Мятежники атаковали президентский дворец в Бенине
Мятежные войска в Бенине атаковали рано утром президентский дворец в столице страны городе Порто-Ново, сообщил портал Sahara Reporters.
Мятежные силы атаковали резиденцию главы государства в Бенине, передает ТАСС. Портал Sahara Reporters сообщил, что судьба президента Патриса Талона и его местонахождение после нападения остаются неизвестными. Остается неясным, перешла ли вся страна под контроль военных.
Параллельно мятежники захватили центральное здание телерадиовещательной корпорации. Из ее студий они вышли в прямой эфир и официально объявили о свержении действующего правительства, отстранении главы государства и роспуске кабинета министров.
По сведениям портала, путчисты создали Военный комитет по реорганизации, который возглавил подполковник Тигри Паскаль.
