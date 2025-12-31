  • Новость часаВ ООН отказались комментировать попытку атаки на резиденцию Путина
    Западная пресса научилась признавать достижения России
    Эксперт оценил данные Минобороны об атаковавших резиденцию Путина дронах ВСУ
    Захарова назвала зарубежную страну-лидера по неадекватности заявлений
    L'AntiDiplomatico: Британия и Киев стояли за атакой дронов на резиденцию Путина
    Минобороны показало карту атаки ВСУ на резиденцию Путина
    Лукашенко: «Южмаш» исчез за минуту после удара «Орешником»
    Туск назвал готовность США разместить войска на Украине ключевым заявлением
    Financial Times: ЕС отказал Украине в исключении из CBAM
    Глава Петербургской биржи заявил о масштабных потерях России на нефти
    Ольга Андреева Ольга Андреева Люди со всего мира голосуют за Москву ногами

    «Город-витрина» Москва демонстрирует не только благосостояние российской столицы, но нечто большее. Это тот мир, который Россия уже много лет предлагает создать всем.

    2 комментария
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Удачный год для правых евроскептиков

    В 2025 году правые (иногда и левые) евроскептики, выступающие против вооружения Украины и разрыва с Россией, успешно выступили на выборах. Люди устали от того, что «системные» политики поставили внешнюю политику вперед внутренней на фоне явных трудностей внутри Европы.

    4 комментария
    Александр Щипков Александр Щипков Кому нужен раздор между государством и церковью

    Вместо опоры на православие и традиционные конфессии режиссер Владимир Бортко призывает внедрить в стране новую искусственную антирелигиозную идеологию, по принципу радикальных реформ в духе ранней советской власти.

    61 комментарий
    31 декабря 2025, 15:44 • Новости дня

    Волк: Иностранцы не могут служить в МВД России

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    МВД России не планирует проводить эксперименты по приему на службу в полицию иностранных граждан, заявила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

    Распространившаяся в ряде Telegram-каналов информация о подобной инициативе не соответствует действительности, указала Волк, передает ТАСС.

    Волк объяснила, что в соответствии с действующим законом сотрудник органов внутренних дел не может находиться на службе, если у него есть иностранное гражданство или вид на жительство другого государства.

    Она подчеркнула, что подобный запрет закреплен пунктом 8 части 1 статьи 14 закона «О службе в органах внутренних дел РФ и внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ».

    По словам Волк, любые распространенные в медиапространстве сведения о возможном привлечении иностранцев к службе в полиции являются недостоверными и не имеют под собой правовых оснований.

    В ноябре 2022 года президент Владимир Путин подписал приказ, согласно которому иностранные граждане могут служить в Вооруженных силах Российской Федерации.

    Также он подписал указ об упрощенном принятии в гражданство иностранных граждан, поступивших на военную службу в российскую армию.

    30 декабря 2025, 18:50 • Новости дня
    Дробницкий: В Киеве и Лондоне просчитались с реакцией Трампа на атаку резиденции Путина
    Дробницкий: В Киеве и Лондоне просчитались с реакцией Трампа на атаку резиденции Путина
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Андрей Резчиков

    Атака ВСУ на резиденцию президента России, совпавшая с визитом Зеленского к Трампу, приведет к тому, что урегулирование конфликта будет вестись напрямую между Москвой и Вашингтоном, предположил в разговоре с газетой ВЗГЛЯД американист Дмитрий Дробницкий. Ранее об ужесточении российской позиции по Украине заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, добавив, что после инцидента Москва уделит особое внимание диалогу с Вашингтоном.

    «Понимая всю ответственность, которая лежит на двух ядерных державах, Россия продолжит выстраивать отношения с администрацией Трампа. У Москвы налажен контакт с Вашингтоном. Но учитывая, что дроны в сторону Новгородской области взлетели синхронно с визитом Зеленского во Флориду, урегулирование конфликта, видимо, пойдет иным путем», – считает американист Дмитрий Дробницкий.

