В Москве прошел конгресс Ассоциации патриотических клубов «Я горжусь»

Tекст: Дарья Григоренко

Форум собрал 450 активистов, лидеров студенческих организаций, экспертов, а также представителей власти и общественных структур из 85 регионов страны. Главная цель мероприятия – выработка совместных решений для развития патриотического движения молодежи и формирования планов работы на 2026 год.

Ассоциация «Я горжусь» – крупнейшее молодежное патриотическое объединение Минобрнауки в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». В нее входят более 470 клубов, а число активистов превышает 48 тыс. человек по всей России.

На открытии конгресса референт Управления президента России по общественным проектам, Герой России Алексей Романов зачитал приветственное слово первого заместителя руководителя администрации президента РФ Сергея Кириенко: «Ассоциация «Я горжусь» объединяет активную студенческую молодежь из всех регионов страны – тех, кто не на словах, а на деле стремится укреплять патриотические ценности, развивать у своих сверстников чувство сопричастности к судьбе Отечества, ответственности за его настоящее и будущее. Российские студенты искренне поддерживают тех, кто, не жалея себя, защищает Родину на поле боя, – по зову сердца стали волонтерами, собирают пожертвования, оказывают поддержку бойцам и мирным жителям, помогают в госпиталях».

Победители национального рейтинга студенческих патриотических клубов получили денежные сертификаты на развитие – клуб «Шхуна ровесников» из Новороссийска занял первое место с призом в 300 тыс. рублей, клуб «Я горжусь!» из Саратова получил 250 тыс. рублей, а краснодарский клуб «Поиск» отметили суммой в 200 тыс. рублей.

Руководитель Ассоциации Никита Зинков на церемонии отметил, что главная мечта – создать сеть увлеченных и неравнодушных людей, и подчеркнул, что нынешний Конгресс стал точкой запуска новой эры для клубов. В заключительном слове председатель профсоюза Зафар Сафаров высказал уверенность в дальнейшем развитии и успехах движения.

Активисты защитили проекты стратегического развития: было предложено создать единую франшизу для расширения успешных практик, внедрить новые социальные лифты через стажировки и волонтерство, развивать популяризацию военной службы и сохранить историческую память с помощью настольных игр. Также команда по позиционированию обновила брендбук и сформулировала миссию движения: «Сохранять наследие, развивать потенциал и вдохновлять на созидание», дополнив ее узнаваемой визуальной концепцией.

В медианаправлении была спланирована кампания 2026 года с акцентом на прославление героев, сохранение памяти поколений и формирование активной гражданской позиции. Планируется сотрудничество с региональными СМИ, развитие бизнеса-партнерств и внедрение нейросетей для создания контента. Разработана целостная система развития сообществ: механизм выявления лидеров, стандарты работы и мотивация, чтобы повысить сплоченность и результативность движений.

Все представленные проекты и инициативы будут интегрированы в деятельность Ассоциации уже в 2026 году, позволяя сделать патриотическое воспитание молодежи более современным и эффективным в условиях быстро развивающегося общества.