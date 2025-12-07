Широко известная дама-иноагент с болью пишет о том, что на культурных мероприятиях для покинувших Россию все плохо: звук в микрофоне некачественный, реверберация в помещении плохая, да и артист однажды опоздал на выступление потому, что 40 минут искал, у кого ключ от туалета.9 комментариев
Лидер мятежников Бенина скрылся после неудачной попытки переворота
Лидер мятежников Паскаль Тигри, объявивший о перевороте в Бенине из телестудии в Котону, остается в розыске, сообщил новостной портал 24 Heures au Benin.
Лидер мятежников в Бенине, подполковник Паскаль Тигри, находится в бегах, в настоящий момент его разыскивают силы безопасности по всей стране, передает ТАСС со ссылкой на портал 24 Heures au Benin. Активные поисковые мероприятия продолжаются, в том числе с участием спецподразделений.
Подразделения национальной гвардии окружили здание государственной Корпорации телерадиовещания Бенина в Котону, где находилось руководство мятежников, пишет портал. Уточняется, что именно оттуда Тигри сделал заявление о государственном перевороте, объявив об отстранении от должности президента республики Патриса Талона.
По данным портала Actualites 229, задержаны 13 участников мятежа, которые принимали участие в захвате телерадиокомпании. Несколько человек из ближайшего окружения Тигри смогли скрыться вместе с ним.
Во время выступления в эфире Тигри объявил: «Создан военный комитет по реорганизации, работа всех государственных институтов приостановлена». Его заявление было неожиданно прервано и завершить его он не успел.
Как писала газета ВЗГЛЯД, мятежные войска в Бенине рано утром атаковали президентский дворец в столице страны городе Порто-Ново. Власти Бенина сообщили о восстановлении конституционного порядка и подавлении попытки переворота на всей территории страны.