    По его словам, «Белый дом демонстрирует ответственное политическое поведение – поэтому мы сохраняем с ним диалог», а Украина подобным здравомыслием похвастаться не может – «и тут вопрос на какое-то время закрыт». Американист также считает, что Трамп воспринял на свой личный счет попытку Украины и ее союзников в лице Британии и ЕС атаковать президентскую резиденцию Владимира Путина.

    «Во-первых, это было сделано за спиной Вашингтона. Во-вторых, его самого собирались убить во время избирательной кампании. Но в Киеве и Лондоне не просчитали до конца реакцию президента США. Такое бывает, когда во главе MI-6 стоит потомок нацистов», – добавил политолог, имея в виду тот факт, что дед нынешнего руководителя британской спецслужбы Блейз Метревели был украинским нацистом и военным преступником, о чем писала газета ВЗГЛЯД.

    Дробницкий считает, что в результате переговорного трека с Зеленским мирный договор не мог быть подписан. «Дискуссия обречена, потому что Трамп не обладает абсолютной властью на Западе. Уже с весны 2025 года стало понятно, что Европа будет постоянно подзуживать Зеленского. Конгресс США тоже настроен скорее проевропейски», – рассуждает американист.

    При этом, по его словам, Украина как политический проект всегда превращается в «анти-Россию». «Сегодня ее территория – это прямая геополитическая угроза в России, и эта угроза должна быть устранена. С подобными проектами Россия разбиралась всегда – с разной скоростью и эффективностью, но разбиралась неизменно», – заявил спикер.

    Дробницкий подчеркнул, что нацистская сущность свойственна не только элитам Украины, но и европейским элитам, при этом денацификация власти в Киеве была изначальной задачей СВО и обсуждалась в рамках мирного плана на Аляске. Под демилитаризацией подразумевается в первую очередь сокращение армии, внеблоковый статус, отсутствие иностранных войск и жесткий контроль над вооружениями.

    «А денацификация – это признание русского языка на уровне государственного плюс признание территорий, которые конституционно стали частью России. При этом возможность проявить гибкость, о которой говорил Путин, не касалась ни численности ВСУ, ни НАТО, ни иностранных контингентов, ни Церкви, ни русского языка», – добавил он.

    «Даже если речь и шла о каких-то территориальных вопросах, то они были сняты еще до приезда Зеленского к Трампу, а требование по демилитаризации и денацификации никогда не снималось. В этом смысле ужесточение позиции России означает, что с этим режимом мы не можем ни о чем договориться», – подытожил Дробницкий.

    Во вторник пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков не стал называть конкретные детали ужесточения позиции РФ в вопросе урегулирования ситуации на Украине после попытки Киева атаковать резиденцию президента России. О том, что ужесточение произойдет, ранее говорил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

    Однако Россия не прекращает переговорный процесс по вопросам украинского урегулирования. Песков заверил, что Москва будет уделять особое внимание диалогу с США.

    О том, что украинские власти в ночь на 29 декабря попытались атаковать ударными БПЛА дальнего действия резиденцию президента России в Новгородской области, стало известно накануне. Противник использовал 91 аппарат, все они были ликвидированы силами ПВО.  Как уточнил помощник Путина Юрий Ушаков, об этой атаке российский лидер сообщил лично президенту США Дональду Трампу в ходе телефонного разговора.

    Очередная эскалация со стороны Украины произошла на фоне активного дипломатического процесса. Накануне Трамп встречался с Зеленским и обсуждал мирный план Киева.

    Комментарии (8)
    31 декабря 2025, 12:29 • Новости дня
    Минобороны показало карту атаки ВСУ на резиденцию Путина
    Минобороны показало карту атаки ВСУ на резиденцию Путина

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Министерство обороны России показало схему, на которой запечатлены украинские беспилотники, уничтоженные в ходе атаки на резиденцию президента Владимира Путина в Новгородской области.

