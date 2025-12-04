Поведение всех четырех ключевых игроков дипломатического процесса (Украины, Европы, США и России) настолько предсказуемо, что возникает эффект тоннельного движения, когда сплетение четырех позиций ведет переговорный процесс к абсолютно закономерному финалу.0 комментариев
ВС России уничтожили инфраструктуру связи и логистики на Северском направлении
На Северском направлении 6-й отдельной гвардейской казачьей Лисичанской мотострелковой бригадой имени Матвея Платова из состава 3-й общевойсковой армии уничтожена инфраструктура связи и логистики ВСУ.
В частности, за месяц бойцы 6-й лисичанской казачьей бригады уничтожили 18 пунктов управления БПЛА противника, а также три пункта скопления живой силы, говорится в Telegram-канале «3-я ударная». Кроме того, уничтожены три антенны связи. Таким образом, боевики ВСУ не смогут докладывать информацию своему командованию.
Также российские бойцы уничтожили два склада боеприпасов и две роботизированные платформы.
Боевики ВСУ лишились также возможности заряжать свои средства связи и разведки, поскольку операторы беспилотных систем 6-й казачьей бригады уничтожили с помощью дронов со сбросами солнечные батареи украинских националистов.
Ранее в Минобороны сообщили, что массированными ударами российские войска уничтожили свыше 1275 военнослужащих противника и захватили более выгодные рубежи.
Также было нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов ВСУ, а также местам предполетной подготовки и запуска дронов.
На северском направлении войска России начали подготовку для продвижения в районе Озерного и Закотного в ДНР.