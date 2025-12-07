Мятежники атаковали президентский дворец в Бенине

Tекст: Дмитрий Зубарев

Мятежные силы атаковали резиденцию главы государства в Бенине, передает ТАСС. Портал Sahara Reporters сообщил, что судьба президента Патриса Талона и его местонахождение после нападения остаются неизвестными. Остается неясным, перешла ли вся страна под контроль военных.

Параллельно мятежники захватили центральное здание телерадиовещательной корпорации. Из ее студий они вышли в прямой эфир и официально объявили о свержении действующего правительства, отстранении главы государства и роспуске кабинета министров.

По сведениям портала, путчисты создали Военный комитет по реорганизации, который возглавил подполковник Тигри Паскаль.

Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Бенина отвергли обвинения в подготовке террористов для Нигера. Финляндия вернула Бенину уникальный табурет короля Беханзина.