    На карте отмечены места, где были уничтожены украинские БПЛА. В частности, один дрон поразили в Смоленской области, 49 – в Брянской, а 41 – в Новгородской.

    Карта опубликована в Telegram-канале ведомства.

    36 комментариев

    Также Минобороны поясняло, что радиотехнические войска ВС России засекли воздушную атаку на резиденцию Путина с территории Сумской и Черниговской областей Украины.

    По данным ведомства, украинская сторона использовала в ходе атаки 91 ударный дрон.

    Комментарии (0)
    31 декабря 2025, 09:59 • Видео
    Чего ждать? Последнее видео 2025 года

    Уходящий год был непростым. И следующий тоже будет насыщенным. Деловая газета ВЗГЛЯД поздравляет подписчиков и читателей с наступающими праздниками. В новом году будем держаться вместе!

    Комментарии (0)
    31 декабря 2025, 05:49 • Новости дня
    Глава Петербургской биржи заявил о масштабных потерях России на нефти

    Глава Петербургской биржи Артемьев заявил о масштабных потерях России на нефти

    Глава Петербургской биржи заявил о масштабных потерях России на нефти
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Непрозрачный расчет котировок международными ценовыми агентствами привел к тому, что Россия потеряла триллионы долларов на занижении стоимости российской нефти и нефтепродуктов, заявил глава Петербургской биржи Игорь Артемьев.

    «Я убежден, что еще в советские времена и сейчас уже Россия потеряла не миллиарды, а триллионы долларов на занижении стоимости российской нефти и нефтепродуктов», – заявил он в интервью телеканалу «Россия 1».

    Артемьев отметил, что десятилетия была тенденция, когда говорили, что это там, на глобальных рынках, что-то формируется.

    «Думаю, что здесь, учитывая непрозрачность, складываются очень серьезные условия для манипуляций», – добавил он.

    Расчет котировок на российскую нефть ведут международные ценовые агентства на основе опросов торгующих ею трейдеров. Артемьев считает этот метод непрозрачным, даже при том, что методы расчета котировок открыты.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, стоимость российской экспортной нефти марки Urals резко снизилась до около 34 долларов за баррель, что стало прямым сигналом влияния американских санкций на энергорынок России.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, когда российская нефть подорожает.


    Комментарии (11)
    31 декабря 2025, 09:54 • Новости дня
    Захарова назвала зарубежную страну-лидера по неадекватности заявлений

    Захарова назвала Финляндию страной-лидером по неадекватности заявлений

    Захарова назвала зарубежную страну-лидера по неадекватности заявлений
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала высказывания финских руководителей примером глупости и лжи, обратив внимание на их исторические и политические ошибки.

    Финские политики, включая президента Александра Стубба, заняли первое место по неадекватности заявлений в 2025 году, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

    «По степени неадекватности можно в лидеры вывести заявления финских политиков, которые рассказывали о том, что они чуть ли не Советский Союз победили... Когда они кого победили?» – заявила Захарова.

    По ее словам, финские политики «метались» между противоборствующими сторонами и долго не могли определиться, на чьей стороне истории оказаться. Дипломат напомнила, что Финляндия заняла свою нынешнюю позицию «не без усилий Москвы», что позволило стране «встроиться в правильные ряды» и прожить несколько десятилетий без позора в прошлом веке.

    Она также резюмировала, что финские власти сами навредили себе, отметив, что это является проявлением «глупости, подлости и лжи». Захарова добавила, что считает подобные высказывания «не только антизаявлением года, но и квинтэссенцией заблуждений и лжи».

    Ранее Захарова уже неоднократно указывала, что Финляндия во Второй мировой войне была союзницей нацистской Германии, принимала участие в блокаде Ленинграда и организовывала лагеря на освобождённых территориях. Она уточнила, что изменение позиции Хельсинки в 1944 году произошло только под давлением успехов Красной армии, когда Финляндия подписала Московское перемирие.

    Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что его страна победила в войне с СССР в 1944 году, так как сохранила независимость.

