Ферстаппен выиграл Гран-при Катара «Формулы-1»
В финале Гран-при Катара сезона 2025 года пилот команды Red Bull Макс Ферстаппен финишировал первым, опередив ближайших соперников из McLaren и Williams.
Нидерландский гонщик Макс Ферстаппен из команды Red Bull победил на 23-м этапе чемпионата мира «Формулы-1» – Гран-при Катара, соревнования проходили в Лусаиле, передает ТАСС. Вторым финишировал австралиец Оскар Пиастри, представляющий McLaren, третье место занял испанец Карлос Сайнс-младший из Williams.
Лидер общего зачета, британец Ландо Норрис из McLaren, стал четвертым, хотя сохраняет позицию лидера с 408 очками. За ним следуют Ферстаппен (396 очков) и Пиастри (392 балла). В Кубке конструкторов McLaren также опережает соперников: команда набрала 800 очков, тогда как у Mercedes 459, а у Red Bull 426.
Финальный, 24-й этап сезона пройдет в Абу-Даби с 5 по 7 декабря. Именно там определится обладатель титула чемпиона мира 2025 года.
