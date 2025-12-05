День начала контрнаступления советских войск в Битве за Москву отмечают в России

Tекст: Антон Антонов

Контрнаступление советских войск против немецко-фашистских войск в Битве за Москву началось 5 декабря 1941 года, передает РИА «Новости».

День воинской славы России установлен в соответствии с Федеральным законом от 13 марта 1995 года «О днях воинской славы и памятных датах России».

Битва за Москву (Московская битва, Битва под Москвой) длилась с 30 сентября 1941 года по 20 апреля 1942 года и стала одним из переломных сражений Второй мировой и Великой Отечественной войны. Военные действия делились на оборонительный этап и два наступательных – контрнаступление, начавшееся 5 декабря, и последующее общее наступление Красной армии.

Контрнаступление началось силами Калининского фронта под командованием Ивана Конева, Западного фронта под руководством Георгия Жукова, правого крыла Юго-Западного фронта маршала Семена Тимошенко, а также вновь созданного Брянского фронта под командованием Якова Черевиченко. Несмотря на суровые морозы, недостаток сил и глубокий снег, советские войска продвигались вперед.

В результате контрнаступления и дальнейшего наступления враг был отброшен на 150-400 км, были освобождены Московская и Тульская области, а также части Калининской (Тверской) и Смоленской областей. Битва под Москвой стала первым крупным поражением Германии в ходе Второй мировой войны.