти в США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Молдавии Майя Санду утвердила прекращение деятельности Русского дома в Кишиневе. Закрытие Русского дома связано с денонсацией межправительственного соглашения между Россией и Молдавией.

    Между тем Тирасполь выразил благодарность России за поддержку и миротворческие усилия, а также помощь в восстановлении газоснабжения. Россия останется настроенной на содействие приднестровскому урегулированию даже при неконструктивной позиции молдавских властей.

    Комментарии (4)
    6 декабря 2025, 18:51 • Новости дня
    Бойцы ВС России уничтожили опорный пункт ВСУ в Димитрове

    Российские БПЛА уничтожили замаскированный опорный пункт ВСУ возле Димитрова

    Tекст: Вера Басилая

    В результате удара российских беспилотников в районе Димитрова (украинское название – Мирноград) было уничтожено замаскированное опорное укрытие украинских военных, сообщил командир взвода беспилотных систем с позывным «Ромео».

    Огонь по опорному пункту ВСУ в районе Димитрова был нанесен расчетом ударных беспилотников отдельного батальона БПС 51-й гвардейской армии группировки «Центр», передает РИА «Новости».

    Командир взвода с позывным «Ромео» рассказал, что бойцы действовали на южном фланге Мирнограда, выполняя задачу с помощью штатных дронов.

    Он уточнил, что цель была обнаружена авиаразведкой союзных сил, после чего БПЛА были нацелены на точку удара. Командир отметил, что цели находились в лесополосе, их удалось оперативно подтвердить и уничтожить. По словам Ромео, поражение было подтверждено союзными подразделениями.

    Ранее командующий группировкой «Центр» ВС России Валерий Солодчук доложил президенту России Владимиру Путину о взятии южной части города Димитров под контроль российских войск.

    До этого группа морпехов ВСУ сдалась в плен под Димитровом.

    Комментарии (3)
    Главное
    ВС России нанесли групповой удар возмездия по Украине
    Рар: Американцы ответят на цензуру сети Х идеологическими ударами по Европе
    Опрос показал рекордное недовольство немцев работой правительства
    Илон Маск назвал Европу Четвертым рейхом
    Китай потребовал от Японии прекратить клевету на НОАК
    Адвокат: Долина не извинилась перед Лурье за полтора года
    Россиянин Петр Ян победил грузина Двалишвили и вернул пояс UFC

    Россия получила признание за границей как авиационная держава

    Впервые в постсоветской истории иностранная страна может начать собирать российские самолеты на своей территории. Такой план вынашивает Индия, с которой у России давние тесные связи в сфере боевой авиации и ракетостроения. Теперь Дели признал наши компетенции и в гражданской авиации. Индия хочет собирать самолеты Superjet и Ил-114. Причем как для своего огромного рынка, так и для дальнейшего экспорта. Чем этот проект выгоден каждой из сторон? Подробности

    Перейти в раздел

    Польский гонор настиг Германию

    Канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер Польши Дональд Туск поссорились. Их переговоры в столице ФРГ должны были быть посвящены актуальным проблемам НАТО, но превратились в препирательство о том, должны ли немцы заплатить полякам репарации за Вторую мировую войну. России такое развитие событий на руку. Подробности

    Перейти в раздел

    Боец ММА проиграл в «спарринге» с памятником ветеранам МЧС

    Уголовное дело об осквернении в Москве памятника ветеранам МЧС взял на личный контроль глава СК Александр Бастрыкин. Ранее в соцсетях появилось видео, на котором боец ММА Заур Исмаилов вступил в «спарринг» с изваянием. Сам спортсмен не видел в своих действиях ничего предосудительного. По мнению экспертов, этот случай говорит не только о дефиците исторического просвещения и воспитания в субкультуре ММА, но и о других аспектах, которые требуют внимания. Подробности

    Перейти в раздел

    Латвию стократ наказали за украденный «Дом Москвы»

    Латвию заставили расплатиться за грабеж российской государственной собственности. Прибалтийская республика незаконно экспроприировала находившийся в Риге «Дом Москвы», но на уходящей неделе решением российского суда удалось добиться возмещения, причем в стократном размере. Как такое произошло? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • США изменили стратегию ради России

      Администрация президента США опубликовала новую стратегию национальной безопасности. В том, что касается отношений с Россией, она значительно отличается от предыдущей.

    • Кто «слил» переговоры Зеленского с Европой

      Расшифровка переговоров между лидерами стран ЕС и Владимиром Зеленским стала общедоступной, чему никто из них не обрадуется. Помимо прочего, европейцы обвиняют США в предательстве, но главный вопрос – кто организовал эту скандальную утечку.

    • Бой между ГУР и ВСУ выиграла Россия

      Разные подразделения Вооруженных сил Украины вступили в бой в Киеве в рамках передела собственности, после чего к противостоянию присоединилась российская «Герань». Так выглядит агония режима Владимира Зеленского.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Крещенский сочельник 2026: дата и суть дня, церковные традиции, народные приметы

      Крещенский сочельник, или навечерие Богоявления – это особый день приготовления к одному из главных православных праздников – Крещению Господню. В отличие от самого Крещения 19 января, которое отмечается торжественно, сочельник носит характер строгого воздержания и молитвенной сосредоточенности. Этот день важен для православных христиан как завершающий этап духовной подготовки, когда верующие вспоминают евангельские события, предшествовавшие выходу Христа на общественное служение.

    • Год Лошади 2026: что надеть на Новый год, какие цвета принесут удачу, а каких лучше избегать

      Новый 2026 год пройдет под покровительством энергичной и благородной Красной (Огненной) Лошади – мощного символа, несущего в себе заряд жизненной силы, страсти и стремления к свободе. В восточной традиции Лошадь олицетворяет стремительное движение вперед, трудолюбие, оптимизм и непокорный дух, а стихия Огня усиливает эти качества, добавляя им яркости, смелости и харизмы.

    • Где купить новогоднюю елку в Москве 2025: цены на живые и искусственные ели

      Главный и самый атмосферный способ купить живую елку – посетить один из официальных елочных базаров, которые откроются по всему городу примерно с 15 декабря 2025 года. Эти точки легальны и безопасны: вся зелень здесь заготовлена по строгим квотам лесничествами, имеет специальные бирки или документы, что гарантирует законность происхождения. Базары удобно расположены: у станций метро (например, «Щелковская», «Медведково», «Теплый Стан»), возле крупных рынков и в парковочных карманах. Здесь царит настоящий предновогодний дух, а ассортимент позволяет выбрать идеальный экземпляр.

    Перейти в раздел

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации