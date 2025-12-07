Широко известная дама-иноагент с болью пишет о том, что на культурных мероприятиях для покинувших Россию все плохо: звук в микрофоне некачественный, реверберация в помещении плохая, да и артист однажды опоздал на выступление потому, что 40 минут искал, у кого ключ от туалета.9 комментариев
Норрис впервые стал чемпионом «Формулы-1»
Ландо Норрис, пилот команды McLaren, впервые в карьере стал чемпионом мира в гонках класса «Формула-1», заняв третье место на заключительном, 24-м этапе сезона – Гран-при Абу-Даби.
Победителем гонки стал голландец Макс Ферстаппен из Red Bull, который до этого четыре раза подряд становился чемпионом мира. Второе место занял австралийский гонщик Оскар Пиастри, выступающий за одну команду с Норрисом, передает РИА «Новости».
Норрису 26 лет, и этот чемпионский титул стал для него первым в «Формуле-1». До него последнему гонщику McLaren удавалось выиграть мировой чемпионат в 2008 году: тогда триумфатором стал Льюис Хэмилтон.
Ранее сообщалось, что в финале Гран-при Катара сезона 2025 года пилот команды Red Bull Макс Ферстаппен финишировал первым, опередив ближайших соперников из McLaren и Williams.
Напомним, в ноябре британский гонщик Ландо Норрис принес команде «Макларен» первую победу на этапе чемпионата «Формулы-1» сезона 2025 года в Бразилии.