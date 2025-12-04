Поведение всех четырех ключевых игроков дипломатического процесса (Украины, Европы, США и России) настолько предсказуемо, что возникает эффект тоннельного движения, когда сплетение четырех позиций ведет переговорный процесс к абсолютно закономерному финалу.2 комментария
Могерини ушла с поста ректора Колледжа Европы
Reuters: Могерини ушла с поста ректора Колледжа Европы на фоне обвинений в коррупции
Бывшая глава дипломатической службы Евросоюза Федерика Могерини покинула пост ректора Колледжа Европы на фоне выдвинутых против нее обвинений в коррупции, пишет Reuters.
Агентство Reuters ссылается на письмо самой Могерини, в котором она подтвердила свое решение, передает ТАСС.
Параллельно стало известно об уходе по собственному желанию из Еврокомиссии главы генерального директората по Ближнему Востоку, Африке и Персидскому заливу Стефано Саннино.
Обвинения против Саннино охватывают период его работы генеральным секретарем Европейской службы внешних действий. Тогда он был заместителем Могерини.
Напомним, Могерини задержали в Брюсселе по подозрению в мошенничестве и коррупции, однако уже в ночь со вторника на среду ей позволили покинуть отделение полиции. Вместе с ней был задержан и бывший генеральный секретарь европейской дипломатической службы Стефано Саннино.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал скандал вокруг Могерини внутренним делом Евросоюза.