    Власти Финляндии заняли шестое место в «Рейтинге недружественных правительств», составленном газетой ВЗГЛЯД.

    Комментарии (9)
    31 декабря 2025, 09:21 • Новости дня
    L'AntiDiplomatico: Британия и Киев стояли за атакой дронов на резиденцию Путина
    L'AntiDiplomatico: Британия и Киев стояли за атакой дронов на резиденцию Путина
    @ Dinendra Haria/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Главный сторонник в Британии Владимира Зеленского одобрил атаку дронов на резиденцеию президента России Владимира Путина в Новгородской области, сообщает издание L'AntiDiplomatico.

    За атакой беспилотников на резиденцию президента России Владимира Путина стоял не только Киев, сообщает итальянское издание L'AntiDiplomatico, передает РИА «Новости».

    В публикации отмечается, что главный сторонник Киева в Британии одобрил атаку, иначе Зеленский бы просто не осмелился напасть.

    Постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитакер заявил, что Соединенные Штаты займутся тщательным анализом разведданных, связанных с нападением беспилотников на государственную резиденцию Владимира Путина.

    Французский политик Флориан Филиппо призвал срочно выяснить, были ли Франция, Европа или НАТО связаны с атакой на резиденцию президента России.

    Минобороны России заявило, что киевский режим использовал 91 ударный БПЛА для атаки на резиденцию Путина в Новгородской области.

    Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что эта попытка атаки доказывает террористическую сущность властей, удерживающих власть на Украине.

    Комментарии (4)
    31 декабря 2025, 12:40 • Новости дня
    Минобороны показало дрон ВСУ, примененный при атаке на резиденцию Путина
    Минобороны показало дрон ВСУ, примененный при атаке на резиденцию Путина
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Минобороны России продемонстрировало сбитый украинский беспилотник с неразорвавшейся фугасной боевой частью, задействованный при атаке на резиденцию президента Владимира Путина в Новгородской области.

    На опубликованных кадрах запечатлен сбитый средствами ПВО дрон, после падения он остался практически целым, большая часть конструкции не разрушилась, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Военнослужащий расчета ПВО сообщил, что для атаки ВСУ использовали одну из модификаций БПЛА «Чаклун-В». Боевая часть аппарата представляла собой фугасный заряд массой 6 кг, наполненный количеством поражающих элементов, предназначенных для поражения живой силы и гражданских объектов.

    «Тот редкий и уникальный случай, когда мы имеем неразорвавшуюся боевую часть», – сказал боец.

    В результате попадания зенитного снаряда в хвостовую часть аппарат приземлился, не приведя в действие заряд.

    Ранее Минобороны публиковало карту пролета украинских дронов, пытавшихся атаковать резиденцию главы государства, и поясняло, что радиотехнические войска ВС России засекли эту атаку с территории Сумской и Черниговской областей Украины.

    По данным ведомства, украинская сторона использовала в ходе атаки 91 ударный дрон.

    Комментарии (5)
    30 декабря 2025, 17:19 • Новости дня
    Эмиль Кио скончался на 88-м году жизни

    Фокусник Эмиль Кио скончался в Москве на 88-м году жизни

    Эмиль Кио скончался на 88-м году жизни
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Скончался известный советский артист, иллюзионист Эмиль Кио, обладатель звания народного артиста России.

    О смерти Эмиля Кио на 88-м году жизни сообщил генеральный директор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный, передает ТАСС.

    Запашный выразил слова поддержки родным, близким и поклонникам артиста, назвав Кио великолепным иллюзионистом.

    Кио являлся одной из самых известных личностей советской эстрады и внес значительный вклад в развитие циркового искусства СССР и России. Он был носителем семейной традиции цирковых иллюзионистов и активно выступал на манеже, а также принимал участие в телевизионных программах на протяжении многих десятилетий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, казахстанский актер театра и кино, народный артист СССР Асанали Ашимов скончался на 89-м году жизни.

    Автор сценариев телепередач и монологов Леонид Французов ушел из жизни на 88-м году после продолжительной болезни.

    Комментарии (4)
    30 декабря 2025, 18:23 • Новости дня
    Суд вынес приговор по делу о хищении 500 млн рублей на гособоронзаказе
    Суд вынес приговор по делу о хищении 500 млн рублей на гособоронзаказе
    @ Олеся Чепурченко/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Два обвиняемых получили реальные сроки и штраф за мошенничество при исполнении оборонного заказа, ущерб составил свыше 470 млн рублей.

    Как передает РИА «Новости», суд вынес приговор по делу о хищении свыше 500 миллионов рублей из бюджета при выполнении оборонного заказа. Договоры были заключены в 2022-2023 годах между госзаказчиком и компаниями ООО ИФК «РНГС Капитал» и ООО «Сибай» на сумму более 1,3 млрд рублей.

    В ходе следствия выяснилось, что Дмитрий Левченко, Андрей Грунин и иные лица предоставили ложные сведения о цене выполненных работ и поставленных товаров. Это позволило незаконно присвоить крупные бюджетные средства. Ущерб Министерству обороны России превысил 470 млн рублей.

    «Приговором суда Левченко назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, Грунину – в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 500 тысяч рублей каждому», – говорится в официальном сообщении Следственного комитета.

    Суд признал фигурантов виновными по части 4 статьи 159 УК РФ – мошенничество в особо крупном размере.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Главное военное следственное управление СК завело уголовное дело против начальника военного представительства Минобороны Владимира Куимова по подозрению в получении взятки.

    Суд в Нижнем Тагиле приговорил жителя Петербурга к пяти годам колонии за хищение около 320 млн рублей, предназначенных для строительства объекта оборонного заказа.

    Председатель правительства Михаил Мишустин заявил о необходимости тщательного контроля реализации государственного оборонного заказа.

    Комментарии (25)
    30 декабря 2025, 23:18 • Новости дня
    Туск назвал готовность США разместить войска на Украине ключевым заявлением
    Туск назвал готовность США разместить войска на Украине ключевым заявлением
    @ Igor Jakubowski/Arena Akcji/Sipa USA/Reuters

    Tекст: Катерина Туманова

    Премьер-министр Польши Дональд Туск на заседании правительства заявил, что ключевым результатом последних дней является заявление США о готовности гарантировать безопасность Украине после заключения мирного договора.

    «Ключевым результатом последних дней стало заявление США – и это, очевидно, нечто новое, некоторые даже были удивлены – о готовности Соединенных Штатов участвовать в предоставлении гарантий безопасности Украине после заключения мирного договора, включая присутствие американских войск, например, на границе или на линии соприкосновения между Украиной и Россией», – приводит слова Туска газета Wiadomosci.

    Он отметил, что подобные заявления были сделаны впервые, однако следует подождать, чтобы оценить насколько последовательными окажутся «партнеры по другую сторону Атлантики».

    Туск заявил, что всё «это вселяет в нас надежду на успешное завершение этих переговоров», отметив, что вопрос прекращения войны с точки зрения Украины требует «компромиссного подхода в территориальных вопросах».

    По словам польского премьера, в случае способности Киева пойти на компромисс, мир на Украине – дело нескольких недель.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в октябре Зеленский заявил Туску о планах Украины воевать еще два-три года. Тогда же глава киевского режима заявил, что Украина стоит на пороге окончания военного конфликта. В декабре Польша пообещала передать Украине до восьми МиГ-29.

    Комментарии (16)
    31 декабря 2025, 01:50 • Новости дня
    NYT: Экипаж танкера Bella 1 нарисовал на борту российский флаг

    NYT: Экипаж танкера Bella 1 нарисовал на борту флаг России

    NYT: Экипаж танкера Bella 1 нарисовал на борту российский флаг
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Экипаж нефтяного танкера, спасавшегося от американских военных в Атлантическом океане, недавно нарисовал российский флаг на борту судна, очевидно, пытаясь претендовать на защиту со стороны России, сообщили NYT во вторник два американских чиновника.

