«Локомотив» стал лидером Западной конференции КХЛ

Ярославский «Локомотив» возглавил таблицу Западной конференции КХЛ

Tекст: Тимур Шайдуллин

Встреча ярославского «Локомотива» и владивостокского «Адмирала» завершилась со счетом 3:1 в пользу волжан, передает ТАСС. В составе победителей дважды отличился Максим Шалунов, а еще одну шайбу забросил Максим Березкин. За «Адмирал» отметился Либор Шулак, открыв счет на 20-й минуте.

Победа позволила «Локомотиву» набрать 48 очков за 36 матчей и выйти на первую строчку в Западной конференции КХЛ. «Адмирал» с 28 очками после 32 встреч остался на десятом месте Востока, потерпев четвертое поражение подряд.

В параллельном матче петербургский СКА в гостях победил хабаровский «Амур» со счетом 2:1 в овертайме. Шайбы у СКА забросили Марат Хайруллин и Бреннан Менелл. Хабаровчане уступили в шестой встрече подряд, их единственный гол забил Ярослав Лихачев. СКА набрал 38 очков после 32 игр и занимает седьмое место на Западе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее «Спартак» одержал третью подряд победу в КХЛ, а дебют Георгиева помог команде победить «Ладу» со счетом 5:4.

Алексей Кудашов 17 ноября покинул пост главного тренера «Динамо» Москва.

Уроженка Татарстана Фануза Кадирова забросила первую для россиянок шайбу в женской НХЛ в составе «Оттавы Чардж».