Умер британский фотожурналист Мартин Парр

Эксперт предложил наказать бойца ММА за спарринг с памятником по примеру Долиной

Tекст: Елизавета Шишкова

Григорьев выступил с резкой критикой в адрес бойца ММА Магомеда Исмаилова после его спарринга с памятником ветеранам МЧС. Он подчеркнул, что негативную реакцию общества вызывают не только сами действия спортсмена, но и его первоначальный отказ признать ошибку.

Григорьев считает, что «общество и государство должны отреагировать достаточно жестко», чтобы подобное поведение будущем не становилось нормой. Эксперт напомнил о прецеденте с певицей Ларисой Долиной, когда после скандала вокруг продажи квартиры звезды публика перестала посещать ее концерты. Эксперт назвал финансовые потери действенным инструментом воздействия в схожих ситуациях.

«После истории c Ларисой Долиной люди перестают ходить на ее концерты. Рубль оказался самым эффективным инструментом воздействия на нее. То же самое должно происходить в контексте неподобающего поведения бойцов ММА», – рассуждает он.

По мнению члена ОП, сегодня спортсмены, особенно бойцы ММА, избалованы популярностью и крупными гонорарами, что провоцирует ощущение безнаказанности и приводит к «преступлениям и хулиганским выходкам». Григорьев отметил, что подобных ситуаций становится все больше, и общество должно реагировать, не допуская участия таких спортсменов в соревнованиях и рекламных кампаниях.

Григорьев также обратил внимание на роль соцсетей – в погоне за контентом и «крутым» образом многие пользователи, в том числе и известные личности, теряют критическое восприятие собственных поступков и забывают об ответственности перед обществом.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава СК Александр Бастрыкин взял под личный контроль расследование уголовного дела об осквернении памятника ветеранам МЧС в Москве. Исмаилов сначала заявлял, что подобные тренировки проводит на протяжении шести лет, памятник называл «просто удобным», а его «неправильно поняли». После задержания боец ММА полностью признал вину и выразил раскаяние в содеянном.