    Эта история началась 21 декабря, когда береговая охрана США попыталась перехватить судно Bella 1 в Карибском море, направлявшееся в Венесуэлу за нефтью. По словам официальных лиц США, члены экипажа танкера нарисовали российский флаг на борту во время побега и теперь претендуют на российский статус, пишет New York Times (NYT).

    С прошлого года танкер находится под санкциями США за транспортировку иранской нефти, которая, по словам федеральных властей, продается для финансирования терроризма, пишет газета.

    По словам официальных лиц, судно недавно изменило курс на северо-запад, удаляясь от Средиземного моря, возможно, направляясь в Гренландию или Исландию. Предполагается, что оно не перевозило груз.

    Ретранслятор местоположения Bella 1 не был включен с 17 декабря, это означает, что New York Times не смогла отследить судно, когда оно убегало от вооруженных сил США.

    Официальные лица США заявили, что береговая охрана попыталась перехватить Bella 1 в Карибском море после того, как установила, что на нем не было действительного национального флага, что требовало досмотра в соответствии с международным правом. Но судно не подчинилось и продолжило ход. С тех пор его преследуют вооруженные силы США.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Bloomberg 21 декабря сообщало о том, что США перехватили третий нефтяной танкер Bella 1 у берегов Венесуэлы. Bloomberg также  узнало, что блокада танкеров, введенная США для давления на Венесуэлу, вызвала  резкую реакцию со стороны юристов и конгрессменов из-за сомнительной законности мер.

    Американские власти объяснили усиление давления на Каракас защитой своих национальных интересов.

    Комментарии (3)
    31 декабря 2025, 11:09 • Новости дня
    Financial Times: ЕС отказал Украине в исключении из CBAM
    Financial Times: ЕС отказал Украине в исключении из CBAM
    @ REUTERS/Stephanie Lecocq

    Tекст: Вера Басилая

    Евросоюз не согласился удовлетворить просьбу Киева о предоставлении особых условий по введению налогов на углеродные выбросы с начала 2026 года, сообщает The Financial Times.

    По данным Financial Times, Евросоюз отказал Киеву в просьбе сделать исключение для Украины в рамках механизма трансграничного углеродного регулирования CBAM, который стартует с 1 января 2026 года, передает РИА «Новости».

    CBAM предусматривает введение сбора за выбросы углекислого газа, чтобы снизить углеродоемкость продукции стран-экспортеров и поддержать конкурентоспособность европейских производителей. Украина, как отмечает издание, обратилась к Еврокомиссии с просьбой получить особый режим из-за урона, нанесенного энергетической инфраструктуре страны, но в Брюсселе заверили, что влияние для ее экономики будет меньше, чем опасается Киев.

    При этом в ЕС считают, что последствия для украинской экономики будут не столь существенны.

    CBAM уже критикуют такие государства, как Китай, Индия и Бразилия. Они называют механизм односторонней торговой мерой, созданной под предлогом заботы об экологии.

    Комментарии (0)
    30 декабря 2025, 19:28 • Новости дня
    Минцифры предложило эксперимент по ускоренной посадке на самолеты
    Минцифры предложило эксперимент по ускоренной посадке на самолеты
    @ Andrey Titov/Business Online/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    В российских аэропортах планируют с июля 2026 года начать эксперимент по посадке на самолеты с использованием биометрии, предусматривая специальные турникеты для ускоренного прохода, следует из проекта постановления правительства на портале проектов правовых актов.

    Минцифры России предложило провести эксперимент по посадке на самолет с использованием биометрических данных, сообщает ТАСС. Согласно проекту постановления правительства, тестирование планируется начать с 1 июля 2026 года и завершить 1 декабря 2027 года.

