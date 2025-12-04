Поведение всех четырех ключевых игроков дипломатического процесса (Украины, Европы, США и России) настолько предсказуемо, что возникает эффект тоннельного движения, когда сплетение четырех позиций ведет переговорный процесс к абсолютно закономерному финалу.2 комментария
ВСУ атаковали больницу в Сватово
В результате удара беспилотника поврежден фасад и остекление городской больницы в Сватово, но все находящиеся внутри пациенты избежали травм, сообщило правительство ЛНР.
Беспилотник ВСУ атаковал Сватовскую центральную городскую больницу в Луганской Народной Республике, передает ТАСС со ссылкой на заявление региональных властей.
Инцидент произошел в прифронтовом городе Сватово, менее часа назад. В результате удара был поврежден фасад здания и выбиты стекла, однако всем пациентам удалось избежать травм.
По информации министра здравоохранения ЛНР Наталии Пащенко, легко пострадал один из сотрудников медучреждения – медик получил контузию. «Атакована Сватовская центральная городская больница. БПЛА самолетного типа противника ударил по территории больницы чуть менее часа назад. Поврежден фасад здания и остекление. Никто из пациентов, находящихся в медучреждении, чудом не пострадал. Контузию получил медик», – заявила она.
В сообщении отмечается, что предварительно повреждены четыре двери, двадцать два окна и стены здания. Руководство ЛНР проверяет масштабы разрушений и организует оказание помощи пострадавшим.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате ударов беспилотников Украины по Белгородской области пострадали женщина и военнослужащий, а также были повреждены автомобили и здания.
В Стародубском муниципальном округе Брянской области атака беспилотника привела к ранениям двоих мужчин и повреждению легкового автомобиля.
На территории северных районов ЛНР после пролета вражеских беспилотников были повреждены здания автозаправочных станций.