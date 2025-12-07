Лидер мятежников Бенина скрылся после неудачной попытки переворота

Tекст: Ольга Иванова

Лидер мятежников в Бенине, подполковник Паскаль Тигри, находится в бегах, в настоящий момент его разыскивают силы безопасности по всей стране, передает ТАСС со ссылкой на портал 24 Heures au Benin. Активные поисковые мероприятия продолжаются, в том числе с участием спецподразделений.

Подразделения национальной гвардии окружили здание государственной Корпорации телерадиовещания Бенина в Котону, где находилось руководство мятежников, пишет портал. Уточняется, что именно оттуда Тигри сделал заявление о государственном перевороте, объявив об отстранении от должности президента республики Патриса Талона.

По данным портала Actualites 229, задержаны 13 участников мятежа, которые принимали участие в захвате телерадиокомпании. Несколько человек из ближайшего окружения Тигри смогли скрыться вместе с ним.

Во время выступления в эфире Тигри объявил: «Создан военный комитет по реорганизации, работа всех государственных институтов приостановлена». Его заявление было неожиданно прервано и завершить его он не успел.

Как писала газета ВЗГЛЯД, мятежные войска в Бенине рано утром атаковали президентский дворец в столице страны городе Порто-Ново. Власти Бенина сообщили о восстановлении конституционного порядка и подавлении попытки переворота на всей территории страны.