    В рамках эксперимента пассажиры, загрузившие свои данные в единую биометрическую систему и давшие согласие на их обработку при покупке билета у авиакомпании – участника проекта, смогут воспользоваться ускоренной процедурой досмотра и посадки. Они будут проходить в перевозочный сектор зоны транспортной безопасности и выходить на борт намного быстрее.

    Для внедрения нововведения в аэропортах будут установлены отдельные турникеты с оборудованием для подтверждения личности пассажира по биометрии. Проект направлен на повышение удобства и скорости обслуживания пассажиров авиакомпаний.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в России завершается подготовка сервиса «Мигом», который позволит пассажирам проходить все этапы предполетных процедур без предъявления документов. Новый сервис будет работать на основе биометрических данных. Пилот внедрения запланирован в московских аэропортах.

    Комментарии (10)
    30 декабря 2025, 17:11 • Новости дня
    Лавров заявил о планах Европы сохранить киевский режим
    Лавров заявил о планах Европы сохранить киевский режим
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что европейские столицы стремятся любыми средствами поддерживать киевские власти, пугаясь возможности их утраты на фоне обострения конфликта.

    Москва уверена, что европейские власти стремятся сохранить киевский режим для подготовки новой агрессии против России, передает ТАСС. Такое заявление сделал глава МИД России Сергей Лавров, подчеркнув, что позиций Брюсселя, Берлина, Парижа и Лондона по этому вопросу не вызывает у Москвы сомнений.

    «Не вызывает сомнений, что главная цель Брюсселя, Берлина, Парижа, Лондона – сохранить [киевский] режим, который спит и видит, чтобы ему помогли выжить и продолжить контролировать какую-то территорию, где – вопреки всем нормам международного права – законодательно запрещены русский язык и русскоязычные СМИ, где преследуется каноническое православие, сносятся памятники русской истории и культуры, культивируются нацистская идеология и практика, жестоким репрессиям подвергаются оппозиционеры и просто несогласные», – заявил Лавров.

    По словам министра, именно такое государство необходимо европейским русофобам для реализации планов по подготовке новой агрессии против России. Лавров подчеркнул, что эта политика фактически поддерживает притеснения и нарушения международных норм на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Евросоюз не скрывает подготовки к войне с Россией. Он также назвал Евросоюз ключевым препятствием к установлению мира на Украине.

    Комментарии (14)
    31 декабря 2025, 13:14 • Новости дня
    Лукашенко: «Южмаш» исчез за минуту после удара «Орешником»
    Лукашенко: «Южмаш» исчез за минуту после удара «Орешником»
    @ РИА Новости/Министерство обороны РФ

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Предприятие «Южмаш» в Днепропетровске прекратило свое существование почти мгновенно после удара «Орешником» по нему в 2024 году, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

    «Огромное предприятие, было уникальнейшее в Советском Союзе, там пять-семь этажей под землей <…>. И вот «Орешник» нанес по «Южмашу» один удар, и такого огромного предприятия, уникального в мире, не стало в одну минуту», – цитирует Лукашенко ТАСС.

    Напомним, 21 ноября 2024 года президент Владимир Путин сообщил о применении российскими военными новых баллистических ракет средней дальности «Орешник» по заводу «Южмаш» в Днепропетровске в ответ на атаки на военные объекты в Курской и Брянской областях с использованием британских и американских ракет.

    Ранее сообщалось, что в Белоруссии начали боевое дежурство российские ракетные комплексы «Орешник» в рамках союзных гарантий.

    Комментарии (14)
    30 декабря 2025, 20:46 • Новости дня
    МИД выразил протест Латвии, Литве и Эстонии за действия против российских посольств

    МИД пригрозил ответом Латвии, Литве и Эстонии за действия против российских посольств

    Tекст: Ольга Иванова

    Российское внешнеполитическое ведомство выразило решительный протест балтийским государствам из-за введения новых административных правил для российских посольств.

