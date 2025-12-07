Норрис впервые стал чемпионом «Формулы-1»

Tекст: Дарья Григоренко

Победителем гонки стал голландец Макс Ферстаппен из Red Bull, который до этого четыре раза подряд становился чемпионом мира. Второе место занял австралийский гонщик Оскар Пиастри, выступающий за одну команду с Норрисом, передает РИА «Новости».

Норрису 26 лет, и этот чемпионский титул стал для него первым в «Формуле-1». До него последнему гонщику McLaren удавалось выиграть мировой чемпионат в 2008 году: тогда триумфатором стал Льюис Хэмилтон.

Ранее сообщалось, что в финале Гран-при Катара сезона 2025 года пилот команды Red Bull Макс Ферстаппен финишировал первым, опередив ближайших соперников из McLaren и Williams.

Напомним, в ноябре британский гонщик Ландо Норрис принес команде «Макларен» первую победу на этапе чемпионата «Формулы-1» сезона 2025 года в Бразилии.