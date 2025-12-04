В Екатеринбурге арестовали консультантов центра для трудных подростков

Tекст: Денис Тельманов

Как передает РИА «Новости», сотрудники центра для трудных подростков в Верхней Пышме были задержаны после проверки, проведенной силовиками 26 ноября в коттедже поселка Исеть. В центре находились 22 ребенка из разных регионов, которых доставили их родители.

По данным пресс-службы МВД, за подростками на момент проверки посторонних повреждений не обнаружено, но их осмотрят медики.

Всплыли сведения, что подростки жаловались на условия содержания и вынужденное многоразовое написание текста или приседания в качестве наказания. В этот же день часть детей вернули родителям, остальные были временно размещены в учреждения соцполитики.

Как пояснил представитель регионального управления Следственного комитета, возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 127 УК РФ – незаконное лишение свободы несовершеннолетних.

Местные СМИ отмечают, что речь идет о свердловском филиале 'реабилитационного центра Анны Хоботовой', а все обвиняемые работали в процессе под эгидой ОПФ «Галактика».

Арестованы Алексей Пестерев, Елена Давыдова и Кирилл Чеботарев. Им предъявлены обвинения по признакам группы лиц и заведомой несовершеннолетности пострадавших, суд избрал меру пресечения – заключение под стражу до 26 января 2026 года. Уполномоченный по правам ребенка в области заявила, что ранее жалоб на этот центр не поступало.

