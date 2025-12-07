Широко известная дама-иноагент с болью пишет о том, что на культурных мероприятиях для покинувших Россию все плохо: звук в микрофоне некачественный, реверберация в помещении плохая, да и артист однажды опоздал на выступление потому, что 40 минут искал, у кого ключ от туалета.9 комментариев
Умер британский фотожурналист Мартин Парр
Британский фотограф и фотожурналист Мартин Парр скончался в возрасте 73 лет, о чем сообщается на его официальном сайте.
В опубликованном заявлении отмечается: «С глубокой скорбью сообщаем, что Мартин Парр скончался у себя дома в Бристоле», передает РИА «Новости».
Парр был автором культовых снимков, в числе которых – фотосерия с открытия первого ресторана McDonald's в СССР. Его работы известны живым интересом к повседневной жизни и ироничным взглядом на привычные сюжеты, пишет ТАСС.
По данным Canon, за свою почти полувековую карьеру Мартин Парр создал более 100 фотокаталогов и выпустил знаковые книги, среди которых «Последний приют: фотографии Нью-Брайтона» (1986), «Тесный мир» (1995), «Здравый смысл» (1999) и «Жизнь – это пляж» (2012). Парр считается одним из самых влиятельных фотодокументалистов Британии.
Ранее сообщалось, что на 93-м году жизни скончался советский фотохудожник Игорь Пальмин.