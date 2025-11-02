Умер советский фотохудожник Игорь Пальмин

На 93-м году жизни скончался советский фотохудожник Игорь Пальмин

Tекст: Тимур Шайдуллин

Классик советской фотографии Игорь Пальмин скончался в возрасте 92 лет, пишет ТАСС.

Его уход из жизни подтвердила супруга Светлана, заявив: «Да, это правда. Он умер сегодня утром».

Пальмин появился на свет в 1933 году в Сталинграде, ныне Волгоград. Сначала он окончил геологический факультет Воронежского государственного университета, а затем в 1964 году получил диплом оператора во ВГИКе.

В разные годы трудился на телевидении, а также в Лаборатории научно-прикладной фотографии и кинематографии Академии наук СССР. Кроме того, значительную часть карьеры посвятил работе в ведущих отечественных издательствах и в Государственном музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина.

В 2003 году Пальмин был удостоен Государственной премии за книги «Русский модерн» и «Русский неоклассицизм». Прощание с ним и похороны пройдут 6 ноября на Николо-Архангельском кладбище.



