Детей из рехаба под Екатеринбургом решили вернуть родителям

Tекст: Алексей Дегтярев

Из этой группы 11 детей уже переданы родителям под расписку, пояснил Горелых, передает РИА «Новости».

Еще 11 подростков временно размещены в четырех учреждениях социальной политики, но их родители и законные представители приедут за ними в ближайшее время.

По словам Горелых, первыми забрали подростков те родители, которые живут рядом, а остальные находятся в пути или только покупают билеты. При осмотре подростков следов побоев обнаружено не было, детей обследуют врачи.

Во время проверки в коттедже инспекторы ПДН и представители других подразделений обнаружили, что подростки были доставлены в центр из различных регионов. Там есть дети из Ханты-Мансийского автономного округа, Томска, Кировской, Свердловской и Челябинской областей, Иркутска и Ижевска.

Уголовное дело завели по статье «Незаконное лишение свободы несовершеннолетних», об этом сообщил старший помощник руководителя регионального управления СК Александр Шульга.

Прокуратура отметила, что подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, направляли в центр сами родители. Надзорное ведомство указало, что дети жаловались на негуманные и жестокие методы воспитания.

Кроме того, как рассказал Горелых, один из консультантов центра оказался судимым за грабеж и незаконный оборот наркотиков. Сейчас правоохранители выясняют, как человек с подобной биографией мог работать с несовершеннолетними.

Ранее в подмосковном городе Дедовск подросток, живший в незаконном реабилитационном центре, оказался в коме. Детей из этого центра вернули семьям.

Подозреваемого в преступлениях против 24 подростков в этом центре арестовали. Одну из девушек, которую также считают причастной к жестокому обращению с детьми в этом центре, отправили под домашний арест.