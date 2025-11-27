В американских призывах к Индии «дружить против Китая» легко угадывается классическая стратегия англосаксов, направленная на недопущение альянса двух крупных континентальных игроков.0 комментариев
Детей из рехаба под Екатеринбургом решили вернуть родителям
Обнаруженные в реабилитационном центре в Верхней Пышме в Свердловской области 22 несовершеннолетних вернутся к своим родителям, сообщил глава пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых.
Из этой группы 11 детей уже переданы родителям под расписку, пояснил Горелых, передает РИА «Новости».
Еще 11 подростков временно размещены в четырех учреждениях социальной политики, но их родители и законные представители приедут за ними в ближайшее время.
По словам Горелых, первыми забрали подростков те родители, которые живут рядом, а остальные находятся в пути или только покупают билеты. При осмотре подростков следов побоев обнаружено не было, детей обследуют врачи.
Во время проверки в коттедже инспекторы ПДН и представители других подразделений обнаружили, что подростки были доставлены в центр из различных регионов. Там есть дети из Ханты-Мансийского автономного округа, Томска, Кировской, Свердловской и Челябинской областей, Иркутска и Ижевска.
Уголовное дело завели по статье «Незаконное лишение свободы несовершеннолетних», об этом сообщил старший помощник руководителя регионального управления СК Александр Шульга.
Прокуратура отметила, что подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, направляли в центр сами родители. Надзорное ведомство указало, что дети жаловались на негуманные и жестокие методы воспитания.
Кроме того, как рассказал Горелых, один из консультантов центра оказался судимым за грабеж и незаконный оборот наркотиков. Сейчас правоохранители выясняют, как человек с подобной биографией мог работать с несовершеннолетними.
Ранее в подмосковном городе Дедовск подросток, живший в незаконном реабилитационном центре, оказался в коме. Детей из этого центра вернули семьям.
Подозреваемого в преступлениях против 24 подростков в этом центре арестовали. Одну из девушек, которую также считают причастной к жестокому обращению с детьми в этом центре, отправили под домашний арест.