    Временные поверенные Латвии, Литвы и Эстонии были вызваны в МИД России, который выразил им решительный протест за ограничения, введенные этими странами против хозяйственной деятельности российских посольств, передает ТАСС. Речь идет о регламентировании административно-хозяйственных вопросов работы российских дипломатических представительств в столицах этих государств – Риге, Вильнюсе и Таллине.

    В министерстве подчеркнули, что подобные меры воспринимаются Москвой как откровенно недружественные шаги. Представителям Латвии, Литвы и Эстонии было заявлено: «Российская сторона оставляет за собой право на принятие соответствующих ответных мер».

    МИД России не уточнил, какие именно меры могут быть приняты в ответ, но отметил, что их введение утвердит позицию Москвы в отстаивании интересов своих дипломатических миссий.

    Комментарии (11)
    В России произошел структурный сдвиг рынка труда

    «Беспрецедентная динамика и масштаб предстоящих изменений» – именно такими словами в правительстве России описывают структурный сдвиг рынка труда, происходивший в 2025 году. В каких отраслях рабочие места появляются и исчезают и как рекордно низкий уровень безработицы отразится на росте зарплат? Подробности

    Западная пресса научилась признавать достижения России

    Уходящий год стал рубежным для западных СМИ в плане восприятия России. Если в начале СВО американская и европейская пресса наперебой трубила о скором крахе Москвы, то теперь газеты Старого и Нового Света украшают кардинально противоположные заголовки. «Россия побеждает», «Европа проигрывает», «Путин стал желанным гостем на американской земле» – вот лишь малая часть неожиданных, но точных фраз. Что же так сильно удивило Запад? Подробности

    Как российское оружие было улучшено в 2025 году

    «Работа российских предприятий ОПК заслуживает высочайшей оценки», –говорят эксперты и рассказывают, какие именно образцы вооружений и военной техники впервые продемонстрировали свои возможности в зоне СВО в 2025 году. Кроме того, было улучшено множество уже испытанных и знакомых систем оружия. Подробности

    2025 год поставил вопрос о существовании Евросоюза

    Еще недавно казавшийся незыблемым блок государств Европы – Евросоюз – в 2025 году стал показывать все больше признаков разложения. «У этого ЕС нет будущего», пишут даже сами европейские СМИ. «Европейский союз находится в состоянии развала», говорят лидеры некоторых стран ЕС. Как выглядит европейский кризис и в чем его коренные причины? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Безвизовые страны для россиян в 2025-2026 годах: полный список, куда можно поехать без визы

      Имея на руках только российский заграничный паспорт, вы можете отправиться в путешествие в десятки стран мира, виза для посещения которых россиянам не требуется. Что это за страны, как именно туда лучше всего добраться и какими могут быть, тем не менее, причины отказа во въезде?

    • Новогодняя открытка 2026: красивые открытки с Новым годом, советский винтаж, поздравления

      В эпоху мгновенных сообщений интерес к новогодним открыткам, казалось бы, атрибуту прошлого, переживает заметный рост. Причина кроется в желании сделать поздравление осознанным, материальным или хотя бы визуально уникальным, вложить в него частичку настроения и личного послания. Наступающий 2026 год, который пройдет под знаком Огненной Лошади по восточному календарю, становится мощным источником новой визуальной символики и смыслов. Газета ВЗГЛЯД публикует открытки, которыми можно поздравить родных и близких с наступающим и наступившим 2026 годом.

    • Новый год в Москве 2025–2026: главные локации, катки и гулянья, будет ли салют

      Официальные новогодние каникулы в Москве проходят с 29 декабря 2025 по 11 января 2026 года. В эти дни город превращается в огромную праздничную декорацию: миллионы огней, аромат глинтвейна и пряников, веселые толпы на улицах и ритм вальса на десятках катков. В последние годы интерес сместился с домашних застолий в сторону уличных приключений – гуляний, ярмарок, фестивалей и ледовых шоу. Важный нюанс: традиционного салюта в центре Москвы не будет, но его с лихвой компенсируют световые инсталляции и праздничная программа.

  О газете
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации