Суд отправил под домашний арест девушку за избиение подростков в рехабе

Tекст: Ольга Иванова

Суд отправил под домашний арест 18-летнюю девушку, подозреваемую в избиении и истязании подростков в одном из реабилитационных центров Московской области, пишет ТАСС. Такое решение принято с учетом позиции представителя Истринской городской прокуратуры.

В пресс-службе прокуратуры добавили, что домашний арест назначен до 22 января 2026 года. Девушке запрещено покидать место проживания и общаться с другими фигурантами дела.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Дедовске подросток оказался в коме после пребывания в незаконном реабилитационном центре.

Несовершеннолетние вернулись в свои семьи после пребывания в нелегальном реабилитационном центре в Дедовске.

Ранее в Подмосковье арестовали подозреваемого в преступлениях против 24 подростков, удерживавшихся в незаконном реабилитационном центре в Дедовске.