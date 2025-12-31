В 2025 году правые (иногда и левые) евроскептики, выступающие против вооружения Украины и разрыва с Россией, успешно выступили на выборах. Люди устали от того, что «системные» политики поставили внешнюю политику вперед внутренней на фоне явных трудностей внутри Европы.4 комментария
Хищение на сумму более 930 млн рублей выявлено полицией в Камчатском крае
Ряд эпизодов хищения бюджетных средств выявлен в Камчатском крае при реализации госпрограммы по развитию инфраструктуры края, личности троих подозреваемых в мошенничестве в особо крупном размере установлены, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России.
Предварительно установлено, что генеральный директор подрядной организации из г. Санкт-Петербурга и его сообщники в 2022–2023 годах похитили свыше 930 млн рублей. Эти средства предназначались для реализации государственной программы по развитию инфраструктуры края», – сообщает «МВД-Медиа».
В первом эпизоде мошенники заключили договор на технологическое присоединение строящегося курорта международного стандарта к электросетям Камчатки.
После получения аванса в 684 млн рублей, подозреваемые перевели деньги на счета компаний, подконтрольных группе, хотя фактическая стоимость работ составила 2,4 млн рублей, что подтверждено экспертизой.
В рамках второго эпизода, согласно материалам дела, банку были предоставлены фиктивные документы о якобы выполненных работах, что позволило получить банковскую гарантию. После того как контракт был сорван, а аванс не возвращен, суд обязал банк выплатить сумму заказчику.
Последний выявленный факт касается реконструкции федеральной котельной в Елизово. Получив аванс 250 млн рублей, генеральный директор с подельниками направили деньги не по назначению, на свои нужды.
В интересах возмещения нанесенного ущерба следствием наложен арест на имущество фигурантов оценочной стоимостью 300 млн рублей.
