Москвичу назначили 15 штрафов за сатанизм в соцсетях
Тушинский суд Москвы назначил жителю столицы Ивану Кузнецову 15 штрафов за публикацию на своей странице во «ВКонтакте» символики запрещенного в РФ Международного движения сатанизма.
Тушинский суд столицы назначил жителю Москвы Ивану Кузнецову 15 штрафов за публикацию в социальной сети «ВКонтакте» изображения «крест Левиафана (сульфур)», которое относится к символике Международного движения сатанизма, сообщает ТАСС. Эта организация признана экстремистской и запрещена на территории России.
В каждом из 15 судебных решений Кузнецов признан виновным по части первой статьи 20.3 КоАП РФ и оштрафован на тысячу рублей. Таким образом, общая сумма штрафов составила 15 тыс. рублей.
В судебных документах сказано, что Кузнецов публиковал изображения под псевдонимом Джон Смит, и каждый материал находился в открытом доступе для всех пользователей. Правонарушения были выявлены сотрудниками Центра противодействия экстремизму МВД РФ, которые составили на Кузнецова соответствующие протоколы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее жителя Краснодарского края оштрафовали за публикацию с элементами сатанизма на странице в соцсети.
До этого Артем Репин из Петербурга получил 12 суток ареста за демонстрацию сатанинской символики.
Напомним, в сентябре Росфинмониторинг включил Международное движение сатанизма в список террористических и экстремистских организаций.