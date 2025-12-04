Могерини ушла с поста ректора Колледжа Европы

Подсчитана сумма, которую потеряет ЕС при изъятии российских активов

Tекст: Ольга Иванова

Страны Евросоюза могут потерять почти 200 млрд долларов в случае конфискации российских активов, подсчитало РИА «Новости» со ссылкой на данные национальных статслужб.

ейчас на счетах бельгийского депозитария Euroclear заморожено около 209 млрд долларов российских средств. Евросоюз рассматривает возможность использовать эти средства для предоставления так называемого «репарационного кредита» Украине.

При таком сценарии, по оценкам на 2024 год, потери стран ЕС по прямым инвестициям в российскую экономику составят как минимум 190 млрд долларов. Наиболее уязвимы в этом плане окажутся Кипр, Германия, Нидерланды, Франция и Италия, где общий объем рискуемых инвестиций превышает 160 млрд долларов.

Эксперты отмечают, что с учетом действующего запрета на вывод средств недружественными резидентами, вложившими капиталы в российскую экономику до введения санкций, реальный ущерб может быть даже выше. Часть накопленных средств считается «замороженной» на специальных счетах типа «С».

Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон одобрил идею предоставления Киеву так называемого «репарационного кредита».

Коллегия Еврокомиссии поддержала план предоставить Украине репарационный кредит за счет конфискации замороженных российских активов на территории Евросоюза.

Глава МИД Бельгии Максим Прево отметил, что такая схема помощи Киеву несет высокий риск и является худшим способом поддержки Украины.