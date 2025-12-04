ВСУ атаковали больницу в Сватово

Tекст: Ольга Иванова

Беспилотник ВСУ атаковал Сватовскую центральную городскую больницу в Луганской Народной Республике, передает ТАСС со ссылкой на заявление региональных властей.

Инцидент произошел в прифронтовом городе Сватово, менее часа назад. В результате удара был поврежден фасад здания и выбиты стекла, однако всем пациентам удалось избежать травм.

По информации министра здравоохранения ЛНР Наталии Пащенко, легко пострадал один из сотрудников медучреждения – медик получил контузию. «Атакована Сватовская центральная городская больница. БПЛА самолетного типа противника ударил по территории больницы чуть менее часа назад. Поврежден фасад здания и остекление. Никто из пациентов, находящихся в медучреждении, чудом не пострадал. Контузию получил медик», – заявила она.

В сообщении отмечается, что предварительно повреждены четыре двери, двадцать два окна и стены здания. Руководство ЛНР проверяет масштабы разрушений и организует оказание помощи пострадавшим.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате ударов беспилотников Украины по Белгородской области пострадали женщина и военнослужащий, а также были повреждены автомобили и здания.

В Стародубском муниципальном округе Брянской области атака беспилотника привела к ранениям двоих мужчин и повреждению легкового автомобиля.

На территории северных районов ЛНР после пролета вражеских беспилотников были повреждены здания автозаправочных станций.